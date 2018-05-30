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Московский листок

Испанская полиция арестовала Уильяма Браудера по запросу РФ

Опубликовано 30.05.2018 в разделе комментариев 0

Испанская полиция арестовала Уильяма Браудера по запросу РФ

Испанская полиция арестовала инициатора закона Магнитского, сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. "Срочно: только что был арестован испанской полицией в Мадриде по российскому ордеру Интерпола. Прямо сейчас еду в полицейский участок… В какой именно участок они (полицейские) не говорят ", - написал он в своем твиттере.

Напомним, в декабре 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в преднамеренном банкротстве, уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей и осудил его на девять лет колонии заочно.

Ранее тот же суд заочно приговорил его к девяти годам заключения за налоговые махинации. Суд признал Браудера и аудитора фонда Сергея Магнитского виновными в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей путем фальсификации документов и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. Дело в отношении Магнитского было прекращено в связи с его смертью в московском СИЗО.

В 2014 г. российские власти объявили Браудера в международный розыск.

По его инициативе в США, а впоследствии и других странах, были приняты специальные законы, носящие имя Магнитского в отношении лиц, причастных к его смерти, а также виновных в коррупции и нарушениях прав человека.

 



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