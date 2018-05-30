Четверть всех российских лифтов отработали свой ресурс

110 тысяч лифтов в российских жилых домах по состоянию на 1 апреля 2018 года отработали свой нормативный ресурс, сообщает Life со ссылкой на письмо замглавы Минстроя Андрея Чибиса в правительство. Это почти 25,6% от всего лифтового парка, учитывая, что в многоквартирных домах всего 433 тыс. лифтов.

По данным Минстроя, порядка 10 тыс. лифтов ежегодно вырабатывает свой нормативный срок службы.

Для замены всех лифтов с истекшим межремонтным сроком в России сегодня потребуется свыше 221 млрд рублей. В рамках региональных программ капремонта в 2014 году было заменено 6,5 тыс. лифтов, в 2015 — свыше 9 тыс., в 2016 году — более 12 тыс., а в 2017 — более 13 тыс. В текущем году предусмотрена замена порядка 16 тыс. лифтов.

По прогнозу экспертов Минстроя, к началу 2020 года количество лифтов с истекшим межремонтным сроком удастся снизить до 94,7 тыс. (21,9%). Для их замены потребуется более 189 млрд руб.

Такие данные свидетельствуют о невозможности исполнения норм Технического регламента Таможенного союза, согласно которым по истечении назначенного срока службы использование лифта по назначению не допускается без проведения оценки того, что с ним делать — выполнять модернизацию или полностью менять.

В Минстрое отмечают, что ремонт лифтов финансируется из денег, которые россияне платят за капремонт многоквартирных домов. Для снижения износа лифтов операторам капитального ремонта необходимо направлять 20-30% средств, собираемых собственниками помещений.

"С учётом существующего в России среднего размера минимального взноса на капремонт 6,68 руб. с квадратного метра и средней стоимости лифта 2 млн руб., для того чтобы накопить на замену лифтов среднестатистическому четырёхподъездному девятиэтажному дому общей площадью девять тысяч квадратных метров, потребуется почти 10 лет — при условии, что средства фонда капитального строительства будут тратиться исключительно на финансирование работ по замене лифтов, что на практике невозможно", - пишет замглавы Минстроя.