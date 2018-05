Почему в Германии затыкают рот ФОРУМу.мск и покрывают убийц?

В Туапсе убили человека, Сергея Рожкова, политзаключенного, узника совести, правозащитника и борца с олигархией. Убили прямо в полицейском участке. Скоро два месяца, как иной информации по этому делу просто нет. Типа "погиб Максим, да и хрен с ним".

В интернете мы нашли всего три упоминания об этом, прямо скажем, неординарном событии: на Рабкоре.ру, Накануне.ру и, собственно, на ФОРУМе.мск.

Город-поселение забил до смерти героя города, Сергея Рожкова

Гибель в Киеве Аркадия Бабченко - новость мирового уровня, а вот убиство Рожкова - кому интересно? Даже на ресурсах КПРФ, в которой он состоял до посадки, не нашли следов.

А загадка решается просто - такого рода материалы сознательно убираются из масс-медиа.

Вот и мы получили странное письмо от своего германского провайдера с требованием убрать этом материал - со ссылкой на обращание юриста "Еврохима", с которым боролся покойный Рожков. "Еврохим" требует у германского провайдера убрать этот текст, ссылаясь на решение какого-то арбитражного суда. Не Роскомнадзор, не ФСБ - германский провайдер по требованию олигархической структуры из России.

Dear Mr Anatoly Baranov,

We have received information regarding spam and/or abuse from your server:

Dear Sir/Madam,

We represent Mr Andrey Melnichenko and EuroChem Group AG and found the following content to contain defamation, derogatory, false and misleading information, which breaches our clients rights and UK, EU and international laws: https://forum-msk.org/material/news/14666351.html

We request that you, as the web hosting provider, take immediate action to stop illegal content circulation on the source opentown.org which is your client. Since the source does not comply with such requests (neither providing contact information nor responding to legitimate requests) you have the legal duty to act on this request.

The article baselessly accuses our clients of a number of wrongdoings, including raider attacks, conspiracy to breach environmental laws and interfere into local politics, as well as insinuations that our client is associated with a murder of a local activist, while this is all factually untrue. There are no material facts, allegations, charges, decisions of any court of law or any evidence which would warrant such claims. The information contained in these articles seek to harm our clients good name and reputation, and is grossly defamatory. Mr Melnichenko is a reputable and respected international businessman acting in full compliance with all laws and regulations in all countries, while EuroChem Group AG fully complies with all laws and regulations in all countries of operations.

We request you take prompt action on this matter to remove false, defamatory and derogatory content.

***

Вот суть претензий "Еврохима", заметим, базирующегося в Лондоне, где у российских олигархов возикли вполне ожидаемые проблемы.

Dear Sir or Madam,

The response is misleading and unsatisfactory.

Our client is not simply mentioned but accused of criminal wrongdoing including raider attacks, conspiracy to breach environmental laws and interfere into local politics. It is insinuated that our client is associated with a murder of a local activist. It is untrue, harms our client's reputation, and is therefore defamatory.

No court decision is required since it is responsibility of the source to prove the validity of their claims. There are no material facts, charges, decisions of any court of law or any evidence which would warrant any such claims. Please note that according to UK and international media law, including Council of Europe legal framework applicable in Russia, it is the source publicising the information that should prove its validity, not the subject of any article that should disprove it or be subject to any interrogation, once a claim or request has been raised in relation to the falsity of the claims in a media article. The article, or any and all such mentions of our clients, should be immediately removed for the reasons set out below. To do otherwise would be irresponsible and reckless especially given Lord Hobhouse’s observations in Reynolds v Times Newspapers [2001] 2 A.C. 127 that “no public interest is served by publishing or communicating misinformation.” In Russian law, a journalist is required to verify all facts before publication and remove false information upon request (Media law, article 44, Civic Code, article 156). No court decision is required to remove false mentions.

Furthermore, I enclose a court decision in a separate case applicable to all mentions of EuroChem in Tuapse, which determines that the information mentioned that EuroChem polluted the environment or interfered in local polictis in Tuapse is defamation.

We require that the source either removes the article in all entirety and does not reproduce it further or remove the text below:

планов ЕвроХима превратить город-герой Туапсе в городское поселение

городу, который "решил" стать поселением, чтоб удобнее было получать прибыли господам буржуям. А это не только ЕвроХим,

Но капитал конкретно олигарх, выросший на рейдерстве МДМ-групп (криминальный след приватизаций её я засёк в том же 2004-м году аж во Владимире) Андрей Мельниченко, капитал решил иначе. Ведь балкерный терминал для отгрузки токсичных удобрений по закону в городе строить нельзя, а вот в городском поселении, то есть в посёлке (число жителей которого на порядок меньше) строить можно. И после «смазывания» ряда шестерёнок чудо свершилось: результаты референдума оказались именно такими, какие требовались ЕвроХиму даёшь балкерный терминал!С тех пор, с 2008-го, когда упекли Рожкова, Андрей Мельниченко несколько раз штурмовал список "Форбс", как и его дочурка, построил две суперяхты, мачты второй из которых самые длинные в мире на яхте класса "люкс"... В общем, буржуи-то ощущали свой классовый интерес, задёшево покупая "правопорядок" в Туапсе. Но и сторожевые псы этой вот олигархии, которая имеет юридические службы в Лондоне, а офис, где трудится теперь экс-почтовый миллионер Страшнов - в Швейцарии, - псы в чёрной форме не забыли человека, который отстаивал статус города-героя. Не забыли подлинного наследника тех, кто шёл в атаку по кличу "коммунисты, вперёд!". Они всё ему припомнили - и забили...

Many thanks and best wishes,

--

Alex Andreev

Managing Director

EURASIA ADVISORY

45 Pont Street, Knightsbridge

London, SW1X 0BD, UK

***

Во вложении есть копия решения арбитражного суда в Москве. По делу, которое не имеет никакого отношения к нашему тексту - оно появилось в феврале, когда Рожков был еще жив, а о нашем тексте не было и речи.

Заметим, подобные дела решаются обычно в судах общей юрисдикции, но почему-то Арбитражный суд г.Москвы решил иначе - и рассмотрел дело в отсутствие другой стороны, по заявлению все того же "Еврохима".

Ясно, что рассмотрение дела о каком-то ролике на YouTube не может иметь никакого отношения к материалу, где журнаист и писатель, кстати, номинант "Национального бестселлера" Дмитрий Черный высказывает свое мнение (оценочное суждение) на предмет трагической и непонятной гибели своего знакомого Сергей Рожкова.

Мы понимаем, как, используя некоторую двусмысленность в законодательстве, появляются подобные решения арбитражей - тут главное условие это отсутствие другой стороны.

Естественно, никакого иска к ФОРУМу.мск нет и даже в России быть не может - исковое заявление было бы отвергнуто судом еще на этапе досудебного разбирательства. Но есть, оказываетс, другой путь - прийти к германскому провайдеру с решением российского арбитража, совершено не имеющего отношения ни к нам, ни к гибели Рожкова.

Кстати, решение Арбитражного суда Москвы могло бы раскрыть глаза следствию на мотивы совершенного убийства (а мы убеждены, что это было именно убийство), но есть обоснованные основания сомневаться, что следствию в Туапсе нужны какие-то мотивы...

На Западе, полагаю, такое обращение можно было бы тоже рассматривать как "явку с повинной", но, как видим, все совершенно иначе: несмотря на наш ответ, германский провайдер в ультимативной форме требует снять материал:

Dear Mr Anatoly Baranov,

As we have not received requested information from you within the deadline, this ticket will now be manually checked. We have been expecting either a statement from you or test results (if you have network issues).

Please note that if multiple complaints have been received, the situation could lead to the IP being blocked.

Please solve the problem and reply within the next 24 hours to avoid server suspension.

***

Вот так вот - 24 часа, и никаких оправданий, судов, разбирательств. "Ду бист партизанен унд коммунистен".

Хотелось бы, конечно, услышать мнение следственных органов по делу об убийстве Рожкова, а заодно - мнение посольства Германии на тему свободы слова.

И ясно, что навряд ли мы что-то внятное услышим.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск