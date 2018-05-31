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Московский листок

Италия набухает возможным взрывом почище Греции

Опубликовано 31.05.2018 автором в разделе комментариев 5

кризис греция италия
Италия набухает возможным взрывом почище Греции

Предыдущая волна мирового кризиса была в 2008-2010 годах. Скоро придет новая. И эта волна очень опасна для РФ: ее экономика сейчас держится лишь на относительно высоких ценах на нефть. Их падение, совмещенное с планами администрации Путина по налоговому уничтожению производства в РФ, равно как и с американскими санкциями, повлечет за собой тяжелейшие экономические и политические последствия для страны. Так что разочарую всех псевдопатриотов (любящих гражданина "76 процентов", а не страну) - никакой стабильности давно нет, все висит на соплях. 

Где может быть эпицентр нового мирового цунами? Это не только Трамп с его протекционизмом. Это еще и кризисный Евросоюз, где назревает еще один супернарыв: Италия. Страна, зашедшая в тупик, где 2,3 трлн. - госдолг (130% ВВП), где экономика практически не выросла с 1999 г. Где безработица среди молодежи - до сорока процентов. А у банков - 380 млрд. плохих долгов. Италия может свалиться в дефолт, как и Греция 2010 г. В Италии - правительственный кризис, обозленный народ желает выхода из еврозоны и возвращения лиры. Там - запредельная налоговая нагрузка на бизнес, там - явный кризис социально ориентированного государства. На него просто уже нет денег. Да и демографический кризис на это наложился - в Италии рождаемость стала самой низкой в ЕС - 1,3 ребенка на женщину. Страна разоряется на содержании растущего числа пенсионеров. 

От греческих передряг ЕС изрядно потрясло в 2010-м. Но в случае с Италией, чья экономика (четвертая в ЕС) на порядок больше греческой, это будет уже ядерный взрыв. Италия может сбросить в драматический спад весь Евросоюз. (Если начнется итальянская депрессия, она перебросится на крупнейшие экономики Евросоюза).

А спад в ЕС - как цепная реакция. Он на весь мир перекинется. Все сдетонирует. Спад будет и в Китае, и в Индии, и в Японии, и в Юго-Корее, и в Америке. Мир балансирует на грани еще одного суперкризиса. С лопанием фондовых пузырей в США и КНР. Да и Трамп с его разжиганием торговой войны вовсю плещет бензином в огонь. 

Повлиять на это Кремль бессилен.Путин уже заговорил о сверхкризисе. Но говорить-то можно - а что толку? Он подвел РФ к нему совершенно неготовой. Профуканы самые благоприятные для индустриализации РФ годы - 2000-2014. Когда и санкций не было, и нефтяные триллионы перли, когда строить и обустраивать РФ можно было без повышения налогов. 

Теперь Кремль решил учинить масштабное "ускорение" развития РФ (прямо как Горби в 1986-м), но за счет обдирания всех налогами (Горби такого все-таки не делал), что неизбежно приведет к тому, что и нынешний полуторапроцентный рост экономики Эрэф сгинет. А тут еще и падение цен на нефть подоспеть может. 

Примечательно, как по-разному готовятся к суперкризису Путин и Трамп. Трамп чертовски логичен. Он поднимает ввозные пошлины на импорт в США (чтобы было выгоднее не завозить товары в Америку, а производить их на месте, причем силами как местных корпораций, так и зарубежных). А заодно Трамп снизил налоги - чтобы производить было еще привлекательнее. И он знает, что мировой кризис, сбив цены на сырье, еще более облегчит возврат заводов и фабрик в его страну. 

Путин же взвинчивает налоги и даже не собирается вводить покровительственные таможенные пошлины. Путин ненавидит протекционизм. Кремль предпочитает "засаливать" нефтяные сверхдоходы в резервах, играть в футбольную мундиаль и вести разорительную бесцельную войну в Сирии. Он тратит немыслимые деньги на трубопроводы. 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Rokky написал 31.05.2018 09:05
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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(без названия)
Ветер написал 31.05.2018 08:43
У Путина нет экономики.
Следовательно никакие экономические кризисы ему не страшны.
.
Пусть не только Италия, но и вся Европа провалится, но диктатура Кокаинового Вовы - ничего не потеряет.
.
Как чекисты продавали полезные ископаемые, так и будут продавать.
Как крали деньги из госбюджета, так и будут красть.
.
Единственной реальной угрозой для нелегитимной хунты Путина, являются санкции США.
Вот это действительно проблема так проблема.
Помнится в прошлый раз (а именно при Рейгане) подобные санкции сломали хребет СССР всего за 5 лет (с 1980 по 1985).
А если учесть что Путинлэнд значительно слабее чем Совок, то и судьба КГБэшной Рашки может решиться значительно быстрее.
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(без названия)
орел написал 31.05.2018 08:28
Зачем Вова Кучеренко трогает Италию и Грецию?
Зачем?
В Рашкозоне ситуация в триллион раз хуже чем в Европе.
.
Я понимаю что он выполняет распоряжение Лубянки, но логика то элементарная должна быть...
.
А что касается 40% безработной молодежи в Италии, то там вообще все ясно.
Молодые люди - не хотят работать!
А хотят только бухать, трахаться и отдыхать.
И государство дает им такую возможность.
То же самое и почти во всех других странах Европы.
Логика властей такая: "Пусть гуляют пока молодые... Они еще наработаются..."
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''Если у вас нету дома, пожары ему не страшны''
/А.Аронов/ написал 31.05.2018 08:27
Чтобы экономический кризис мог разрушить экономку, ее, как минимум, надо иметь. Кризисы наносят наиболее чувствительные удару по экономически и индустриально развитым странам. Великую Депрессию, распустившую ''гроздья гнева'' даже в могущественнейших США, в АНЧУРИЯХ даже не заметили.
Россия к ''сверхкризису'' ГОТОВА!
(Совсем готова).
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Сдохни бандеровская погань!
Геннадий написал 31.05.2018 07:56
Наш Какашников Максим
В жoпу много раз ебим
Оттого что он ХОХОЛ
И eбаный пиздoбол!
.
Люди - не верьте гнусному, подлому ХОХЛУ, его настоящая фамилия - Кучеренко!
Он наш ВРАГ!
И провокатор.
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