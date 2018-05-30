Российский журналист Аркадий Бабченко жив. Об этом заявил в ходе брифинга глава СБУ Василий Грицак. По его словам, гибель журналиста было инсценировкой, целью которой было раскрытие попытки его убийства.

"Я конечно, должен сейчас принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать. Я наоборот хочу поздравить его семью, вас всех, весь наш мир, который наблюдает за этим действом и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения", - заявил Грицак в эфире "112 Украина".

Отмечается, что на брифинге присутствовал сам Бабченко. "Я бы хотел извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, что пришлось вам перенести. Я друзей и коллег хоронил много раз и знаю это тошнотное блевотное чувство. Вы уж извините за то, что заставили вас все это пережить, но по другому было нельзя", - сказал журналист.

"Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работают, как они рыли носом и пахали. Весь этот месяц мы были на связи, думали, действовали. Результатом этого стало вот эта вот спецоперация, по результатам которой взят человек, он уже находится под стражей. Преступление завершено и доказано", - заявил Бабченко.

По с ловам главы СБУ, убийство российского журналиста готовили российские спецслужбы. Он также отметил, что для убийства был завербован гражданин Украины. "Служба задокументировала, что для реализации этого циничного плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины «Г», который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами, - Грицак".

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