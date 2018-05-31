Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Аркаша жив, чего и вам желает

Опубликовано 31.05.2018 в разделе комментариев 8

украина бабченко

Бабченко погиб, Бабченко ожил... "Он не мертвый, просто пьяный".

Всем сочувствовавшим - наши соболезнования. Аркаша жив, чего и вам желает. Ну, поработал "подсадной уткой". Журналист меняет профессию на полицейского провокатора. Бывает.

Алексей Сахнин, тоже политэмигрант, но в Стокгольме, пишет: "И какие доказательства! Атошник, который сотрудничает со следствием и будет проходить свидетелем. Пальчики оближешь! Это как по Болотному делу главным свидетелем был бы не Костя Лебедев, а какой-нибудь прапорщик из СК, который бы проходил свидетелем и рассказывал, что Удальцов давал ему деньги на госпереворот. Да и то, у вас там все чудеснее: Бастрыкин до воскрешения мертвых не додумался".

Днем в ФБ заспорили с Алексеем Кондауровым насчет "убийства" Бабченко (тогда мы еще были уверены, что он реально погиб застреленный) - Алексей Петрович полагал, что заказчиком должны быть российские спецслужбы, а я доказывал, что на Украине и своих долбоебов достаточно.

Ошиблись оба, и А.П.Кондауров написал: "Какого же уровня организатора "убийства" нужно взять, чтобы выставить придурками собственного премьер-министра и министра иностранных дел. А Порошенко-то в курсе такой мудрённой "спецоперации" был? А европейцы с их заявлениями, выглядящие лохами? А жена и дети, которых не поставили в известность? И что значит они спасли Бабченко жизнь? Патроны киллеру на холостые подменили или боек спилили у "Макарова"? Чудно. В Кремле хохот, наверное, стоит".

Да ладно хохот - как бы в портки не напрудонили со смеху.

Чуть позже тоже Кондауров: "Посмотрел видео задержания СБУ организатора "убийства" Бабченко. Мужик пенсионного вида, с лысиной и огромным животом. По внешнему виду, или бывший бухгалтер, или тыловой полковник, подворовывавший помаленьку с продовольственных складов. Это кому же пришло в голову в российских спецслужбах такого кадра вербовать, которому, впору, как и мне, на грядках на даче копаться? Да ещё поручать подобрать исполнителей убийства 30 человек? Не могу взять в толк, как такому пенсионеру можно поручить организовать, не провалившись на 2-3 заказе, убийства 30 человек. В цифру-то 30 вдумайтесь, пожалуйста, без эмоций. Совсем что ли очумели в российских спецслужбах, чтобы такие задания размещать среди кого ни попадя?"

А как должен выглядеть шпион "соседней державы", с которой Украина ведет войну в одни ворота? Посомотрите на фрицев в фильмах про войну годов так 1944-46 - вот именно такие и должны быть, с легкими признаками идиотии. Удивительно, что российский шпион был без кокошника и колорадской ленты - недоработка.

А ведь уже и "Амнисти интернейшнл" выступила, и Госдеп, и даже ООН... Стыдно? Да нет, по-моему, украинцы вполне горды своей спецоперацией.

Даже удивительно, что в Британии не догадались до такой простой вещи - объявить недоотравление Скрипалей спецоперацией по поимке российских шпионов. Арестованных шпионов можно даже не предъявлять - все ж секретно. Мол, потом все узнаете. Лет через 50.

Все-таки что-то там у них с почвой. Или после Чернобыля. Но естественная причина должна быть, иначе придется признать, что они всегда были немножко такие...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 8
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
York 59013 написал 31.05.2018 01:44
>Victor
>они и называются "украина". И местность кое-где сельская. Но пооригинальничать- у укров выходит. Все остальное может и нет. А это выходит. Акция с Бабченко: крайне оригинальная.
.
Да, я готов согласиться с вами что в качестве клоунов и проституток украинцы действительно незаурядны (без сомнения то что они учудили очень оригинально в своем роде). К сожалению на этом их способности похоже и заканчиваются.
Ответить
(без названия)
ес написал 31.05.2018 01:44
http://filorelea.narod.ru/D/drama-zhanr.html
Ответить
(без названия)
York 64462 написал 31.05.2018 01:41
Кстати по моему сейчас был бы очень красивый ход - действительно этого Бабченко шлепнуть :)
Ответить
Re: так
Victor написал 31.05.2018 01:40
они и называются "украина". И местность кое-где сельская. Но пооригинальничать- у укров выходит. Все остальное может и нет. А это выходит. Акция с Бабченко: крайне оригинальная.
Ответить
(без названия)
Rebrov 76241 написал 31.05.2018 01:33
:)
Я бы это назвал "окраинное сельпо, попытавшиеся проявить инициативу и пооригинальничать"
Ответить
ах хохлов не понимают
Victor написал 31.05.2018 01:05
Это вот великий тезис: "когда хохол родился, кое-кто повесился". Хохлы на самом деле те же кацапы. Но проведшие долгое время в усложненных геополитических обстоятельствах. С одного боку турки, с другого поляки, с третьего псевдорусские немцы. В итоге хохлы, частично индивидуально, частично на уровне коллективного разума: пришли к идее невычислимости действий никаким потенциальным врагом и тем более другом- вторые еще опаснее. Немец с такими способностями: пошел бы в науку, и прославился мегакреативностью. Хохол конечно не пойдет: это какое-то убожество, по высоким критериям непредсказуемости- так вот и в науку, ага щас, тебя там уже ждут. Возьмем простого Януковича. Вот проходит ющенковский Майдан, и у всех хохлов открылись глаза на дважды судимого урку Януковича. Везде в мире: это конец политической карьеры. Не таковы хохлы (включая сюда и попавших под несокрушимое обаяние хохловской магии кацапов, иные из компетентных органов РФ, или там мосье Павловского, из "кое-кто повесился"). Проходит четыре года: и на урку Януковича закрылись глаза. В этом месте Павловский еще не повесился. Он наверно думал: во, поработал отдохну. Ага щас. Это же хохлы. Глаза снова неожиданно открылись. Со всеми вытекающими. И тут уже Павловский- повесился.
Ответить
Бей хохлов, спасай Россию!
**** написал 31.05.2018 00:39
Все это очередные происки хохлов.
Ответить
(без названия)
!!!!QQ!OQQ!TOT KLOPOVDAVIT!!!&&& написал 31.05.2018 00:38
"Алексей Петрович полагал, что заказчиком должны быть российские спецслужбы"
- Таки подонки и ублюдки из "оппозиции" (а других там исчезающе мало - то таки да!) всегда так считают - то таки да! То таки можно их и не спрашивать... То таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
17-е сутки железная дорога Украины парализована
17-е сутки железная дорога Украины парализована
31.05.2018
Молочная катастрофа в РФ
Молочная катастрофа в РФ
31.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
17-е сутки железная дорога Украины парализована (0)
Анатолий Баранов: Они собирались даже каждого, кто проедет по мосту, вычислять и наказывать. Ну, ждем… (0)
Молочная катастрофа в РФ (0)
Сколько нам еще терпеть, пока денег на нас нет? (1)
Атомное оружие как крест животворящий (1)
Аркаша жив, чего и вам желает (8)
Бабченко жив (17)
Конфискованные деньги полковника Захарченко оказались похищены (9)
Четверть всех российских лифтов отработали свой ресурс (2)
Председатель КС РФ Зорькин напомнил о конституционном праве россиян на протест (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Забастовка железнодорожников на Украине - новая сводка
Дарья Митина Дарья Митина: Вoскрес из мёртвых
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк спустился с гoр
Максим Калашников Максим Калашников: Молочная катастрофа в РФ
Максим Калашников Максим Калашников: Италия набухает возможным взрывом: это почище Греции
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss