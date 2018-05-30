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Московский листок

Уехать в Киев и умереть

Опубликовано 30.05.2018 в разделе комментариев 3

убийство киев бабченко
Уехать в Киев и умереть

Полиция Киева рассматривает две основные версии убийства журналиста Аркадия Бабченко, заявил начальник киевской полиции Андрей Крищенко: «Рассматриваем две версии, это профессиональная деятельность и гражданская позиция».

В полиции также рассказали, что в Бабченко стреляли на лестничной клетке, выстрелы были произведены в спину. Раненого журналиста обнаружила супруга, вызвала скорую помощь, но врачи не смогли его спасти — Бабченко скончался по дороге в больницу.

***

Слова начальника полиции удивительно точны - есть профессиональная деятельность журналиста и есть его гражданская позция, и это не одно и тоже.

Я привык к тому, что это одно, но покойный представлял ту журналистику, которой я уже не понимаю.

Сначала старшина Бабченко служил по контракту в Чечне, где подавлял свободолюбивый народ, стремившийся к свободе резать русских и всех прочих. Потом с российской брони сделал несколько серьезных материалов с короткой войны в Южной Осетии. А на финал оказался в боевых порядках украинской армии, занимавшейся примерно тем же, чем сам Бабченко в Чечне. 

«Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун», — написал Бабченко за несколько часов до смерти. В этот момент Бабченко был еще сугубо российским журналистом. Вот представьте Кольцов или Эренбург пишут: "Генерал Гальдер не взял меня на борт из-за перегруза"...

Он покинул Россию в 2017-м году.

***

У меня уже третий знакомый журналист гибнет в Киеве. Реально журналистов в этом городе накрошили за последние годы - мама не горюй. Это только я троих знал: Щетинина, Шеремета и вот Бабченко. Для мирного города явно многовато.

Это для тех, кто ищет свободы на берегах Днепра - ее там нет. А вот смерть там буквально витает в воздухе. Такое время, такое место.

В России журналистов сажают, в Киеве поступают проще - нет человека, нет проблемы. А очередной "висяк" не проблема точно. Выбор между тюремной шконкой и полкой в морге неприятный.

Я очень опасаюсь за своих московских знакомых, по разным причинам оказавшихся в столице Украины. Мне это напоминает старинные байки про ГУЛАГ и "консервы", когда матерых зеки берут в побег молодого и неопытного, чтобы потом сожрать. Вот сто процентов, что окажется - Бабченко убили агенты ГРУ-ФСБ. В Киеве он никому не был ни особо нужен, ни тем более опасен. А вот как "заготовка" для скандала... Почему нет?

***

Я не являюсь поклонником таланта Аркадия Бабченко, но признать надо - талант был. 

А убили как-то бездарно и невыразительно. Такой вот город сегодняшний Киев. Нечего там делать приличному человеку. Да и неприличному тоже...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Музичко г. Попарожье написал 30.05.2018 02:03
Так лучше, чем от вотки и от простуд )))
Исписался геодакян. Не жалко. Не успел в тот вертолет или ту-154, говорите?
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(без названия)
билингвер написал 30.05.2018 01:37
насчет свободы резать русских - трепотня
Дудаев хотел остановить войну - а людей которые приходят тебя убивать режут во многих местах
но ликвидации странные, нехорошие..
Шеремент не был оппозиционером, уже слившийся Вороненков никому не нужен, тб Тюрику, Скрипали не смогли бы после блокиратора оклематься.. это так, Бабченко вещал на 50 человек из крымских татар - никому не интересен
Укры этого не сделают - не имеют структуры, то что есть протекает как решето - кровавому режиму после Боинга никакая информация не страшна, да и люди скушные.
КТО????????
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(без названия)
!!!AGATOT GRJADJOT--KLOPO-DAV!!!&&& написал 30.05.2018 01:03
"У меня уже третий знакомый журналист гибнет в Киеве. "
- Таки поганых журналюг не жалко - они сами сделали оч. много для того, чтобы развалить Союз и устроить резню на его таки руинах - то такида! Другое дело, что таки гибнут и нормальные люди...
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