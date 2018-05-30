Конфискованные деньги полковника Захарченко оказались похищены

Около 5 млн долларов из денег, изъятых у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко, оказались похищены, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на письмо Следственного комитета РФ.

В документе СКР просит менеджера ПАО "Сбербанк" сообщить сведения о сотрудниках, которых задействовали при пересчете изъятых у Захарченко миллиардов. Отмечается, что пересчет денег производился с 27 апреля по 2 мая в кассово-инкассаторском центре "Волгоградский". Средства представитель СК передал начальнику вышеуказанного центра в 44 коробках.

В настоящее время по факту их хищения проводится проверка. Она поручена генерал-майору юстиции, следователю по особо важным делам при председателе СКР Криворотову.

Под подозрение попали как сотрудники кассово-инкассаторского центра, инкассаторы и полицейские, перевозившие наличность.

Экс-замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года. Ему инкриминируют несколько эпизодов взяток. При обыске в его квартире правоохранители обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро, а в целом изъято около 9 млрд рублей.

В декабре 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении всех обнаруженных денежных средств в доход государства.