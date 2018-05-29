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Московский листок

Козак поручил проработать меры по поддержке Дерипаски

Опубликовано 29.05.2018 в разделе комментариев 2

Козак поручил проработать меры по поддержке Дерипаски

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил семи ведомствам совместно выработать и внести в правительство предложения по поддержке компании En+ попавшего под американские санкции российского олигарха Олега Дерипаски.

"Дано поручение Минэнерго, Минпромторгу, Минэку, Минстрою, Минприроды, Минфину, ФАС совместно проработать и внести согласованные предложения в правительство", - цитирует ТАСС представителя вице-премьера.

При этом но отметил, что окончательное решение по данному вопросу должно быть принято в июне.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что En+ обратилась в правительство с просьбой предоставить ей льготы в энергетическом секторе. В частности, группа предложила избавить "Русал" от платежей по договорам на поставку мощности. Это позволит сэкономить компании порядка 18 миллиардов рублей, но при этом цены на электроэнергию в Сибири вырастут на 12%. Также группа просит освободить РУСАЛ от надбавки за электроэнергию для снижения тарифов на Дальнем Востоке, что сэкономит компании до 3 миллиардов рублей в год, но повысит цены на электричество в Сибири еще на 1−2%.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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вопрос однако
мимопроходящий написал 29.05.2018 12:13
так пусть в свое частное дело свои капиталы и отслюнявливает. чего для поддержки на его сраку кто то должен ремень покупать.
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походу россиянам в очередной раз придется затянуть потуже пояса
корнхолио написал 29.05.2018 11:36
и скинуться настоящему путинскому патриоту на новые яхты, самолеты и @лядей...
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