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Московский листок

Глава подмосковных Котельников попалась на махинациях с землей

Опубликовано 29.05.2018 в разделе комментариев 0

Глава подмосковных Котельников попалась на махинациях с землей

Глава подмосковного городского округа Котельники задержан по обвинению в мошенничестве с земельными участками на 115 млн рублей, сообщает подмосковное управление СКР.

По данным следствия, глава городского округа причастна к преступной группе, в которую входили начальник правового управления, начальник отдела по земельным ресурсам и землеустройству администрации Котельников и еще пять лиц. Путем обмана и злоупотребления доверием чиновники приобрели права на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества "Горняк". В результате ущерб государству составил 115 миллионов рублей.

Согласно открытым данным, опубликованным на официальном сайте городского округа Котельники, главой города является 46-летняя Ирина Польникова, которая занимает этот пост с октября 2014 года.

СК отмечает, что в отношении чиновника судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведомство не называет имя задержанного. Как следует из информации на официальном городском сайте, главой Котельников является Ирина Польникова. Она занимает этот пост с октября 2014 г.

 



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