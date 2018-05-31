Миллионер Песков зарапортовался: кто и кого там в Киеве "убил", так и не понял

В Кремле оказались не в курсе подробностей спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой было инсценировано убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, проживавшего последнее время в Киеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь сообщил, что ему известно о том, что россиянин, о гибели которого сообщалось накануне вечером, оказался жив.

"Я видел [сообщения о том, что Бабченко жив], но пока никакой информации по этому у меня нет", - сказал глава пресс-службы Кремля, которого цитирует ТАСС. В то же время Песков не смог развернуто прокомментировать заявление СБУ о том, что покушение на Бабченко якобы готовили российские спецслужбы. "Я не знаю, кто обвиняет, кого и что", - отрезал представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу").

На протяжении почти суток СМИ, украинские и российские чиновники сообщали о смерти Бабченко. Ближе к вечеру среды Служба безопасности Украины провела брифинг, на котором считавшийся убитым журналист появился целым и невредимым. Бабченко пояснил, что его убийство было инсценировкой в рамках операции СБУ, которая готовилась на протяжении двух месяцев.

В Службе безопасности Украины сообщили, что за подготовкой убийства Бабченко стоят российские спецслужбы, которые с этой целью завербовали украинца "Г". Этот гражданин Украины, в свою очередь, нанял для осуществления убийства бывшего участника АТО, предложив ему вознаграждение в 30 тысяч долларов.

Отметим, что с большей классовой ясностью, даже с пониманием личным Песков комментировал бегство гражданина РФ Абрамовича (от налогов?) в Израиль.

В Кремле 29 мая прокомментировали сведения о том, что миллиардер Роман Абрамович получил израильское гражданство. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, в Кремле безразличны к этой теме.

"Да ничего об этом в Кремле не думают. Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля - это его право", - цитирует Пескова РИА "Новости".

Российский миллиардер, у которого ранее возникли проблемы с продлением британской визы, по данным журналистов, получил израильское удостоверение личности в аэропорту Тель-Авива. Получил ли он сразу израильский паспорт ("даркон"), доподлинно неизвестно. Высока вероятность того, что олигарх втайне уже много лет является израильским гражданином, указывает Haaretz (перевод InoPressa).

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