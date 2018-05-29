"Трудовая Россия" приняла решение вступать в Объединенную Коммунистическую партию

Исполком общероссийского общественно-политического движения "Трудовая Россия" принял решение рекомендовать участникам этого движения в Москве вступать в Объединенную Коммунистическую партию (ОКП).



Мы приветствуем это решение товарищей из "Трудовой России" - одного из старейших и уважаемых отрядов отечественного комдвижения - и выражаем уверенность в том, что оно станет важнейшим актом на пути достижения единства всех революционных марксистов России.



Публикуем поступившее в ЦК ОКП и ЦС МОК письмо из "Трудовой России".



"Уважаемые товарищи!



28 апреля с.г. в Москве состоялось очередное заседание Исполкома ООД «Трудовая Россия». В ходе заседания члены Исполкома Движения рассмотрели и обсудили обращение руководства Центрального Совета «Межрегионального объединения коммунистов» (МОК) в лице его председателя, Первого секретаря ЦК Объединенной коммунистической партии (ОКП) тов. В.И. Лакеева «В центральные комитеты и руководящие органы» организаций коммунистического и левого направления в России. Рассмотрев данное Обращение, Исполком ООД «ТР» одобрил предложение ОКП запустить транспарентный (открытый) для всех без исключения существующих отрядов российского коммунистического и левого движения механизм объединения.



Участники заседания вполне отдают себе отчет в том, что такой процесс явно будет не одномоментным и потребует целого ряда практических этапов на пути к долгожданной консолидации коммунистов России на равных, товарищеских началах. Вот почему, члены Исполкома, рассмотрев конкретные предложения по данному вопросу со стороны руководства МОК и ОКП, а также учитывая опыт проведения согласованной политической деятельности в составе МОК, выразили готовность показать реальный пример, сделав первый шаг на пути к единству не только в действии, но и в плане организационном.



Рассмотрев Обращение ЦС МОК, Исполком ООД «Трудовая Россия» постановил: сохраняя общероссийское общественное движение «Трудовая Россия», как самостоятельный отряд коммунистического движения страны, рекомендовать участникам Движения в Москве – встать на учет в первичное отделение Объединенной компартии (ОКП), сформированное на базе Московского регионального отделения ООД «Трудовая Россия»; в регионах – строить свою деятельность, исходя из условий политической обстановки в каждом конкретном субъекте РФ, максимально уделяя внимание в своей повседневной практической деятельности задаче максимального единения коммунистических сил.



По поручению Исполкома ООД «Трудовая Россия»

Станислав Рузанов"