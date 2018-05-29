Цены на бензин в РФ подскочили почти на 1 рубль за неделю

Цены на бензин на столичных автозаправках за неделю (21–27 мая) выросли сразу на 88-90 копеек, следует из материалов Московской топливной ассоциации (МТА). При этом, стоимость литра бензина Аи-92 выросла на 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes, в среднем по России с 21 по 25 мая бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на 76–79 коп., до 40,76 и 43,6 руб. за литр соответственно.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдало предупреждение «Роснефти» из-за снижения продаж нефтепродуктов. По мнению службы, это могло стать причиной подорожания бензинов Аи-92 и Аи-95, а также дизельного топлива. "Одной из причин резкого роста цен на автомобильные бензины и дизельное топливо является снижение нефтяными компаниями объемов реализации на внутренний рынок моторных топлив, в том числе на организованных (биржевых) торгах", - цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы ФАС.

В документе отмечалось, что основная доля снижения объемов продаж нефтепродуктов приходится именно на «Роснефть». Помимо этого, по части договоров, заключенных на биржевых торгах, увеличили сроки отгрузки, что стало причиной несвоевременной поставки топлива конечному потребителю. ФАС обязала «Роснефть» прекратить до 8 июня действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ФАС также обязала «Роснефть» обеспечить производство светлых нефтепродуктов и поставку не менее 20% (от объема добытой нефти в стране) этой продукции на внутренний рынок, говорилось в пресс-релизе.

Напомним, правительство России поручило Минфину вместе с Минэнерго и ФАС разработать законопроекты, предусматривающие снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, это произойдёт не позднее 1 июля 2018 года. "У нас при той тенденции, которая наблюдается на рынке, прогнозировалось увеличение цен на моторное топливо на 30% до конца года... Было принято решение: снизить акцизы на дизельное топливо на 2 тыс. руб. и не вводить дополнительных 500 руб. повышения с тонны, а на бензин снизить на 3 тыс. руб", - отметил Козак.

При этом чиновник отметил, что снижение акцизов не вызовет падения цен на бензин, но "позволит стабилизировать ситуацию на рынке". "Отрицательного значения (падения цен), естественно, не будет, так как некоторые факторы продолжат свое действие до конца текущего года. Но это будет совсем незначительное повышение цен на моторное топливо", - констатировал вице-премьер.