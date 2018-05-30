Уехать в Киев и умереть

Полиция Киева рассматривает две основные версии убийства журналиста Аркадия Бабченко, заявил начальник киевской полиции Андрей Крищенко: «Рассматриваем две версии, это профессиональная деятельность и гражданская позиция».

В полиции также рассказали, что в Бабченко стреляли на лестничной клетке, выстрелы были произведены в спину. Раненого журналиста обнаружила супруга, вызвала скорую помощь, но врачи не смогли его спасти — Бабченко скончался по дороге в больницу.

***

Слова начальника полиции удивительно точны - есть профессиональная деятельность журналиста и есть его гражданская позция, и это не одно и тоже.

Я привык к тому, что это одно, но покойный представлял ту журналистику, которой я уже не понимаю.

Сначала старшина Бабченко служил по контракту в Чечне, где подавлял свободолюбивый народ, стремившийся к свободе резать русских и всех прочих. Потом с российской брони сделал несколько серьезных материалов с короткой войны в Южной Осетии. А на финал оказался в боевых порядках украинской армии, занимавшейся примерно тем же, чем сам Бабченко в Чечне.

«Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун», — написал Бабченко за несколько часов до смерти. В этот момент Бабченко был еще сугубо российским журналистом. Вот представьте Кольцов или Эренбург пишут: "Генерал Гальдер не взял меня на борт из-за перегруза"...

Он покинул Россию в 2017-м году.

***

У меня уже третий знакомый журналист гибнет в Киеве. Реально журналистов в этом городе накрошили за последние годы - мама не горюй. Это только я троих знал: Щетинина, Шеремета и вот Бабченко. Для мирного города явно многовато.

Это для тех, кто ищет свободы на берегах Днепра - ее там нет. А вот смерть там буквально витает в воздухе. Такое время, такое место.

В России журналистов сажают, в Киеве поступают проще - нет человека, нет проблемы. А очередной "висяк" не проблема точно. Выбор между тюремной шконкой и полкой в морге неприятный.

Я очень опасаюсь за своих московских знакомых, по разным причинам оказавшихся в столице Украины. Мне это напоминает старинные байки про ГУЛАГ и "консервы", когда матерых зеки берут в побег молодого и неопытного, чтобы потом сожрать. Вот сто процентов, что окажется - Бабченко убили агенты ГРУ-ФСБ. В Киеве он никому не был ни особо нужен, ни тем более опасен. А вот как "заготовка" для скандала... Почему нет?

***

Я не являюсь поклонником таланта Аркадия Бабченко, но признать надо - талант был.

А убили как-то бездарно и невыразительно. Такой вот город сегодняшний Киев. Нечего там делать приличному человеку. Да и неприличному тоже...

Анатолий Баранов