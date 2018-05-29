Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Цены на бензин в РФ подскочили почти на 1 рубль за неделю

Опубликовано 29.05.2018 в разделе комментариев 0

Цены на бензин в РФ подскочили почти на 1 рубль за неделю

Цены на бензин на столичных автозаправках за неделю (21–27 мая) выросли сразу на 88-90 копеек, следует из материалов Московской топливной ассоциации (МТА). При этом, стоимость литра бензина Аи-92 выросла на 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes, в среднем по России с 21 по 25 мая бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на 76–79 коп., до 40,76 и 43,6 руб. за литр соответственно.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдало предупреждение «Роснефти» из-за снижения продаж нефтепродуктов. По мнению службы, это могло стать причиной подорожания бензинов Аи-92 и Аи-95, а также дизельного топлива. "Одной из причин резкого роста цен на автомобильные бензины и дизельное топливо является снижение нефтяными компаниями объемов реализации на внутренний рынок моторных топлив, в том числе на организованных (биржевых) торгах", - цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы ФАС.

В документе отмечалось, что основная доля снижения объемов продаж нефтепродуктов приходится именно на «Роснефть». Помимо этого, по части договоров, заключенных на биржевых торгах, увеличили сроки отгрузки, что стало причиной несвоевременной поставки топлива конечному потребителю. ФАС обязала «Роснефть» прекратить до 8 июня действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ФАС также обязала «Роснефть» обеспечить производство светлых нефтепродуктов и поставку не менее 20% (от объема добытой нефти в стране) этой продукции на внутренний рынок, говорилось в пресс-релизе.

Напомним, правительство России поручило Минфину вместе с Минэнерго и ФАС разработать законопроекты, предусматривающие снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, это произойдёт не позднее 1 июля 2018 года. "У нас при той тенденции, которая наблюдается на рынке, прогнозировалось увеличение цен на моторное топливо на 30% до конца года... Было принято решение: снизить акцизы на дизельное топливо на 2 тыс. руб. и не вводить дополнительных 500 руб. повышения с тонны, а на бензин снизить на 3 тыс. руб", - отметил Козак.

При этом чиновник отметил, что снижение акцизов не вызовет падения цен на бензин, но "позволит стабилизировать ситуацию на рынке". "Отрицательного значения (падения цен), естественно, не будет, так как некоторые факторы продолжат свое действие до конца текущего года. Но это будет совсем незначительное повышение цен на моторное топливо", - констатировал вице-премьер.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Назарбаев прилюдно назвал народ Казахстана "ушлым"
29.05.2018
Недопустимо превращать марксизм в анализ текстов!
28.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Левада-центр не нашел реальных конкурентов Собянину (0)
Цены на бензин в РФ подскочили почти на 1 рубль за неделю (0)
"Трудовая Россия" приняла решение вступать в Объединенную Коммунистическую партию (3)
Пенсия или смерть? (10)
Якутию "зачистили" по-питерски, решили "алмазный вопрос" (0)
Назарбаев прилюдно назвал народ Казахстана "ушлым" (4)
Трудовая Москва рискует стать вечно отдыхающей (8)
Заявить о нарушении трудовых прав - это как нарисовать свастику (2)
Западу нужно, чтобы градус антироссийской истерии не снижался (10)
Семью православных питерских мракобесов, заморивших приёмную дочь без лечения, будут судить (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: В Соединённых Штатах
Максим Калашников Максим Калашников: ЗD-принтеры PICASO: ростки сквозь асфальт
Максим Калашников Максим Калашников: МАРШ НЕИЗЛЕЧИМЫХ
Максим Калашников Максим Калашников: Игорь Стрелков и АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Сделан важный шаг в направлении единства комдвижения
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss