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Московский листок

Назарбаев прилюдно назвал народ Казахстана "ушлым"

Опубликовано 29.05.2018 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 2

Назарбаев прилюдно назвал народ Казахстана «ушлым», тем самым оскорбив все 18 миллионов человек, не считая, конечно свою семью и придворных олигархов. Такое заявление он сделал во время визита в Уральск, когда дал распоряжение давать 7% ипотечные кредиты только молодым гражданам.

 

На самом деле эта программа «7-20-25» вызывает большие споры, так как охватывает только тех, кто является бюджетником и будет распространена на выкуп только нового жилья. То есть того самого нового жилья, которое никто не покупает и возведенное строительными компаниями, принадлежащими опять же членам семьи Назарбаева.

 

Тем более не всякая молодая семья может оплатить 20%-нтую предоплату покупаемого жилья. Вызывает вопросы и ставка в 7%, так как в 2014-м году тот же Назарбаев обещал выделение молодым и бедным семьям ипотечные кредиты под 1-2%!

 

Теперь эту махинацию с выдачей недоступных кредитов подают как великое достижение Елбасы, которое на самом деле является обманом людей. Так кто же в этой ситуации ушлый? Народ Казахстана или Назарбаев с его семейкой?



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
!!!QTOQ!JATOTIVASQ!!!&&&- написал 29.05.2018 00:52
"Так кто же в этой ситуации ушлый? Народ Казахстана или Назарбаев с его семейкой?"
- Таки понятно, что "народ" сказюкистана оч. таки ушлый - то таки да! Он выгнал и ограбил и убивал русских, немцев, евреев, чтобы занять их таки рабочие места! Таки но при этом забыл, что на этих рабочих местах нужно не брать взятки и получать зряплаты, а таки работать! То таки да! Таки получается, что Гордые Сказы - не только ушлые, но и глупые, о чем ебласы, стыда ради - таки не сказал - так Я думаю - то таки да!
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(без названия)
kostyaouy написал 29.05.2018 00:36
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Назарбаев прилюдно назвал народ Казахстана "ушлым"
Назарбаев прилюдно назвал народ Казахстана "ушлым"
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