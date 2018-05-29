"Госдума потратит 6,5 миллионов рублей на аналитическое исследование казачества"

Государственная дума намерена потратить более 6,5 млн рублей на разработку "научно обоснованных предложений по совершенствованию нормативного правового обеспечения государственной политики в отношении российского казачества". Как сообщает АГН "Москва", соответствующая документация размещена на портале госзакупок.
Отмечается, что в связи с совершенствованием государственной политики РФ в отношении российского казачества, становлением и развитием государственной службы российского казачества возникают новые задачи, которые требуют корректировки и развития положений концепции государственной политики в отношении российского казачества.
кацапенко написал 29.05.2018 13:27
Левон Георгиевич Казарян написал 29.05.2018 12:55
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Там есть что исследовать. Например, оказывается, могут быть набеги американского казака на Россию:
https://vz.ru/news/2018/5/23/924174.html
"В Москве ограбили генерала казачьих войск Евгения Власова, который познакомился с девушкой на сайте "Мамба". Помимо денег и удостоверения был похищен паспорт гражданина США. (...)
"Вместе с ней пропали 340 000 рублей, удостоверение генерала-майора казачьих войск паспорт гражданина США. Генерал Власов в 2010 году переехал в США и возвращается на родину _набегами_", – сообщает Telegram-канал Mash".
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Кроме того, я в Ереване на ул.Абовяна 38 зафотографировал 08.05.18 фигуранта травли (ФТ) в форменной сорочке с "погонами", и на эмблеме на рукаве было написано "Закавказское казачье общество", - см. на снимке http://photoshare.ru/office/image.php?id=14934322 справа. Впервые встречаю упоминание о нем. Но уже можно предупредить тов.Людей, что это такая же липовая организация в Глобальном Концлагере, как и все другие.