Италия набухает возможным взрывом почище Греции кризис греция италия Предыдущая волна мирового кризиса была в 2008-2010 годах. Скоро придет новая. И эта волна очень опасна для РФ: ее экономика сейчас держится лишь на относительно высоких ценах на нефть. Их падение, совмещенное с планами администрации Путина по налоговому уничтожению производства в РФ, равно как и с американскими санкциями, повлечет за собой тяжелейшие экономические и политические последствия для страны. Так что разочарую всех псевдопатриотов (любящих гражданина "76 процентов", а не страну) - никакой стабильности давно нет, все висит на соплях.



Где может быть эпицентр нового мирового цунами? Это не только Трамп с его протекционизмом. Это еще и кризисный Евросоюз, где назревает еще один супернарыв: Италия. Страна, зашедшая в тупик, где 2,3 трлн. - госдолг (130% ВВП), где экономика практически не выросла с 1999 г. Где безработица среди молодежи - до сорока процентов. А у банков - 380 млрд. плохих долгов. Италия может свалиться в дефолт, как и Греция 2010 г. В Италии - правительственный кризис, обозленный народ желает выхода из еврозоны и возвращения лиры. Там - запредельная налоговая нагрузка на бизнес, там - явный кризис социально ориентированного государства. На него просто уже нет денег. Да и демографический кризис на это наложился - в Италии рождаемость стала самой низкой в ЕС - 1,3 ребенка на женщину. Страна разоряется на содержании растущего числа пенсионеров.



От греческих передряг ЕС изрядно потрясло в 2010-м. Но в случае с Италией, чья экономика (четвертая в ЕС) на порядок больше греческой, это будет уже ядерный взрыв. Италия может сбросить в драматический спад весь Евросоюз. (Если начнется итальянская депрессия, она перебросится на крупнейшие экономики Евросоюза).



А спад в ЕС - как цепная реакция. Он на весь мир перекинется. Все сдетонирует. Спад будет и в Китае, и в Индии, и в Японии, и в Юго-Корее, и в Америке. Мир балансирует на грани еще одного суперкризиса. С лопанием фондовых пузырей в США и КНР. Да и Трамп с его разжиганием торговой войны вовсю плещет бензином в огонь.



Повлиять на это Кремль бессилен.Путин уже заговорил о сверхкризисе. Но говорить-то можно - а что толку? Он подвел РФ к нему совершенно неготовой. Профуканы самые благоприятные для индустриализации РФ годы - 2000-2014. Когда и санкций не было, и нефтяные триллионы перли, когда строить и обустраивать РФ можно было без повышения налогов.



Теперь Кремль решил учинить масштабное "ускорение" развития РФ (прямо как Горби в 1986-м), но за счет обдирания всех налогами (Горби такого все-таки не делал), что неизбежно приведет к тому, что и нынешний полуторапроцентный рост экономики Эрэф сгинет. А тут еще и падение цен на нефть подоспеть может.



Примечательно, как по-разному готовятся к суперкризису Путин и Трамп. Трамп чертовски логичен. Он поднимает ввозные пошлины на импорт в США (чтобы было выгоднее не завозить товары в Америку, а производить их на месте, причем силами как местных корпораций, так и зарубежных). А заодно Трамп снизил налоги - чтобы производить было еще привлекательнее. И он знает, что мировой кризис, сбив цены на сырье, еще более облегчит возврат заводов и фабрик в его страну.



Путин же взвинчивает налоги и даже не собирается вводить покровительственные таможенные пошлины. Путин ненавидит протекционизм. Кремль предпочитает "засаливать" нефтяные сверхдоходы в резервах, играть в футбольную мундиаль и вести разорительную бесцельную войну в Сирии. Он тратит немыслимые деньги на трубопроводы.



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