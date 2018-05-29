Левада-центр не нашел реальных конкурентов Собянину

Рейтинг потенциальных конкурентов Сергея Собянина в борьбе за пост мэра Москвы, в том числе Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина, не превышает 1%, сообщает РБК со ссылкой на исследование "Левада-центра".

Согласно данным соцопроса, проведенного в период с 20 апреля по 3 мая, за действующего столичного градоначальника, готовы отдать свои голоса 34% горожан. При этом, половина населения столицы (50%) относится к Собянину "хорошо", еще чуть более трети (39%) — "средне". О плохом отношении заявляют порядка 9% москвичей. По данным социологов, отношение к мэру улучшилось с прошлого года, когда соответствующие доли составляли 44, 32, 18%.

Отмечается, что к мэру более негативно относятся коренные москвичи, проживающие в столице с рождения (среди них его не любят 11% граждан), чем проживающие в Москве менее десяти лет (6%).

По результатам опроса, Собянин вошел в "пятерку" политиков, пользующихся у москвичей наибольшим доверием, уступая президенту РФ Владимиру Путину (53%), главе МИД Сергею Лаврову (15%), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и министру обороны Сергею Шойгу (по 14%).

Согласно исследованию, Собянин является фаворитом предстоящей предвыборной гонки. Менее 2% респондентов готовы отдать голос за бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, блогера Илью Варламова, экс-кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина, а также оппозиционеров Илью Яшина и Дмитрия Гудкова.

От следующего градоначальника респонденты ждут в первую очередь решения проблем дорог (16%), развития общественного транспорта и благоустройства города (по 14%), повышения качества и доступности здравоохранения (13%), борьбы с ростом тарифов ЖКХ (12%), повышения зарплат и пенсий (11%). Менее всего москвичей волнуют борьба с коррупцией и безопасность (по 4%), перенаселенность и точечная застройка (3%), культурные мероприятия и места отдыха (2%), пьянство и наркомания (1%).

В целом более половины участников опроса (54%) выразили желание проголосовать, еще 28% сомневаются, что пойдут на выборы.