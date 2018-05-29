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Московский листок

Госдума потратит 6,5 миллионов рублей на аналитическое исследование казачества

Опубликовано 29.05.2018 в разделе комментариев 2

Госдума потратит 6,5 миллионов рублей на аналитическое исследование казачества

Государственная дума намерена потратить более 6,5 млн рублей на разработку "научно обоснованных предложений по совершенствованию нормативного правового обеспечения государственной политики в отношении российского казачества". Как сообщает АГН "Москва", соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

Отмечается, что в связи с совершенствованием государственной политики РФ в отношении российского казачества, становлением и развитием государственной службы российского казачества возникают новые задачи, которые требуют корректировки и развития положений концепции государственной политики в отношении российского казачества.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
кацапенко написал 29.05.2018 13:27
Шуты гороховые - энти так называемые ряженные "казачки". Хотят снова превратиться в сословие?
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 29.05.2018 12:55
"Госдума потратит 6,5 миллионов рублей на аналитическое исследование казачества"
- - - - - - -
Там есть что исследовать. Например, оказывается, могут быть набеги американского казака на Россию:
https://vz.ru/news/2018/5/23/924174.html
"В Москве ограбили генерала казачьих войск Евгения Власова, который познакомился с девушкой на сайте "Мамба". Помимо денег и удостоверения был похищен паспорт гражданина США. (...)
"Вместе с ней пропали 340 000 рублей, удостоверение генерала-майора казачьих войск паспорт гражданина США. Генерал Власов в 2010 году переехал в США и возвращается на родину _набегами_", &#8211; сообщает Telegram-канал Mash".
.
Кроме того, я в Ереване на ул.Абовяна 38 зафотографировал 08.05.18 фигуранта травли (ФТ) в форменной сорочке с "погонами", и на эмблеме на рукаве было написано "Закавказское казачье общество", - см. на снимке http://photoshare.ru/office/image.php?id=14934322 справа. Впервые встречаю упоминание о нем. Но уже можно предупредить тов.Людей, что это такая же липовая организация в Глобальном Концлагере, как и все другие.
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