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Московский листок

Якутию "зачистили" по-питерски, решили "алмазный вопрос"

Опубликовано 29.05.2018 в разделе комментариев 0

силовигархия якутия алроса
Якутию "зачистили" по-питерски, решили "алмазный вопрос"

Вчера вечером Егор Борисов заявил, что по собственному желанию покидает свой пост. Владимир Путин врио главы Якутии назначил Айсена Николаева. Временно исполнять обязанности мэра Якутска будет Сергей Игнатенко. 

Сергей Сергеевич Игнатенко родился 7 декабря 1970 года в городе Якутске. В 1994 году окончил инженерно-технический факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова по специальности «инженер-строитель». 

Трудовая биография господина Игнатенко: 

С 1991 по 1992 годы — охранник ПМ ПМК «Промышленная» об. «Якутагропромстрой» города Якутска. 

С 1992 по 1996 годы — мастер по строительству в частной фирме «Рубеж», начальник строительного участка и заместитель начальника по производству. 

С 1996 по 2008 годы — руководитель строительных организаций и коммерческих структур. 

С 2007 по 2008 годы — первый заместитель генерального директора ООО «Сахастройсервис». 

С 2008 по 2010 годы — заместитель генерального директора по строительству ФКП «Аэропорты Севера». 

С 2010 по 2014 годы работал в ОАО «Ленское объединенное речное пароходство», где прошел путь от начальника строительного управления до первого заместителя генерального директора по эксплуатации инфраструктуры. 

С ноября 2014 года — первый заместитель главы городского округа «город Якутск» по развитию территорий.

От редакции: Якутия давно что-то не поделила с силовигархией - "алмазный вопрос" явно встал поперёк горла кому-то. "Алроса" там, видимо, имела не тот процентик, который хотела в лице сынули экс-министра Иванова... Сословное, дворянское по сути управление отраслями в РФ - накладывает определённый отпечаток на действительность. Номинальные руководители республик ничего не решают, они только могут способствовать получать богатства недр группе населения по имени Силовигархия. К тому же как-то шумно, протестно стало в последнее время в Якутии: не только слитки золота из самолётов падают, но и местное население публично бросает вызов правящему классу, силовигархии, чтобы не отнимала последнее - право собирать бивни мамонта... Как итог - отставка и насзначение своего, проверенного секьюритина. Человек, трудвая биография которого начинается почему-то ровно с 1991-го, ведь до этого года у него, наверное, не было ни родины, ни работы. А тут первая должность - охранник. То, что нужно в стране охранников, собственников и охранителей (реакционная интеллигенция). Символично!..

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