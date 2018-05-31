Бабченко погиб, Бабченко ожил... "Он не мертвый, просто пьяный".
Всем сочувствовавшим - наши соболезнования. Аркаша жив, чего и вам желает. Ну, поработал "подсадной уткой". Журналист меняет профессию на полицейского провокатора. Бывает.
Алексей Сахнин, тоже политэмигрант, но в Стокгольме, пишет: "И какие доказательства! Атошник, который сотрудничает со следствием и будет проходить свидетелем. Пальчики оближешь! Это как по Болотному делу главным свидетелем был бы не Костя Лебедев, а какой-нибудь прапорщик из СК, который бы проходил свидетелем и рассказывал, что Удальцов давал ему деньги на госпереворот. Да и то, у вас там все чудеснее: Бастрыкин до воскрешения мертвых не додумался".
Днем в ФБ заспорили с Алексеем Кондауровым насчет "убийства" Бабченко (тогда мы еще были уверены, что он реально погиб застреленный) - Алексей Петрович полагал, что заказчиком должны быть российские спецслужбы, а я доказывал, что на Украине и своих долбоебов достаточно.
Ошиблись оба, и А.П.Кондауров написал: "Какого же уровня организатора "убийства" нужно взять, чтобы выставить придурками собственного премьер-министра и министра иностранных дел. А Порошенко-то в курсе такой мудрённой "спецоперации" был? А европейцы с их заявлениями, выглядящие лохами? А жена и дети, которых не поставили в известность? И что значит они спасли Бабченко жизнь? Патроны киллеру на холостые подменили или боек спилили у "Макарова"? Чудно. В Кремле хохот, наверное, стоит".
Да ладно хохот - как бы в портки не напрудонили со смеху.
Чуть позже тоже Кондауров: "Посмотрел видео задержания СБУ организатора "убийства" Бабченко. Мужик пенсионного вида, с лысиной и огромным животом. По внешнему виду, или бывший бухгалтер, или тыловой полковник, подворовывавший помаленьку с продовольственных складов. Это кому же пришло в голову в российских спецслужбах такого кадра вербовать, которому, впору, как и мне, на грядках на даче копаться? Да ещё поручать подобрать исполнителей убийства 30 человек? Не могу взять в толк, как такому пенсионеру можно поручить организовать, не провалившись на 2-3 заказе, убийства 30 человек. В цифру-то 30 вдумайтесь, пожалуйста, без эмоций. Совсем что ли очумели в российских спецслужбах, чтобы такие задания размещать среди кого ни попадя?"
А как должен выглядеть шпион "соседней державы", с которой Украина ведет войну в одни ворота? Посомотрите на фрицев в фильмах про войну годов так 1944-46 - вот именно такие и должны быть, с легкими признаками идиотии. Удивительно, что российский шпион был без кокошника и колорадской ленты - недоработка.
А ведь уже и "Амнисти интернейшнл" выступила, и Госдеп, и даже ООН... Стыдно? Да нет, по-моему, украинцы вполне горды своей спецоперацией.
Даже удивительно, что в Британии не догадались до такой простой вещи - объявить недоотравление Скрипалей спецоперацией по поимке российских шпионов. Арестованных шпионов можно даже не предъявлять - все ж секретно. Мол, потом все узнаете. Лет через 50.
Все-таки что-то там у них с почвой. Или после Чернобыля. Но естественная причина должна быть, иначе придется признать, что они всегда были немножко такие...
Анатолий Баранов
York 59013 написал 31.05.2018 01:44
>они и называются "украина". И местность кое-где сельская. Но пооригинальничать- у укров выходит. Все остальное может и нет. А это выходит. Акция с Бабченко: крайне оригинальная.
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Да, я готов согласиться с вами что в качестве клоунов и проституток украинцы действительно незаурядны (без сомнения то что они учудили очень оригинально в своем роде). К сожалению на этом их способности похоже и заканчиваются.
ес написал 31.05.2018 01:44
York 64462 написал 31.05.2018 01:41
Victor написал 31.05.2018 01:40
Rebrov 76241 написал 31.05.2018 01:33
Я бы это назвал "окраинное сельпо, попытавшиеся проявить инициативу и пооригинальничать"
Victor написал 31.05.2018 01:05
**** написал 31.05.2018 00:39
!!!!QQ!OQQ!TOT KLOPOVDAVIT!!!&&& написал 31.05.2018 00:38
- Таки подонки и ублюдки из "оппозиции" (а других там исчезающе мало - то таки да!) всегда так считают - то таки да! То таки можно их и не спрашивать... То таки да...