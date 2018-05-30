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Московский листок

Политологи: высокие должности в РФ все чаще будут передаваться по наследству

Опубликовано 30.05.2018 в разделе комментариев 2

Политологи: высокие должности в РФ все чаще будут передаваться по наследству

В России усиливается тенденция продвижения детей и родственников высокопоставленных чиновников на руководящие посты в госструктурах и бизнесе. Об этом говорится в обзоре "Преемники 2.0 (аристократы)", подготовленном фондом "Петербургская политика".

Эксперты подчеркивают, что передача должностей по наследству пока не носит тотальный характер, однако "такая тенденция нарастает, а психологические и политические барьеры на ее пути постепенно исчезают".

"Можно допустить, что такой аристократический сценарий моделирования транзита власти будет все чаще моделироваться в ближайшие годы, тем более что другие сценарии транзита – преемничество, классическая публичная политическая конкуренция, различные варианты комплектования «кадрового резерва» - пока не имеют необходимой истории успеха. Имеются также предпосылки к тому, что различные кадровые конкурсы будут идти лишь за средние управленческие позиции, предполагая передачу победителям контроля над управлением, но не над активами и ресурсами", - отмечают авторы доклада.

По их мнению, "аристократический" критерий при кадровых решениях сейчас заметно сильнее, чем в советскую эпоху, когда имели место негласные ограничители на подобные продвижения.

Эксперты выделяют несколько причин продвижения на статусные позиции в госаппарате и бизнесе детей и членов семей высших чиновников:

1. Собственно содействие в трудоустройстве потомков, которое может быть продиктовано различными обстоятельствами – от желания «приносить пользу Отечеству» до неверия в возможность самостоятельной быстрой карьеры детей, если начинать ее с низших ступеней – в силу их собственных качеств (включая привычку к «тепличным» условиям) либо закупоренности социальных лифтов.

2. Привлечение взрослых детей к формированию и укреплению собственных «команд» - в том числе при экспансии в другие отрасли и сферы.

3. Легализация собственных доходов от бизнеса или извлечения административной ренты.

4. Преодоление моральных и психологических барьеров при осуществлении смены поколения управленцев: члены семей коллег стартово могут рассчитывать на более высокое доверие, а родители – брать на себя своего рода моральную ответственность или иные виды «поручительства».

Среди наиболее показательных примеров аналитики называют назначение в мае 2018 года на пост министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, сына секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, который прежде был главой правления Россельхозбанка.

Эксперты также напоминают о карьерных взлетах президента "Алросы" Сергея Иванова, старшего вице-президента "Ростелекома" Владимира Кириенко, председателя правления "Интер РАО" Юрия Ковальчука, владельца компании "Империя" Сергея Матвиенко, вице-президента "Газпром нефти" Андрея Патрушева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, вице-президента ОАК Алексея Рогозина, основного акционера "Газпром бурение" Игоря Ротенберга, Павла Фрадкова (заместитель управляющего делами президента) и его брата Петра Фрадкова (глава временной администрации "Промсвязьбанка"), Кирилла Шамалова (акционер "Сибура") и Юрия Шамалова (президент НПФ "Газфонд").

"Накопление подобных примеров (назначения в «Алросе», Россельхозбанке, ВТБ, Внешэкономбанке, Объединенной авиастроительной корпорации) и ранее свидетельствовало, что вариант использования «аристократического» («династического») критерия при кадровых решениях не рассматривается российским руководством как заведомо неприемлемый и неуместный", - отмечают авторы доклада.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
La Terrible написал 30.05.2018 14:35
А потом будут как бы наивно удивляться классовой ненависти и репрессиям по принципу происхождения.
Сами, сами, все своими руками твАрят...
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Копер
Райтер написал 30.05.2018 14:34
Фильм &#171;Хранители&#187;
&#171;Ответом на постоянную эксплуатацию и угнетение собственного народа станет кровопролитная гражданская война.&#187;
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