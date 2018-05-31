Сколько нам еще терпеть, пока денег на нас нет?

Выступая в эфире федеральных телеканалов вскоре после своего переизбрания Путин заявил: "Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности. Развивать инфраструктуру и соцсферу: образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и поселки", - пообещал президент.

"И все это на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить", - добавил он.

А за чей счет этот банкет? Сразу хочется спросить. Оказывается, опять же за наш с вами.

Потому что борьбу с бедностью будут оплачивать сами же бедные.На одном из первых после выборов совещаний правительство вернулось к обсуждению плана повысить налоги для населения, сообщили "Ведомости". Власти расчехлили набор старых идей - повышение налога на доходы физлиц, введение налога с продаж, повышение НДС и отмена льгот по нему.

Повышение НДС, говорят эксперты, люди сразу заметят по ценникам - в виде дорожающих продуктов, бензина, коммунальных услуг и многого другого. Даже в нынешнем виде налоговая нагрузка в России невыносима для экономики и бизнеса. А чтобы бизнес и экономика хоть как-то могли расти — необходимо наоборот снижать налоги!

А за счет чего вообще существует до сих пор наша экономика? И на какие деньги Путин планирует, например, строить те самые ракеты, которыми он пугал Америку?

Все мы помним, что когда цена на нефть упала — у нас разразился кризис. Но сейчас кажется, что все как будто опять стало нормально. Так за счет чего живет наша экономика?

По прежнему только за счет доходов от продажи нефти и газа. Вернее даже не от доходов от продажи, а от налогов, которые платят в бюджет олигархи, получающие огромные прибыли в свои карманы.

Но дыры в бюджете все равно остаются и затыкают их в основном за счет карманов простых граждан постоянным повышением налогов. И политика такая сохранится и дальше, налогов будет все больше и они будут все выше. В принципе никто этого и не скрывает.

Сбор налогов в федеральный бюджет является основой для развития экономики страны. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев в ноябре 2017 года. То есть основой для развития нашей огромной страны являются наши карманы. Сможем ли мы и дальше это выдерживать?

Но поскольку денег все равно не хватает, дыры в бюджете все равно остаются — их затыкают тем, что тратят деньги из двух фондов: Резервного фонда и фонда национального благосостояния. Собственно поэтому мы до сих пор особо и не ощущали кризиса. Кризис есть — но живем же как-то. А все дело в том, что мы активно тратили Резервный фонд. И потратили мы его очень быстро, буквально за 1-2 года. В конце 2017 года он прекратил свое существование, так как был полностью потрачен.

А это означает, что нынешняя система экономики, которая состоит лишь только в получении прибыли от продажи нефти и газа — неспособна обеспечить бюджет страны! А поскольку саму систему никто не меняет и менять не собирается — то и кризис будет только усугубляться.

И хотя по телевизору нам опять же говорят что-то про импортозамещение, развитие своей промышленности и экономики — на деле же ничего не происходит абсолютно!

Основное, что пытается сделать министерство финансов — хоть как-то оставить наполненным Фонд национального благосостояния, который мы начали тратить уже сейчас, после того как потратили Резервный фонд.

Каким образом оно это делает? Просто на бирже скупает валюту в больших количествах и складывает в фонд. Наш бюджет был сверстан заранее исходя из цены на нефть 40 долларов, сейчас цена стала немного выше — и все лишние доходы от продажи нефти идут не куда-нибудь, а просто на постоянную покупку валюты, а валюту складывают опять же в Фонд на будущее.

Еще один интересный момент — что покупается именно валюта: доллары, евро. Почему? Потому что курс рубля по отношению к доллару устанавливает своим решением Центробанк. Через год-два когда бюджете опять появятся дыры, которые надо затыкать — министерство финансов берет эту накопленную валюту и продает. Таким образом получает рубли. Поэтому чем выше курс доллара — тем выгоднее им свою валюту продавать. Естественно, что Центробанк поэтому постоянно повышает курс доллара.

И у нас сложилась в стране такая парадоксальная ситуация — что правительству нашему выгодно, чтобы курс доллара был повыше! Потому что таким образом они получают побольше рублей для бюджета. Для населения же конечно это очень невыгодно, потому что постоянно растущий курс доллара — это постоянно растущие цены.

Но именно правительство крайне незаинтересованно в том, чтобы курс доллара был меньше — тогда за проданную валюту оно получит меньше рублей и в бюджете опять будут дыры.

Вот например цитата из проекта бюджета, подготовленного Минфином в 2017 году: "Залатать "дыру" в бюджете, размер которой в 2016 году достигал 3,2 триллиона рублей, а в 2017 году был запланирован на уровне 2,1 триллиона, поможет ослабление рубля: с помощью аккуратного понижения курса рубля к доллару и евро тот же объем нефтегазовой выручки в валюте можно будет конвертировать в большую сумму в рублях". Конец цитаты.

Плюс еще постоянно растет добыча нефти и газа в США — и теперь лидирующим поставщиков ресурсов становится США.

Долгие годы правительство США замораживало разработку собственных месторождений – ожидая, когда истощатся запасы в других странах - -конкурентах, чтобы остаться единственным монополистом на рынке. Это сейчас и происходит .

То есть скоро наши нефть и газ будут в принципе никому и не нужны. Мы просто не выдержим конкуренции на рынке!

Также по прогнозам экспертов нефтяная идиллия, в которой почти полвека живет Россия, обменивая "черное золото" на валюту, технологии и потребительский стиль жизни, действительно близится к финалу. Возможности увеличивать добычу нефти в стране практически исчерпаны: к началу 2020х нефтяная промышленность РФ выйдет на пик, после чего объемы производства начнут снижаться, прогнозирует Международное энергетическое агентство в докладе Oil 2018.

И по данным российского Минприроды, почти все нефтяные запасы уже включены в добычу.

Специалисты из Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых на условиях анонимности утверждают, что провозглашенные правительством планы поддержания нефтедобычи на уровне более 525 млн тонн в год вплоть до 2035 года не основаны на реальном положении дел в отрасли. По их мнению, после 2020 года добыча российской нефти начнет снижаться быстрыми темпами.

А чтобы извлекать трудно-доступную нефть — нам нужны высокие технологии. Но своих нет, а западные нам перекрыли санкциями.

Итого за годы реформ — абсолютно развалена вся промышленность и экономика, это ярко показал кризис. Даже при желании заткнуть хоть как-то бюджет — никаких ресурсов для этого нет. Обирают население налогами и играют на курсе рубля и продаже валюты. Это яркий и явный показатель, что нам действительно больше негде брать деньги для жизни в стране. Продажа нефти, как говорят эксперты, наполняет за счет прямых и косвенных доходов наш бюджет на 84%!

Жить за счет продажи нефти мы не сможем уже в очень скором времени. Что же будет? Возможно нам грозит сценарий Венесуэлы, сейчас Россия все больше становится на нее похожа. Венесуэла также жила долгое время за счет продажи нефти. Сейчас же экономика страны там полностью рухнула, бушует гиперинфляция.

Согласно оценкам Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция в Венесуэле превысила 2600%, происходят голодные бунты — люди выходят на улицы, нехватка продовольствия, на какое-то время даже открывали границу, чтобы люди могли в соседней стране хоть как-то закупиться.

Поэтому те, кто еще верит в то, что Путин обеспечил нам стабильность и спас от ужасов 90-х годов — просто не понимают, что происходит на самом деле. Нынешняя политика ведет нас в такой же кризис и даже хуже. Потому что в 90-х годах у нас была та же нефть, оставалось богатое советское наследие — сейчас же нет ничего.

Спросите себя: почему к власти приходят силы, имеющие интересы собственного обогащения, а не благоденствия народа? Потому что мы им это позволили, чем и подписали себе приговор. И не за горами то время, когда его приведут в исполнение.