Полиция разогнала дубинками протестующих против мусорного полигона Сычево в Московской области

Рузском районе Московской области полиция разогнала местных жителей, пытавшихся перекрыть въезд мусоровозам на территорию карьера Сычевского горно-обогатительного комбината (ГОК), где планируется создать мусорный полигон взамен свалки "Ядрово" в Волоколамске.

Как сообщает "Новая газета", полицейские применили против протестующих дубинки, а четверых задержали.

"Сотрудники полиции в жесткой форме лупили дубинками направо и налево, оттесняли людей, освобождали дорогу мусоровозам. Были задержаны четыре человека, троих из них отпустили. Четвертого отвезли в суд", - рассказал журналистам местный житель Алексей.

По его словам, в акции приняло участие порядка 20 человек, большинство из которых составляли женщины, пенсионеры и дети, в то время как сотрудников правоохранительных органов было около 50.

Напомним, протесты местных жителей и дачников в подмосковном Щелканово продолжаются уже два дня. По их словам, свалка, организованная в 500 метрах от центра поселка Сычево, где расположены больница и школа является незаконной.