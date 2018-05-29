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Московский листок

Путин поручил силовикам разобраться с беглыми бизнесменами из "списка Титова"

Опубликовано 29.05.2018 в разделе комментариев 1

Путин поручил силовикам разобраться с беглыми бизнесменами из "списка Титова"

Президент России Владимир Путин распорядился до 23 июня выработать "согласованные решения" по всем фигурантам так называемого "лондонского списка" Бориса Титова - перечня скрывающиеся от правосудия российских бизнесменов, готовых вернуться на родину. Как сообщает РБК, соответствующая директива главы государства была направлена генпрокурору Юрию Чайке, главе СК РФ Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

«Список Титова» был составлен и передан Путину по результатам встречи омбудсмена со скрывающимися от российского правосудия предпринимателями в Лондоне 3 февраля. Всего в списке фигурируют 34 бизнесмена, которые скрываются в Великобритании, США, Испании, Греции и на Украине. По предварительной оценке, в этом году в Россию могут прилететь от трех до пяти человек.

Первым вернувшимся в Россию бизнесменом из «списка Титова» в марте стал ростовский коммерсант Андрей Каковкин, находившийся в международном розыске по обвинению в мошенничестве и неправомерном обороте средств и платежей. После прилета в Россию он провел несколько часов в полиции, но вышел на свободу после того, как дал обязательство о явке, которая не ограничивает его в перемещении.

После встречи омбудсмена с президентом 26 мая на свободу вышел второй фигурант «списка Титова» — бывший гендиректор компании «Спецстройжилье-Групп» Эрнест Ким, экстрадированный в начале мая из Греции в Россию. Он был выпущен из СИЗО № 4 в Москве под подписку о невыезде.

По словам представителя Титова Дмитрия Григориади, механизм, предложенный Путину, подразумевает снятие заочного ареста с предпринимателей из списка, если следователь может вынести постановление об изменении меры пресечения. "Заявители дают следователю свой адрес местонахождения и выражают готовность сотрудничать со следствием. Они могут отвечать на вопросы через Skype, например. После того как адрес будет установлен, бизнесмен допрошен, то основания для розыска отпадают, и после этого следователь уже может менять меру пресечения. Президент посчитал эту концепцию заслуживающей внимания", - пояснил Григориади.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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это какая то
Victor написал 29.05.2018 10:35
евгеника. То у них Ягоду назначили потом наоборот. То буржуев назначили потом наоборот.
В конце концов, в итоге многоэтапной селекции: при очередном призыве в мощные командиры население будет тихо стоять. Отводя глазенки в сторону.
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