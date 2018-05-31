Бабченко погиб, Бабченко ожил... "Он не мертвый, просто пьяный".

Всем сочувствовавшим - наши соболезнования. Аркаша жив, чего и вам желает. Ну, поработал "подсадной уткой". Журналист меняет профессию на полицейского провокатора. Бывает.

Алексей Сахнин, тоже политэмигрант, но в Стокгольме, пишет: "И какие доказательства! Атошник, который сотрудничает со следствием и будет проходить свидетелем. Пальчики оближешь! Это как по Болотному делу главным свидетелем был бы не Костя Лебедев, а какой-нибудь прапорщик из СК, который бы проходил свидетелем и рассказывал, что Удальцов давал ему деньги на госпереворот. Да и то, у вас там все чудеснее: Бастрыкин до воскрешения мертвых не додумался".

Днем в ФБ заспорили с Алексеем Кондауровым насчет "убийства" Бабченко (тогда мы еще были уверены, что он реально погиб застреленный) - Алексей Петрович полагал, что заказчиком должны быть российские спецслужбы, а я доказывал, что на Украине и своих долбоебов достаточно.

Ошиблись оба, и А.П.Кондауров написал: "Какого же уровня организатора "убийства" нужно взять, чтобы выставить придурками собственного премьер-министра и министра иностранных дел. А Порошенко-то в курсе такой мудрённой "спецоперации" был? А европейцы с их заявлениями, выглядящие лохами? А жена и дети, которых не поставили в известность? И что значит они спасли Бабченко жизнь? Патроны киллеру на холостые подменили или боек спилили у "Макарова"? Чудно. В Кремле хохот, наверное, стоит".

Да ладно хохот - как бы в портки не напрудонили со смеху.

Чуть позже тоже Кондауров: "Посмотрел видео задержания СБУ организатора "убийства" Бабченко. Мужик пенсионного вида, с лысиной и огромным животом. По внешнему виду, или бывший бухгалтер, или тыловой полковник, подворовывавший помаленьку с продовольственных складов. Это кому же пришло в голову в российских спецслужбах такого кадра вербовать, которому, впору, как и мне, на грядках на даче копаться? Да ещё поручать подобрать исполнителей убийства 30 человек? Не могу взять в толк, как такому пенсионеру можно поручить организовать, не провалившись на 2-3 заказе, убийства 30 человек. В цифру-то 30 вдумайтесь, пожалуйста, без эмоций. Совсем что ли очумели в российских спецслужбах, чтобы такие задания размещать среди кого ни попадя?"

А как должен выглядеть шпион "соседней державы", с которой Украина ведет войну в одни ворота? Посомотрите на фрицев в фильмах про войну годов так 1944-46 - вот именно такие и должны быть, с легкими признаками идиотии. Удивительно, что российский шпион был без кокошника и колорадской ленты - недоработка.

А ведь уже и "Амнисти интернейшнл" выступила, и Госдеп, и даже ООН... Стыдно? Да нет, по-моему, украинцы вполне горды своей спецоперацией.

Даже удивительно, что в Британии не догадались до такой простой вещи - объявить недоотравление Скрипалей спецоперацией по поимке российских шпионов. Арестованных шпионов можно даже не предъявлять - все ж секретно. Мол, потом все узнаете. Лет через 50.

Все-таки что-то там у них с почвой. Или после Чернобыля. Но естественная причина должна быть, иначе придется признать, что они всегда были немножко такие...

Анатолий Баранов