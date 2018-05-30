Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Бабченко жив

Опубликовано 30.05.2018 в разделе комментариев 10

украина криминал сбу фэйки

Российский журналист Аркадий Бабченко жив. Об этом заявил в ходе брифинга глава СБУ Василий Грицак. По его словам, гибель журналиста было инсценировкой, целью которой было раскрытие попытки его убийства.

"Я конечно, должен сейчас принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать. Я наоборот хочу поздравить его семью, вас всех, весь наш мир, который наблюдает за этим действом и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения", - заявил Грицак в эфире "112 Украина".

Отмечается, что на брифинге присутствовал сам Бабченко. "Я бы хотел извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, что пришлось вам перенести. Я друзей и коллег хоронил много раз и знаю это тошнотное блевотное чувство. Вы уж извините за то, что заставили вас все это пережить, но по другому было нельзя", - сказал журналист.

"Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работают, как они рыли носом и пахали. Весь этот месяц мы были на связи, думали, действовали. Результатом этого стало вот эта вот спецоперация, по результатам которой взят человек, он уже находится под стражей. Преступление завершено и доказано", - заявил Бабченко.

По с ловам главы СБУ, убийство российского журналиста готовили российские спецслужбы. Он также отметил, что для убийства был завербован гражданин Украины. "Служба задокументировала, что для реализации этого циничного плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины «Г», который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами, - Грицак".

Материалы по теме:

Уехать в Киев и умереть

Бабченко, почти как Скрипаль, воскрес: убийство было фэйковым

Почему в Германии затыкают рот ФОРУМу.мск и покрывают убийц? 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 10
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:
Чукча написал 30.05.2018 19:07
ФСБ завербовала хохла?
Ответить
Re:
р написал 30.05.2018 18:30
Это точно,сейчас все говноеды вылезут.
Ответить
(без названия)
Это что?!. написал 30.05.2018 18:26
приятно смотреть как ольгинцы говвном захлебываются
знатно Аркаша потролил говнопитеков
Ответить
(без названия)
р написал 30.05.2018 18:22
Х..уй вам в сраку скрепнутые лишнехромосомные.Молодец Аркадий.
Ответить
Re:
Гражданин Г написал 30.05.2018 18:17
Топорная работа, даже на скрипалей не тянет.
Ответить
Слава Украине!
Героям слава! написал 30.05.2018 18:17
Прикольно, как истерили русские вонючки на сайтах, впрочем как всегда... :) Ну шо, который раз обосрался, а, говноедоФекальский? Подбери и сожри, затем опять высри.,повтори действо. Все знают про твой замкнутый цикл....бугагагага
Ответить
(без названия)
хи-хи написал 30.05.2018 18:05
Неужели кому то интересна эта педерастная тля??????
Ответить
Деградация человечества после 1991 года.
-Что это? написал 30.05.2018 18:00
Человечество все более подходит на глупое стадо идиотов.
Мрак.
Ответить
По с ловам главы СБУ, убийство российского журналиста готовили российские спецслужбы.
Мытарь написал 30.05.2018 17:59
Ну что и требовалось доказать. Тупые СБУ-шные высеры.
Ответить
Смехота...
Калькулятор написал 30.05.2018 17:55
прям как в песенке.
"пиф-паф ой-ой-ой
умирает зайка мой!
принесли его домой,
оказался он живой."
Ну сейчас пойдет п.. звезда по кочкам
Был никем, а стал всем...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полиция разогнала дубинками протестующих против мусорного полигона Сычево в Московской области
Полиция разогнала дубинками протестующих против му...
29.05.2018
ПМЭФ-2018: остановим малахольных!
ПМЭФ-2018: остановим малахольных!
30.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Бабченко жив (10)
Конфискованные деньги полковника Захарченко оказались похищены (5)
Четверть всех российских лифтов отработали свой ресурс (1)
Председатель КС РФ Зорькин напомнил о конституционном праве россиян на протест (3)
На Марс уже не летим? Бюджет "Роскосмоса" урежут на 145 млрд рублей (7)
Политологи: высокие должности в РФ все чаще будут передаваться по наследству (4)
Интернет подорожает на 8-10% из-за "закона Яровой" (3)
Испанская полиция арестовала Уильяма Браудера по запросу РФ (2)
Почему в Германии затыкают рот ФОРУМу.мск и покрывают убийц? (30)
Уехать в Киев и умереть (84)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Молочная катастрофа в РФ
Максим Калашников Максим Калашников: Италия набухает возможным взрывом: это почище Греции
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Что исчезло в России ?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Почему германцы покрывают убийство русского политического активиста?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Сценарий тридцатьпервого митинга завтра в 18.00
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss