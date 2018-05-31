Критика жителей Партизанска, депутатов гордумы и врио губернатора привела к отставке мэра Зражевского

Глава города Партизанска Приморского края Александр Зражевский решил оставить свой пост после озвученных временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Тарасенко претензий к его работе. Об этом в четверг, 31 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

"Глава Партизанска Александр Зражевский сложил полномочия. С пятницы временно исполняющим обязанности градоначальника станет нынешний первый замглавы администрации Николай Кодин", - заявили в пресс-службе.

Как пояснили в администрации, отставка главы Партизанска стала "следствием политики главы Приморья Андрея Тарасенко по повышению эффективности управления в муниципалитетах". "Во время рабочей поездки в муниципалитет в марте этого года было высказано большое количество жалоб на главу администрации за состояние дорог, работу коммунальных служб, состояние жилфонда", - сообщает пресс-служба.

Для исправления ситуации Андрей Тарасенко дал Зражевскому срок в два месяца, но и в мае проблемы не были решены, сообщали в администрации. Тогда на встречу с Тарасенко пришли сотни жителей города. "Люди выстраивались перед сценой в очередь, чтобы спросить про работу больницы, ремонт дорог, переселение из аварийного жилья, мусорные свалки, общественный транспорт, расчистку русел рек и многое другое", - говорилось в сообщении пресс-службы администрации.

В ходе встречи стало очевидно, что сам глава Партизанска мало встречается с людьми, а о многих вещах слышит впервые, констатировали в руководстве края. Особенно Тарасенко возмутила информация о том, что Зражевский собрался в командировку в Крым вместо того, чтобы решать проблемы на месте. "Ни в какой Крым он не поедет", - заверил врио губернатора. Как иронизирует в четверг издание "Восток-Медиа", теперь Зражевский может ехать в Крым без разрешения.

Зражевский был избран главой города в 2014 году. На выборы он шел как самовыдвиженец. Главным его конкурентом был коммунист Владимир Вильчинский. За Зражевского проголосовали 57%, за его соперника - 37% избирателей. После избрания мэр практически сразу вступил в противостояние с местной думой. Осенью 2017-го народные избранники даже поставили вопрос об отставке главы города, но врио губернатора Андрей Тарасенко тогда не поддержал депутатов.

Во время визита в Партизанск 15 мая Тарасенко встретился и с депутатами гордумы. Он поинтересовался у народных избранников, улучшилась ли ситуация в городе. Депутаты рассказали, что проблем в городе по-прежнему много, остались и сложности в общении народных избранников с главой Партизанска.

"Жителей возмущает бездействие главы [Партизанска]. В частности, в городе высокие тарифы на общественный транспорт, большое количество аварийного жилья, разбитые дороги. На жалобы местная администрация не реагирует", - заявили депутаты. Врио губернатора отчитал руководителя муниципалитета, поинтересовавшись у Зражевского, есть ли у него вообще желание работать.

Партизанск с населением около 37 тысяч человек является административным центром Партизанского городского округа. Город расположен в 154 км от Владивостока.

Отметим, что после своего переизбрания Путин стал щедр на отставки и на смену руководства целых республик несвободных.

Вот и Якутию постигла давно ожидавшаяся кара - плоховато собирали на "выборы" народ, золото просыпали из самолёта на бедные кварталы, алмазами делятся плохо... Якутия давно что-то не поделила с силовигархией - "алмазный вопрос" явно встал поперёк горла кому-то. "Алроса" там, видимо, имела не тот процентик, который хотела в лице сынули экс-министра Иванова... Сословное, дворянское по сути управление отраслями в РФ - накладывает определённый отпечаток на действительность. Номинальные руководители республик ничего не решают, они только могут способствовать получать богатства недр группе населения по имени Силовигархия. Вот вечером 25 мая Егор Борисов и заявил, что по собственному желанию покидает свой пост. Владимир Путин врио главы Якутии назначил Айсена Николаева. Временно исполнять обязанности мэра Якутска будет Сергей Игнатенко.

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