Председатель КС РФ Зорькин напомнил о конституционном праве россиян на протест

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин напомнил о том, что россияне имеют полное право на протесты. Об этом он написал в своей статье "Право в цифровом мире", опубликованной в "Российской газете".

"Граждане имеют конституционное право на протест, то есть право всеми законными средствами выражать свое недовольство и несогласие с неправовыми или неэффективными действиями государственных и муниципальных властей", - напомнил глава КС, отметив, что неадекватное отношение власти к законным требованиям людей "может только усиливать процесс дестабилизации".

По его словам, "усиливающиеся внутренние протесты и недовольство людей могут быть гораздо более опасными по своим социально-политическим последствиям, чем угрозы внешнего порядка. Они за короткий период могут обрушить иллюзию стабильности".

При этом Зорькин раскритиковал действия властей при реагировании на трагедию, связанную с пожаром в торговом центре в Кемерово, и стихийные акции протеста жителей городов Московской области, расположенных рядом с мусорными полигонами.

"Мы наблюдали некомпетентность, растерянность представителей власти, неуважение к гражданам. Ответную реакцию людей на эти провалы региональные власти в ряде случаев пытались выдать за злонамеренные действия неких "бузотеров", - отметил он.

Председатель КС также заявил о необходимости "конкретизации прав и свобод человека и гражданина применительно к цифровой реальности".

"Цифровизация социальной жизни привела к появлению ранее неизвестных так называемых цифровых прав. Под цифровыми правами понимаются права людей на доступ, использование, создание и публикацию цифровых произведений, на доступ и использование компьютеров и иных электронных устройств, а также коммуникационных сетей, в частности к сети интернет. А также право свободно общаться и выражать мнения в Сети и право на неприкосновенность частной информационной сферы, включая право на конфиденциальность, анонимность (обезличенность) его уже оцифрованной персональной информации", - пояснил Зорькин.

"Цифровые права человека - это, по сути, конкретизация (посредством закона и правоприменительных, в том числе судебных, актов) универсальных прав человека, гарантированных международным правом и конституциями государств, - применительно к потребностям человека и гражданина в обществе, основанном на информации. Задача государства - на основе Конституции и с учетом указанных международных документов - признавать и защищать цифровые права граждан от всевозможных нарушений, обеспечивая при этом конституционно-правовую безопасность личности, общества и государства", - отметил глава КС.