Полиция разогнала дубинками протестующих против мусорного полигона Сычево в Московской области

Рузском районе Московской области полиция разогнала местных жителей, пытавшихся перекрыть въезд мусоровозам на территорию карьера Сычевского горно-обогатительного комбината (ГОК), где планируется создать мусорный полигон взамен свалки "Ядрово" в Волоколамске.
Как сообщает "Новая газета", полицейские применили против протестующих дубинки, а четверых задержали.
"Сотрудники полиции в жесткой форме лупили дубинками направо и налево, оттесняли людей, освобождали дорогу мусоровозам. Были задержаны четыре человека, троих из них отпустили. Четвертого отвезли в суд", - рассказал журналистам местный житель Алексей.
По его словам, в акции приняло участие порядка 20 человек, большинство из которых составляли женщины, пенсионеры и дети, в то время как сотрудников правоохранительных органов было около 50.
Напомним, протесты местных жителей и дачников в подмосковном Щелканово продолжаются уже два дня. По их словам, свалка, организованная в 500 метрах от центра поселка Сычево, где расположены больница и школа является незаконной.
shtopor написал 29.05.2018 20:38
shtopor написал 29.05.2018 20:32
shtopor написал 29.05.2018 20:30
РусоЁб написал 29.05.2018 19:09
Выйбу мощно много раз
Каждый русский это пидoр
Мокрожoпый пидoрас!