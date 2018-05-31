Атомное оружие как крест животворящий

Ничего не дам от себя. Просто зафиксирую удивительные факты, которые СМИ как бы обходят стороной в порой трагикомической истории подготовки встречи президента США Трампа с Ким Чен Ыном - вождем (по-другому его трудно назвать) корейского Народа (и этот народ тоже трудно писать со строчной буквы).

Сами посудите, одна переписка между ними, надо сказать, выглядит круче, нежели письмо запорожцев турецкому султану.

Но начну сначала. Итак, в сентябре 2017 года КНДР испытала водородную бомбу, показав миру, что и подобные научные и практические задачи этой маленькой стране талантливого народа-труженика вполне по плечу.

В США воспользовались этим случаем и решили в очередной раз показать миру, кто на Земле хозяин, и, нагло и не подумавши, «наехали» на КНДР, считая, видимо, что могут провести маленькую победоносную войну только лишь психологическим давлением. «Не подумавши» потому, что советники предупреждали Трампа не брызгать слюной на Ким Чен Ына, но Трамп и сам умный.

В результате, помимо того, что США начали организовывать удушение КНДР голодом, препятствуя с помощью своих холуев в Рашке внешней торговле этой страны, из США раздалось громкое гавканье Трампа, причём, с конкретной угрозой Ким Чен Ыну. В сентябре прошлого, 2017 года на митинге в Алабаме, Трамп открыто упрекнул своих предшественников-президентов в том, что они не убили Ким Чен Ына: «Разделаться с человеком-ракетой нужно было давным-давно». Затем, в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН Трамп объявил, что США уничтожит КНДР, после чего добавил угроз и в твиттере: «Ким Чен Ын из Северной Кореи, очевидно, безумец, который не возражает против убийств своих людей или их гибели от голода, подвергнется ранее невиданным испытаниям», — и счастливый начал ожидать, когда Ким Чен Ын бросится ему в ноги.

Однако реакция последовала не такая, которую ожидал Трамп, привыкший иметь дело с ничтожествами типа путина и прочих порошенков. Ким Чен Ын, открыто перед своим народом и миром назвал речи Трампа «сумасшедшим бредом», а самого американского президента (!) — «маразматиком», и пообещал «принять самые жесткие в истории контрмеры». К вождю присоединился и министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо: «Если он думает, что способен напугать нас собачьим лаем, то это просто сон собаки». Вообще-то я не помню, что бы в истории США какой-то руководитель государства называл американского президента маразматиком и собакой.

А вот со стороны КНДР это не был «лай Моськи на слона», - уже 29 сентября 2017 года все узнали, что в Северной Корее испытана новая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15», которая способна достичь любой цели на континентальной территории США.

И это было бы для США ещё терпимо - они бы подождали момента, когда можно будет отомстить Киму за собаку-маразматика, но дипломатия КНДР достигла очередного успеха. 27 апреля 2018 года лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии между двумя странами для переговоров об объединении двух государств одного народа. И, судя по всему, продвинулись вперёд в деле осуществления мечты деда Ким Чен Ына.

У нас в Рашке умники, исходя из своей примитивной логики животных, скептически смотрят на объединение двух корейских государств. У нас же СМИ убедили этих умников, что Южная Корея богатая, а Северная - бедная. Ну как богатые захотят объединяться с бедными? По логике животных это невозможно.

На самом деле, корейцы Южной Кореи наверняка не захотят объединяться с Рашкой - не захотят получать в результате не советский народ-труженик, а трусливые и тупые массы, мечтающие устроиться охранниками или в полицию, чтобы бить дубинками своих безоружных сограждан. Кому нужны эти нынешние запутинские патриоты? Какой дурак захочет с ними объединяться?

А у Северной Кореи трудолюбивые и умные граждане, способные создавать и ракеты, и атомное оружие. Объединившись, обе Кореи получат не только 80 миллионов населения-тружеников, но и «в приданое» - технологии изготовления атомного оружия и ракет. И объединённая Корея с атомным оружием станет весомым фактором Дальнего Востока. Кроме того, для граждан Южной Кореи большим соблазном являются и социальные завоевания Северной Кореи, скажем, тот же нормированный рабочий день, бесплатная медицина и оплачиваемые отпуска. То есть переговоры Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин это не «саммит Большой восьмёрки» - это серьёзно.

И в США поняли, что они остаются за бортом развивающихся на Дальнем Востоке событий, и срочно засуетились, внезапно объявив, что «старый маразматик и собака» Трамп срочно захотел встретиться 12 июня не с вассалом Мун Чжэ Ином, а с ранее недобитым «безумным человеком-ракетой» Ким Чен Ыном, который теперь стал для американского президента самым уважаемым политиком мира!

Ким Чен Ын благосклонно согласился, начался поиск места встречи, но «чёрного кобеля не отмоешь добела» - и, наметив встречу в Сингапуре, США решили ещё раз «проверить на вшивость» Ким Чен Ына - подготовить почву для разговора с ним Трампа с позиции силы. США нагло провели учения на территории Южной Кореи, зная, что в КНДР эти совместные учения воспринимаются как враждебные акты.

И Ким ожидаемо для тех, кто понимает, кто такой государственный деятель, и неожиданно для США заявил, что он не будет встречаться с Трампом, поскольку очевидно, что Трамп будет не вопросы решать, а навязывать КНДР свою волю.

Поймите и вы США. Ведь вокруг них, в качестве глав государств, остались только мелкие ничтожества, считающие за счастье встретиться с американским президентом. Вспомните весну и начало лета прошлого года, вспомните, как в Кремле ждали и жаждали даже не встречи, а всего лишь телефонного звонка от Трампа. А в июле прошлого года президент Украины Порошенко заплатил 400 тысяч долларов посреднику, организовавшему 6-минутную встречу его с Трампом.

А тут Трамп вызвался лететь 15500 километров и как минимум день собирается посвятить лидеру маленького государства, а тот отказывается?? В это же невозможно поверить! Причём, американцы видели, что Ким Чен Ын ездит в Китай встречаться с китайским лидером, и в то же время в то, что Ким Чен Ын откажется от встречи с Трампом, поверить не могли. Иначе они не послали бы в Сингапур своих представителей для организации встречи. Но они послали! Их специалисты прибыли в Сингапур для уточнения со специалистами КНДР и Сингапура детали проведения этой встречи… А специалисты КНДР в Сингапур не приехали!

Мало этого, Южная Корея уведомила Трампа, что у неё с Ким Чен Ыном намечена очередная встреча на 26 мая.

И тут Трамп запаниковал - такого ещё не никогда было! Посылать американского президента нахрен так, как будто это какой-то паршивый путин или Порошенко?? Да где это видано!

И он 24 мая 2018 года письмом отказался от встречи с Кимом, сделав вид, что это он «кинул» Кима, а Ким его. Письмо удивительное, оно достойно цитирования полностью, что я и сделаю ниже, но сначала о том, что этот отказ Трампа длился всего день, и Трамп снова начал добиваться (по-другому уже и не скажешь) встречи с Ким Чен Ыном.

Но это не помогло, и лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин 26 мая снова встретились! Но раз Трамп снова объявил о желании встретиться, то американские специалисты по организации встреч американского президента снова полетели, но уже не в Сингапур, а прямо в КНДР, - США не теряют надежд на встречу 12 июня! Мало этого, Трамп этих специалистов и проводил напутствием: «Я действительно верю, что у Северной Кореи есть блестящий потенциал, однажды она станет великой страной в экономическом и финансовом плане. Ким Чен Ын согласен с мной. Это произойдет!»

«Хорошо излагает, собака, учитесь!» ©, - сказал бы Остап Бендер, прочитав этот твит Трампа.

Интересно, что скоропалительный отказ Трампа встречаться с Ким Чен Ыном был сделан после сообщения о том, что КНДР взорвала полигон Пхунгери, на котором испытывалось атомное оружие. Сообщение само по себе удивительное, даже анекдот появился: «Каким оружием можно взорвать полигон для испытания ядерного оружия?».

Полигон - это обширная пустынная местность, на которой строят шахты, в которые помещают ядерные устройства для подземного взрыва. От этого взрыва шахта разрушается и для нового испытания строится новая шахта. Что на полигоне - на местности, предназначенной для взрывов, взрывать? Как взорвать пустынную местность? Ну ладно, взорвали какие-то бараки или времянки, но ведь если потребуется испытать ещё что-то атомное, то в эту местность приедут корейские горняки, построят новую шахту, и КНДР испытает, что захочет.

Однако дело в том, что атомное оружие очень дорогое. Его нужно хранить для ответного удара по агрессору и взрывать на территории американских баз или городов, а не под землёй. Так вот (что удивительно), в обсуждении этой новости о взрыве полигона, никого не интересует, а собиралась ли КНДР проводить ещё испытания? А не достаточно ли им испытаний? Ведь СССР (Россия) и США уже почти 30 лет не испытывают ядерное оружие и как-то не жалуются.

Для «денуклиизации (как говорят умники) Корейского полуострова», необходимо, чтобы КНДР сдала имеющиеся ядерные боеголовки, разрушила реактор по производству плутония и закрыла производство по обогащению урана. Но КНДР этого не делает и не собирается делать.

Тогда для кого этот цирк со «взрывом полигона»?

Думаю, что это для Трампа - для того, чтобы Трамп, вернувшись в США из Сингапура после встречи с Ким Чен Ыном, мог заявить, что он, дескать, добился победы в переговорах с Ким Чен Ыном, - заставил того взорвать полигон. Я, конечно, могу быть и не прав, но мне кажется, что умный Ким Чен Ын понимает, что по результатам будущих переговоров и Трампу нужно какую-то кость бросить.

Однако, как я сказал выше, мне интересна переписка между США и КНДР, поскольку она достойна «внесения в анналы», - я раньше не встречал ничего подобного.

Тут ведь надо понять, как сами американцы смотрят на себя, - они же в своих глазах это «пуп Земли»! Президент США Авраам Линкольн сообщал: «Я верю, что мы США, по-прежнему последняя и лучшая надежда Земли». Президент Рейган: «Мы все еще сияющий город на холме». Брат президента Кеннеди, Роберт: «Мы великая, не эгоистичная, сочувствующая страна». Президент Обама (объект постоянной критики Трампа): «Только Америка может гарантировать себе доминирование в XXI веке».

А вот теперь полюбуйтесь текстом письма в адрес Ким Чен Ына, которое помощники подготовили Трампу и которое Трамп подписал 24 мая:

«Уважаемый господин Председатель! Мы высоко ценим Ваше время, терпение и усилия, связанные с нашими недавними переговорами и обсуждением саммита, к которому давно стремились обе стороны и который был назначен на 12 июня и должен был состояться в Сингапуре. Нам сообщили, что о встрече попросила Северная Корея, однако для нас дело было не в этом. Я очень рассчитывал на встречу с Вами. К сожалению, ввиду невероятного гнева и открытой враждебности, продемонстрированными Вами в последнем заявлении, я счел недопустимым в настоящий момент провести эту запланированную встречу. В силу этого, рассматривайте, пожалуйста, это письмо как уведомление о том, что Сингапурский саммит — к лучшему для обеих сторон, но в ущерб для мира, — не состоится. Вы говорите о Ваших ядерных возможностях, но наши — настолько массивны и могущественны, что я молю Господа, чтобы они никогда не были использованы. Я надеялся, что между нами налаживается превосходный диалог, и, в конце концов, только диалог имеет значение. Однажды я буду готов встретиться с вами. Пока же я хочу поблагодарить Вас за освобождение заложников, которые теперь находятся дома вместе со своими семьями. Это был прекрасный жест, и мы очень благодарны. Если вы измените мнение относительно того, что делать с этим крайне важным саммитом, то, пожалуйста, позвоните или напишите мне. Мир, и в особенности Северная Корея, утратил прекрасную возможность обрести долговременный мир, огромное процветание и богатство. Эта утраченная возможность — печальный момент в истории. Искренне Ваш, Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки».

И хотя в письме по-прежнему скрыта угроза удушить КНДР голодом, и хотя в оправдание унизительности письма приплетены какие-то несуществующие заложники, но каков слог у Дональда, понимаете ли, нашего Трампа, президента Соединенных Штатов Америки! Как излагает!

Ким Чен Ын отвечать «маразматику» не стал, за него ответил даже не МИД КНДР, а Центральное информационное агентство: «Мы высоко оценили усилия президента Трампа, не предпринятые другими президентами, провести исторический саммит Северной Кореи и США. Мы еще раз заявляем Соединенным Штатам, что мы открыты для решения проблем в любое время».

Но то унизительное положение, в которое Трамп себя поставил, упрашивая Ким Чен Ына о встрече, требовало неких компенсаций внутри США, и помощники Трампа засуетились.

Но на их суету немедленно отреагировали и корейцы. И вот для сравнения письма Трампа Ким Чен Ыну, дам заявление для прессы заместительницы министра иностранных дел КНДР Чве Сон Хи от того же, 24-го мая:

«21-го мая вице-президент США Пенс в интервью с «Фокс Ньюс» развязно заявил, что Северная Корея может повторить ошибки Ливии, и поэтому для США не исключен вариант военного вмешательства в отношении Северной Кореи, требование США это полная, односторонняя и необратимая денуклеарзация...

Я, как специалист по отношениям именно с США, не могу скрыть удивления тому, что вице-президент США нес такой невежественный вздор. Если такой человек является вице-президентом «единственной сверхдержавы», то ему полагается немного знать общее положение дел в мире и чувствовать течение диалога и атмосферу смягчения обстановки на Корейском полуострове. Он сравнивает наше государство с Ливией, которая обладала по сравнению с США ничтожными вооружениями, и потому проиграла в неравной войне с империализмом. Только по этому одному заявлению Пенса можно понять, что он является политически глупым болваном.

Вслед за помощником по национальной безопасности Белого дома Болтоном на этот раз вице-президент Пенс опять разглагольствовал, что мы станем повторять ошибки Ливии. Именно для того, чтобы не повторить ошибок джамахирии, Ливии мы столь высокой ценой для благосостояния народа КНДР укрепляли ядерные, ныне уже мощные и надежные силы, способные защитить от наступления империализма социализм, мир и безопасность Корейского полуострова и региона.

Но до сих пор не поняв эту жестокую действительность, Пенс близоруко сравнивает нас с Ливией, шедшей к своей трагической гибели достаточно долго, наделав множество внешнеполитических (сговор с империализмом, дружба со странами НАТО, кредитование президента Франции) и внутриполитических ошибок, из которых главной было всеобщее вооружение демобилизованных, которые затем вступали в исламско-экстремистские организации с оружием, дарованным государством. Мне кажется, что высокопоставленные политические лица США, сравнивая КНДР с джамахирией, слишком многого не знают о нас.

Если в том же самом виде, как они были сказаны, повторить слова этих малокомпетентных лиц, мы можем заставить США пережить невообразимую для них сейчас трагедию.

Пенс перед тем, как нести свой угрожающий диалогу и разрядке бред, не зная о своем собеседнике самого главного, должен был задуматься о негативном отклике, который слова вызовут. И как теперь понять США? Они сами сперва просили диалога, а сейчас направляют общественное мнение по прежнему, ложному пути ненависти, и заявляют, что якобы это мы просили диалога с империализмом. Я просто пытаюсь понять расчет США...

Мы не просим США о диалоге, и если они не хотят сидеть лицом к лицу с нами на переговорах, то не будем их принуждать.

От решения и поведения США зависит сейчас, встретятся с нами США на переговорах или в ядерном противоборстве.

В случае, если США будут оскорблять наши добрые намерения и по-прежнему неразумно вести себя, я предложу высшему руководству КНДР пересмотреть программу всего едва наметившегося диалога».

Итак, руководители США уже заработали характеристики: президент Трамп - маразматик, вице-президент Пенс - болван. Это, конечно, не совсем то, что писали запорожцы турецкому султану, но ведь султан им и не ответил. А маразматик Трамп с болваном Пенсом отвечают! И упорно добиваются встречи!

Ещё, Трамп и Пенс угрожают КНДР Ливией, - это понятно.

А про опыт Вьетнама американцы окончательно забыли? А ведь вспомнить Вьетнам было бы более уместно. Особенно, когда речь идёт о «Вьетконге» с атомным оружием!

Но в любом случае - вот что значит атомное оружие, да ещё и в руках настоящих государственных деятелей. Водородная бомба на нечистую силу действует почище «креста животворящего»!

Что же, нам остаётся только ожидать, как будут развиваться события этого поединка наглой кобры и храброго мангуста.