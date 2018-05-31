Дал небольшой комментарий "Свободной прессе".

- Украинские чиновники, напомним, грозились санкциями с первых дней строительства моста. Неужели решили перейти от слов к делу?

— К какому делу может перейти Киев? Это нытье уже порядком надоело — ну, пусть накажут кого-нибудь, посмотрим, — комментирует заявление Бабина главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Они собирались даже каждого, кто проедет по мосту, вычислять и наказывать. Ну, ждем…

— Но Киев предлагал ЕС и США ввести санкции против компаний, участвовавших в строительстве моста.

— Очень трудно обосновать санкции за участие в строительстве моста, и вряд ли кто-то рискнет выглядеть в глазах своих избирателей идиотом. Можно ввести даже санкции за отказ есть украинское сало. Но выглядит все это более и более глупо.

Ну, даже если накажут как-нибудь Ротенбергов, что с того для Украины? Чисто моральное удовлетворение.

— Какова может быть доля иностранных компаний в строительстве? По словам Бабина, Россия поставляла только краску для моста…

— Трудно комментировать откровенный бред. Если Россия поставляла только краску, то это, выходит, чисто европейский мост? Тогда чего возмущается Украина?

— О компаниях из каких стран может идти речь? Почему они не испугались санкций?

— Я полагаю, что компании из Китая не могут бояться санкций, да и турецкие компании тоже. Но турецкая экономика — это сплошные французские, германские и американские инвестиции. Европа станет наказывать сама себя? А Китай сегодня настолько силен экономически, что сам может наложить санкции на кого угодно. Это на Россию можно давить с ее 2% мирового ВВП. Было бы 20% — стояли бы в почтительной позе.

— Говорят еще и про украинские фирмы.

— По украинские фирмы мне ничего не известно, возможно, кто-то возил местный песок или гравий. Могут, конечно, наказать кого-нибудь. Ну и что? Они и так наказаны тем, что работают на Украине…