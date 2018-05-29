Назарбаев прилюдно назвал народ Казахстана «ушлым», тем самым оскорбив все 18 миллионов человек, не считая, конечно свою семью и придворных олигархов. Такое заявление он сделал во время визита в Уральск, когда дал распоряжение давать 7% ипотечные кредиты только молодым гражданам.

На самом деле эта программа «7-20-25» вызывает большие споры, так как охватывает только тех, кто является бюджетником и будет распространена на выкуп только нового жилья. То есть того самого нового жилья, которое никто не покупает и возведенное строительными компаниями, принадлежащими опять же членам семьи Назарбаева.

Тем более не всякая молодая семья может оплатить 20%-нтую предоплату покупаемого жилья. Вызывает вопросы и ставка в 7%, так как в 2014-м году тот же Назарбаев обещал выделение молодым и бедным семьям ипотечные кредиты под 1-2%!

Теперь эту махинацию с выдачей недоступных кредитов подают как великое достижение Елбасы, которое на самом деле является обманом людей. Так кто же в этой ситуации ушлый? Народ Казахстана или Назарбаев с его семейкой?