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Московский листок

Западу нужно, чтобы градус антироссийской истерии не снижался

Опубликовано 28.05.2018 автором Дмитрий Родионов в разделе комментариев 4

боинг мн-17
Западу нужно, чтобы градус антироссийской истерии не снижался

На прошлой неделе из пронафталиненного ящика вновь достали дело о сбитом в 2014-м в небе над Донбассом малазийском «Боинге». У т.н. «международного следствия», куда участвовать пригласили всех, кроме России, которую заранее назначили виновной. Появились новые «доказательства» вины Москвы – оказывается, ракета, поразившая лайнер была изготовлена в СССР. Железобетонная логика. Можно было бы заподозрить любую из бывших республик, у кого на вооружении остались эти ракеты. Особенно Украину, в небе над которой все и произошло, и у которой был самый очевидный мотив на совершение этого преступления. Но подозревают, конечно, Россию, у которой точно мотивов не было вообще.

Снова заговорили о требовании денежных компенсаций, о каком-то международном суде и т.д. Для чего? Они всерьез верят, что Россия возьмет на себя чужую вину под грузом «неоспоримых доказательств» и выплатит какие-то компенсации? А вдруг и возьмет? В свое время задавили же Каддафи санкциями, заставили признать ответственность за катастрофу над Локербери.

Впрочем, «Боинг» это лишь один из эпизодов антироссийской кампании. Есть еще «аннексия Крыма», «агрессия в Донбассе», «вмешательство в выборы», «поддержка кровавого режима в Сирии» «дело Скрипаля» и много другое. И Западу нужно, чтобы градус антироссийской истерии не снижался. Выдохлось «дело Скрипаля» - срочно понадобилось что-то еще. Чтобы долго не думать, завели по тридцать третьему кругу проверенную тему.

https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1120566/ssha_brosaiut_malaziiskii_boingh_na_taran_sieviernogho_potoka_--_2

Для чего? Да просто США очень нужно закрепить успех, в очередной раз дать по рукам тем в Европе, кто каждый раз говорит о том, что с Россией уже пора мириться. Нет, говорят, не пора. И главная цель сегодня – «северный поток-2», остановить строительство которого они будут пытаться любой ценой. Значит, надо быть готовым к тому, что будут падать новые «Боинги», умирать от химатак новые жертвы «кровавой российской гэбни», ну, или еще что-нибудь новенькое придумают….



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Всего комментариев к статье: 4
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Re:
!!!QTOQ!JATOTIVASQ!!!&- написал 29.05.2018 00:58
"Да просто США очень нужно закрепить успех"
- Таки просто непонятно - зач(наяху) им успех - у них же есть выдающийся успех полеты - таки на Луну - таки не каждый на Луну может слетать на юху верхом - то таки да!
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(без названия)
kostyaouy написал 29.05.2018 00:52
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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(без названия)
дааа уж.... написал 29.05.2018 00:43
"оказывается, ракета, поразившая лайнер была изготовлена в СССР"
--
Ракета была изготовлена в 1997 году, когда СССР уже не было. Ускоритель был изготовлен в СССР, это да. А боевая часть - нет. Боевая часть - российская, что доказали Н-образные осколки. В общем вранье, вранье, вранье... Унылое и тупое....
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(без названия)
Миус-фронт написал 29.05.2018 00:41
"Украину, в небе над которой все и произошло" - а как же Новороссия? ДНР? Россия предала Донбасс??? Как танки, грады, саушки, поставлять - так россия делает и направляет против Украины, а как отвечать - так в кусты?
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