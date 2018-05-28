На прошлой неделе из пронафталиненного ящика вновь достали дело о сбитом в 2014-м в небе над Донбассом малазийском «Боинге». У т.н. «международного следствия», куда участвовать пригласили всех, кроме России, которую заранее назначили виновной. Появились новые «доказательства» вины Москвы – оказывается, ракета, поразившая лайнер была изготовлена в СССР. Железобетонная логика. Можно было бы заподозрить любую из бывших республик, у кого на вооружении остались эти ракеты. Особенно Украину, в небе над которой все и произошло, и у которой был самый очевидный мотив на совершение этого преступления. Но подозревают, конечно, Россию, у которой точно мотивов не было вообще.

Снова заговорили о требовании денежных компенсаций, о каком-то международном суде и т.д. Для чего? Они всерьез верят, что Россия возьмет на себя чужую вину под грузом «неоспоримых доказательств» и выплатит какие-то компенсации? А вдруг и возьмет? В свое время задавили же Каддафи санкциями, заставили признать ответственность за катастрофу над Локербери.

Впрочем, «Боинг» это лишь один из эпизодов антироссийской кампании. Есть еще «аннексия Крыма», «агрессия в Донбассе», «вмешательство в выборы», «поддержка кровавого режима в Сирии» «дело Скрипаля» и много другое. И Западу нужно, чтобы градус антироссийской истерии не снижался. Выдохлось «дело Скрипаля» - срочно понадобилось что-то еще. Чтобы долго не думать, завели по тридцать третьему кругу проверенную тему.

https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1120566/ssha_brosaiut_malaziiskii_boingh_na_taran_sieviernogho_potoka_--_2

Для чего? Да просто США очень нужно закрепить успех, в очередной раз дать по рукам тем в Европе, кто каждый раз говорит о том, что с Россией уже пора мириться. Нет, говорят, не пора. И главная цель сегодня – «северный поток-2», остановить строительство которого они будут пытаться любой ценой. Значит, надо быть готовым к тому, что будут падать новые «Боинги», умирать от химатак новые жертвы «кровавой российской гэбни», ну, или еще что-нибудь новенькое придумают….