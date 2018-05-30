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Московский листок

На Марс уже не летим? Бюджет "Роскосмоса" урежут на 145 млрд рублей

Опубликовано 30.05.2018 в разделе комментариев 5

На Марс уже не летим? Бюджет "Роскосмоса" урежут на 145 млрд рублей

Финансирование российской федеральной космической программы в ближайшие три года будет урезано почти на 145 млрд рублей, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника агентства, в 2019 году госкорпорация "Роскосмос" получит на 17 миллиардов меньше, чем планировала. В 2020 году — на 52 миллиарда рублей, а в 2021-м — на 75 миллиардов рублей меньше.

"Недостаток средств финансирования уже становится причиной задержек создания межпланетных проектов, оттягивает начало строительства второй очереди космодрома Восточный и разработку новой ракетно-космической техники", - отметил собеседник агентства.

Федеральная космическая программа была разработана в 2014 году и рассчитана на 2016–2025 годы. Изначально на нее предполагалось потратить 2,8 трлн рублей, однако при утверждении в 2016 году объем бюджетного финансирования урезали до 1,4 трлн рублей.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о грандиозных планах России по освоению космического пространства. По его словам, пилотируемая миссия на Марс планируется уже в 2019 году.

"Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое совсем скоро, в 19-м году. Потом собираемся запустить в сторону Марса миссию, — сказал Путин. — Новое продолжение исследования Луны. Не как Советский Союз — наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основание полагать, что там может быть вода".

 



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Всего комментариев к статье: 5
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не успели еще придумать как отмыть мильярды деньжищь из бюджета
травмопункт написал 30.05.2018 15:44
А уже все спииздили воровские рыла.
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Потом собираемся запустить в сторону Марса миссию
так написал 30.05.2018 15:35
главное грести, а куда не неважно.... Идиоты все равно ведь поддержат.
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(без названия)
.Дмитрий г Запорожье.-+.. написал 30.05.2018 15:16
Как там у Салтыков-Щедрина...задача правительства держать народ в постоянном изумлении...
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(без названия)
La Terrible написал 30.05.2018 15:12
Ага, полетят они с крыши на чердак!
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(без названия)
ййй написал 30.05.2018 15:02
> Потом собираемся запустить в сторону Марса
> миссию, &#8212; сказал Путин.
_
- Куда пускать?
- Ну... Туда. - Путин неопределенно махнул рукой куда-то в сторону Марса.
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