В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко

В Днепровском районе Киева застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщил отдел коммуникации полиции украинской столицы.

"На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения - предварительно в спину - пострадавший скончался", - сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик в фейсбуке.

Гибель журналиста подтвердили в украинском МВД. По информации ведомства, убийство произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе Киева.

"От полученного ранения, предварительно в спину, потерпевший скончался", — говорится в сообщении. Отмечается что на место преступления выехала следственно-оперативная группа

Напомним, Аркадий Бабченко (1977 года рождения) сотрудничал с "Первым каналом" и ТВЦ, а также работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете".