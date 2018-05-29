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Московский листок

Полиция разогнала дубинками протестующих против мусорного полигона Сычево в Московской области

Опубликовано 29.05.2018 в разделе комментариев 4

Рузском районе Московской области полиция разогнала местных жителей, пытавшихся перекрыть въезд мусоровозам на территорию карьера Сычевского горно-обогатительного комбината (ГОК), где планируется создать мусорный полигон взамен свалки "Ядрово" в Волоколамске.

Как сообщает "Новая газета", полицейские применили против протестующих дубинки, а четверых задержали.

"Сотрудники полиции в жесткой форме лупили дубинками направо и налево, оттесняли людей, освобождали дорогу мусоровозам. Были задержаны четыре человека, троих из них отпустили. Четвертого отвезли в суд", - рассказал журналистам местный житель Алексей.

По его словам, в акции приняло участие порядка 20 человек, большинство из которых составляли женщины, пенсионеры и дети, в то время как сотрудников правоохранительных органов было около 50.

Напомним, протесты местных жителей и дачников в подмосковном Щелканово продолжаются уже два дня. По их словам, свалка, организованная в 500 метрах от центра поселка Сычево, где расположены больница и школа является незаконной.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Русских eбу
shtopor написал 29.05.2018 20:38
насосался питух долбанный-спермой отрыгаешся! какя же сцука тя выкормила- вывыблядка *****, наверно щещенка или хохлуга
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Re: Русских eбу
shtopor написал 29.05.2018 20:32
в усердии своем ***** смотри сам не *****, ***** ***** *****
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Re: Русских eбу
shtopor написал 29.05.2018 20:30
а ты жыд или хохол?
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Русских eбу
РусоЁб написал 29.05.2018 19:09
Выйбу русских в жoпу Хyeм
Выйбу мощно много раз
Каждый русский это пидoр
Мокрожoпый пидoрас!
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