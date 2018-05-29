"Госдума потратит 6,5 миллионов рублей на аналитическое исследование казачества"

Государственная дума намерена потратить более 6,5 млн рублей на разработку "научно обоснованных предложений по совершенствованию нормативного правового обеспечения государственной политики в отношении российского казачества". Как сообщает АГН "Москва", соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

Отмечается, что в связи с совершенствованием государственной политики РФ в отношении российского казачества, становлением и развитием государственной службы российского казачества возникают новые задачи, которые требуют корректировки и развития положений концепции государственной политики в отношении российского казачества.