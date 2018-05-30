В понедельник ко мне пришел сигнал из мэрии Москвы. Один мой хороший знакомый позвонил и предложил "уладить" с мэрией мое выдвижение и прохождение фильтра. Сказал, что в мэрии готовы помочь мне с прохождением мунфильтра, но только на определенных условиях. Он сказал, что разговор со мной согласован с мэрией и со мной готовы встречаться.

Сразу скажу, что это был не пранкер. Я проверил. Вот предварительные условия.

1) Я должен смягчить свою риторику в паблике по поводу Собянина.

2) Фактически согласовать свою кампанию с представителем мэрии, которого мне выделят.

3) Начать критиковать во время кампании моих конкурентов.

4) Снизить мою активность на улице и минимизировать встречи с избирателями во время избирательной кампании.

5) Предоставить формальную программу в Московское ЕР, которую "подправят" и "подкорректируют".

Остальные условия будут озвучены мне при встрече.

Предварительно мне обещали помочь с фильтром, с информационной поддержкой на каналах подконтрольных мэрии, снять ряд вопросов по противодействию моей деятельности и еще они готовы вести диалог по предоставлении мне некоторых ресурсов для проведения кампании. Причем распределение ресурсов должно быть согласовано с "куратором". Я ответил уважаемому человеку, что такие условия для меня не приемлемы, что буду пытаться и дальше продолжать собирать подписи в лоб. Что я всегда готов к любому диалогу, но без предварительных условий и во благо москвичей. Сказал, что этот "договорняк" плохо пахнет и не отвечает интересам москвичей. Короче, я отказался входить в сговор с мэрией Москвы. P.S. Целью моего поста было профилактическое действие по преданию гласности этого разговора. Ибо считаю, что сам факт такого разговора может быть использован в будущем против меня.