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Московский листок

Конфискованные деньги полковника Захарченко оказались похищены

Опубликовано 30.05.2018 в разделе комментариев 3

Конфискованные деньги полковника Захарченко оказались похищены

Около 5 млн долларов из денег, изъятых у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко, оказались похищены, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на письмо Следственного комитета РФ.

В документе СКР просит менеджера ПАО "Сбербанк" сообщить сведения о сотрудниках, которых задействовали при пересчете изъятых у Захарченко миллиардов. Отмечается, что пересчет денег производился с 27 апреля по 2 мая в кассово-инкассаторском центре "Волгоградский". Средства представитель СК передал начальнику вышеуказанного центра в 44 коробках.

В настоящее время по факту их хищения проводится проверка. Она поручена генерал-майору юстиции, следователю по особо важным делам при председателе СКР Криворотову.

Под подозрение попали как сотрудники кассово-инкассаторского центра, инкассаторы и полицейские, перевозившие наличность.

Экс-замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года. Ему инкриминируют несколько эпизодов взяток. При обыске в его квартире правоохранители обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро, а в целом изъято около 9 млрд рублей.

В декабре 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении всех обнаруженных денежных средств в доход государства.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: усушка, утряска...
Чукча написал 30.05.2018 17:45
А мы думали, заработок.
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Да, уж...
Александр ДВ написал 30.05.2018 17:11
Как полагаете, читающие, после проверки много еще пропадет? Или в самый раз "уложатся"?
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усушка, утряска...
корнхолио написал 30.05.2018 17:04
подумаешь каких-то 5 лямов бакинских...
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