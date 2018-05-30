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Московский листок

Интернет подорожает на 8-10% из-за "закона Яровой"

Опубликовано 30.05.2018 в разделе комментариев 0

Интернет подорожает на 8-10% из-за "закона Яровой"

Российские интернет-провайдеры начали повышать цены на свои услуги на 8–10% из-за расходов на исполнение "закона Яровой", пишет в среду газета "Коммерсант". По данным издания, затраты небольших провайдеров составят десятки миллионов рублей, а для крупных будут исчисляться десятками миллиардов.

В частности, петербургский провайдер ООО "Телекомпас" (бренд "Комфортел") проинформировал клиентов о повышении абонентской платы за услуги связи на 8% с 1 июля 2018. По подсчетам компании, вступление в силу закона приведет к затратам "свыше 60 млн руб. на закупку оборудования, на котором будет храниться информация".

По словам соучредителя «Телекомпаса» Дмитрия Петрова, повышение тарифов на 8% позволит провайдеру покрыть затраты на реализацию «закона Яровой» в течение пяти лет. По его мнению, поднимать цены неизбежно будут все операторы. «Сохранение прежних цен при таких затратах приведет к падению маржинальности, поскольку рынок не растет уже несколько лет», - отметил он.

О повышении стоимости некоторых тарифов на 10% с 1 июня абонентов проинформировал и провайдер «Дом.ru» (АО «ЭР-Телеком Холдинг»), занимающий 11% российского рынка ШПД.

В компании напрямую не связывают изменение тарифов с «законом Яровой», хотя ранее провайдер оценивал свои затраты на его реализацию в 50 млрд руб. "На деятельность операторов влияет экономическая ситуация: инфляция, рост затрат на оборудование, контент, увеличение инвестиционных расходов на модернизацию сетей", - пояснил изданию представитель компании.

В бюджет «Ростелекома» на 2018 год расходы, связанные с «законом Яровой», не заложены, поскольку нет нормативных документов, четко описывающих технические требования и параметры оборудования, сообщили в пресс-службе компании.

В «МегаФоне» и МТС отказались от комментариев. МТС оценивала свои затраты на «закон Яровой» в 60 млрд руб. на ближайшие пять лет, «Вымпелком» — в 45 млрд руб., «МегаФон» — в 40 млрд руб.

Напомним, по "закону Яровой" с 1 июля 2018 года операторы должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Постановление правительства, принятое в апреле, уточняет, что хранить переговоры и сообщения операторы обязаны шесть месяцев, а сообщения, которые пользователи передают через интернет, — 30 дней. Емкость хранилищ операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет.

 

 



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