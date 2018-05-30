Рогозин летит на Байконур, чтобы лично запустить ракету на МКС

24 мая президент В.Путин назначил отставного вице-премьера Д.Рогозина гендиректором «Роскосмоса», не уволив, однако его действующего начальника И.Комарова…

И вот уже сногсшибательная утечка от «источника» в ТАСС: «Новый глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин будет осуществлять общее руководство запуском ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-09», который состоится 6 июня с космодрома Байконур».

- 6 июня день рождения окопного генерала Льва Рохлина, злодейски убитого по заказу «семьи», - задумался над новостью наш обозреватель Александр Головенко. - Льву Яковлевичу исполнилось бы 72, он на три года моложе Зюганова. В это день Тамара Павловна, дочь Елена, сын Игорек, родные и близкие, сослуживцы и те, кто сражался с ним бок о бок за Родину и знал лично, - все мы собираемся быть там, на Троекуровском....

Так что не увидим запуска космического корабля, лично отправленного на МКС Дмитрием Олеговичем путем «общего руководства». Надеемся, что все произойдет штатно, без приключений. С подобающим церковным сервисом по тарифу 150-170 тыс. руб. То есть, с окроплением святой водой, молитвами, заклинаниями, заговорами от сглазу и другими атрибутами изгнания дьявола.

Корреспондентов, конечно, нагонят тучу, поскольку стартует международный экипаж, который уже там. Это наш Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Ченселлор. Судя по снимку, мощная такая ученая 40-летняя брюнетка.

Вот уже где наш герой дня прославится на всю Вселенную! Столько интервью раздаст, обещаний, авансов, радостных прогнозов насчет полетов на Луну и Марс. Как без них?

Много лет наблюдаю этого деятели, интервью у него как-то брал по случаю и все и диву даюсь: откуда у него такая тяга к саморекламе?

Его отец генерал-лейтенант Минобороны СССР Олег Рогозин, по рассказам, очень скромным был. Не высовывался и не пиарился. Как и положено секретчику.

А этот… Куда бы ни бросил его кремлевский шеф - обязательно первым делом бахвальство и гонор.

Но для меня он был и остается «гроссмейстером провалов». При этом провалы всегда выдает за победу и личный триумф.

В начале 2000-х хозяин Кремля поручил ему курировать подписание договора с Литвой о госграницах.

Неизвестно, какие напутствия давал, но его фаворит так все обстряпал, что Калининградская область фактически стала для нас заграницей. Теперь туда только по загранпаспорту. Обратно тоже.

Блеск! Хотя вариантов сохранить за Россией полосу земли в Калининград через Литву было предостаточно. Теперь она дерет с нас «бабки» за все грузы и провоз пассажиров по ее территории.

Потом четыре года был послом России при НАТО и, похоже, слишком прикипел к этому альянсу международных киллеров.

Иначе не объяснить, отчего с таким напором «пробивал» его базу в Ульяновске. С нее, мол, американцы будут поставлять своим воякам в Афган туалетную бумагу.

По подсчетам экспертов, за годы «кураторства» этим деятелем ВПК и космического ведомства произошло 10 провальных пусков ракет, аварий и катастроф.

Прилетает, понимаешь, 27 апреля 2016 г. нацлидер посмотреть, как с первого национального гражданского, тем не менее, разворованного космодрома «Восточный» взмоет ввысь ракета гагаринской поры «Союз».

А она взяла не взмыла, несмотря на предварительное освящение отцом Лукианом. Пришлось гаранту краснеть перед созванными гостями и остаться тут на ночевку. Экий стыд.

Влепил, конечно, выговор своему любимцу Диме и строгача главе «Роскосмоса» Комарову

А 27 ноября 2017-го вообще международный скандал. Стартовавшая с «Восточного» ракета упала в океан, утопив 19 спутников, из них 17 зарубежных, в т.ч.10 американских. Ущерб - 2,5 млрд. И ей не помогло крещение святой водичкой.

Можно, конечно, винить Дмитрия Олеговича за эти позорные провалы. Но в паре с тем, кто его - выпускника журфака МГУ поставил руководить космической отраслью. Что он в ней понимает?

И, тем не менее, г-н Путин назначил его шефом «Роскосмоса». В излюбленной своей кадровой манере. Чтобы назначенец ничего не понимал в деле, руководить которым приставлен.

Теперь уже другое интересно. Встретится ли новый хозяин «Роскосмоса» с жителями Байконура? Вопрос не праздный.

В апреле президенты Н.Назарбаев и Д.Трамп нанесли России тихий удар в солнечное сплетение. Подписали соглашение об использовании НАТО двух казахстанских портов «Актау» и «Курык» на Каспии.

Ряд политиков, среди которых бывший сотрудник КГБ и ФСБ, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, уверены, что за этим непременно последует строительство у самой границы России двух американских военных баз.

Судя по различным комментариям, 40-тысячное русское население Байконура давно пребывает в смятении и унынии.

Военные пенсионеры, их семьи, другие сотрудники активно просятся на «Большую землю» - поближе к родным местам. Но не видят никакой возможности туда перебраться. А потому считают себя брошенными дорогим президентом. Тем более, что выдавливание русских из Казахстана идет давным-давно.

Какая «миссия на Марс»? Вот байконурцы и хотят, чтобы господа Путин и Рогозин дали им, наконец, вразумительный ответ: что будет с городом Байконур, космодромом и с ними самими?

Особенно, когда здесь терпко запахло натовским ботинком. Не ровен час, двурушник Назарбаев по указке Трампа вообще явочным порядком закроет для нас Байконур.