Нефтяной олигархат поклялся беречь бензин Козаку, как когда-то Ельцин - цены народу...

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в среду провел экстренное совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний страны, касающееся ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщил журналистам участник совещания.

"С учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на отрасль компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. Это решение также окажет стабилизирующее влияние на цены оптового рынка", - сказал помощник Козака Илья Джус.

Ранее в мае Козак заявил, что акцизы на бензин и дизельное топливо в России снизят не позднее 1 июля 2018 года.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вспоминает:

- Первый президент РФ, помнится, тоже обещал лечь на рельсы, если вырастут цены после того, как их "отпустили" в 1992-м... Однако на рельсы в итоге лёг не он, а один из защитников Брестской крепости, по которому (и по всем пенсионерам страны) ударил рост цен. В предсмертной записке он написал: "не могу стоять с протянутой рукой". Интересно, сколько таких, по воле и по лжи Ельцина погибших пенсионеров было в период 1992-1994, пока залоговыми аукционами не была окончательно раздроблена социалистическая собственность? То, что правительство Медведева, бессменное и бессильное, пытается пиаром животворящим, показом "верных" олигархов народу - хоть как-то удержать потребительскую панику и рост розничных цен (которые все завязаны на бензин) - очевидно, понятно и... убого. Конечно же, ничего олигархия себе в убыток делать не будет - уж коль скоро История дала им разок шанс частным порядком распоряжаться богатствами недр СССР, уж они своего теперь не упустят, платить за очередной виток кризиса будут как раз те, кому по конституции право на нефть принадлежит, но кто недропользователем не является. Важно теперь чтобы кризис экономический переходил скорее в политический и подвигал в очередной раз обворованный народ к вопросу вопросов - свержению силовигархии, которая сидит на нефти и газе в убыток трудящимся России. Вопрос этот решать придётся даже в условиях экономии максимально жёстко: либо они, либо мы, трудящиеся. Третьего не дано. Да, и хватит, господа буржуазные СМИ, называть нефтяниками тех, кто эксплуатирует нефтяников (рабочих) - они называются олигархами, и никакие Песковы нас от такого наименования не отучат.

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