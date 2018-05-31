Под Горловкой точечными ударами уничтожена бронетехника и склад ВСУ

В интернете появилась видеозапись уничтожения бронетехники украинской армии под Горловкой. Ее выложил в Facebook пользователь под ником Ophidian Asp. Автор поясняет, что горящие и взрывающиеся машины сняты с помощью беспилотника. «Был уничтожен командный пункт 24-го батальона, сгорел полевой склад с боеприпасами в лесополосе, две БМП, один грузовик и две единицы спецтехники», — перечислил он.

Вооруженные столкновения в районе Горловки начались полторы недели назад. Бои стали самыми серьезными за последние несколько месяцев. 21 мая «Страна.ua» передала, что обострение связано с попыткой украинских военных «затянуть петлю» вокруг Донецка. Как сообщил источник издания в штабе ООС, ВСУ рассчитывают захватить стратегические высоты, чтобы впоследствии занять и саму Горловку. Силовики рассматривают город в качестве стратегического плацдарма для наступления на Дебальцево и Енакиево, и далее — на Донецк.

Трое ополченцев Донбасса взяты в плен, один убит, пять украинских военных погибли в результате боя под Горловкой, сообщил в понедельник 21 мая журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Враг силами до двух взводов предпринял попытку к наступлению в районе поселка Гольмовский. При сближении подразделений ВСУ с нашими позициями военнослужащие ДНР открыли огонь по врагу на поражение с нескольких направлений. Под прикрытием шквального огня артиллерии и крупнокалиберных пулеметов противнику удалось вплотную подойти к одной из позиций. Наши военнослужащие героически вели бой, но вражеская группа захватила троих из них в плен. Одного военнослужащего каратели убили на месте", - сказал представитель командования.

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