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Московский листок

Иноагентам и гражданам с непогашенной судимостью запретят участие в антикоррупционной экспертизе

Опубликовано 29.05.2018 в разделе комментариев 0

Иноагентам и гражданам с непогашенной судимостью запретят участие в антикоррупционной экспертизе

Правительство России предлагает законодательно запретить участвовать в антикоррупционной экспертизе НКО-иноагентам, гражданам с непогашенной судимостью, а также уволенных в связи с утратой доверия. Как сообщает Интерфакс, соответствующий законопроект внесен в Госдуму во вторник.

Поправки вносятся в статью 5 действующего федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается ограничить в получении официального статуса независимого эксперта, аккредитованного Минюстом России, ряд категорий физических и юридических лиц.

"Недопущение возможности влияния указанных юридических лиц (НКО-иноагентов) на социальные и политические институты российского общества рассматривается как один из приоритетов в деятельности органов государственной власти, направленных на защиту основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов российских граждан, национальных интересов РФ, обороноспособности и безопасности государства и поддержание общественного порядка", - говорится в материалах к законопроекту.

 



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