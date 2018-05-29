Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко

Опубликовано 29.05.2018 в разделе комментариев 2

В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко

В Днепровском районе Киева застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщил отдел коммуникации полиции украинской столицы.

"На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения - предварительно в спину - пострадавший скончался", - сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик в фейсбуке.

Гибель журналиста подтвердили в украинском МВД. По информации ведомства, убийство произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе Киева.

"От полученного ранения, предварительно в спину, потерпевший скончался", — говорится в сообщении. Отмечается что на место преступления выехала следственно-оперативная группа

Напомним, Аркадий Бабченко (1977 года рождения) сотрудничал с "Первым каналом" и ТВЦ, а также работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете".

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: путинскому фашизму тяжело будет отмыться от крови Аркаши
хаха написал 30.05.2018 00:31
А что, в Киеве уже решили, что Аркашу отравили "Новичком"?
Ответить
(без названия)
зеленый луч написал 30.05.2018 00:20
Великий был человек. Настоящий русский. Честный, добрый, смелый.
путинскому фашизму тяжело будет отмыться от крови Аркаши
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полиция разогнала дубинками протестующих против мусорного полигона Сычево в Московской области
Полиция разогнала дубинками протестующих против му...
29.05.2018
Недопустимо превращать марксизм в анализ текстов!
Недопустимо превращать марксизм в анализ текстов!
28.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Уехать в Киев и умереть (0)
Рогозин летит на Байконур, чтобы лично запустить ракету на МКС (0)
Короче, я отказался входить в сговор с мэрией Москвы (0)
В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко (2)
Полиция разогнала дубинками протестующих против мусорного полигона Сычево в Московской области (6)
Как в "Стране глухих". Что не поделили мафия и Рухледев? (3)
Иноагентам и гражданам с непогашенной судимостью запретят участие в антикоррупционной экспертизе (3)
Госдума потратит 6,5 миллионов рублей на аналитическое исследование казачества (8)
Козак поручил проработать меры по поддержке Дерипаски (8)
Глава подмосковных Котельников попалась на махинациях с землей (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: А вот этого уже нельзя!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Врут всё обо мне
Дарья Митина Дарья Митина: Пoследний день в Непале!
Максим Калашников Максим Калашников: Они сами все сделают...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: В Соединённых Штатах
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss