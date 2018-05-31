Бюст мироточащему "анператору" взбесил жителей посёлка Билимбай

Жители поселка Билимбай (Свердловская область) выступили против установки бюста Николаю II на территории местного храма. Они считают, что памятник ставится с целью выслужиться перед патриархом и послужит источником раздора. Местные власти присоединились к протесту своих граждан. Однако спонсоры и инициаторы проекта — бизнесмены — надеются переломить народное сопротивление.

Как сообщает пресса, селяне обратились с письмом к екатеринбургскому архиепископу. В нём они излагают свою просьбу найти для памятника другое место. В письме отмечено, что планы по установке бюста стали для жителей села неожиданностью:

«Такая новость нас не порадовала. С жителями Билимбая про памятник никто не говорил. С нами не советовались и ничего не обсуждали. С удивлением мы узнали, что памятник хотят поставить возле храма, прихожанами которого мы являемся… Уже сейчас, когда памятник еще не установлен, идут споры о нем. Люди начали ссориться друг с другом. Звучат необоснованные обвинения и упреки в адрес православных и Церкви».

По мнению возмущённых жителей, инициаторы установки памятника пытаются привлечь внимание Владимира Гундяева, более известного как патриарх Кирилл. Высший церковный чиновник намерен посетить Урал этим летом, в столетие казни семьи Романовых. По мнению жителей села, памятник станет причиной раздора: отрекшийся российский император в посёлке никогда не бывал, так что бюст будет лишь напоминать о гражданской войне.

Глава поселка Александр Гильденмайстер поддержал протест жителей. В интервью журналистам он пояснил:

«27 мая, на Троицу, у нас был праздник села, и я был в храме, на службе. После службы ко мне подошли люди, спрашивают: „Что за дела? В интернете пишут, что у нас перед храмом святой Троицы будет установлен бюст Николая II“. Мы об этой инициативе слыхом не слыхивали!»

Однако против посёлка выступают влиятельные силы. Инициаторами и спонсорами установки памятника Николаю Кровавому являются бизнесмены Андрей Моисеев и Станислав Могила. Моисеев — директор фонда «Строганофф» — уже заручился поддержкой церкви и имеет обширные планы, включая, например, переименование поселковых улиц. Местных жителей он спрашивать не собирается. Не исключено, что поддержку инициаторам установки бюста окажет и крупный бизнес Екатеринбурга, который накануне проспонсировал пышный «императорский бал» с приглашением молодёжи со всей России.

Беспардонная пропаганда монархических идей в России осуществляется рука об руку с ползучей клерикализацией. Крупные олигархи — истинные хозяева нашей страны — давно не стесняются демонстрировать, что в современной России нет никакого «примирения и согласия». Есть лишь безоговорочное торжество тех идей и ценностей, за которые сто лет тому назад воевали иностранные интервенты и их белогвардейские марионетки. Впоследствии знамя Белого Дела было подхвачено генерал-предателем Власовым, пособником Гитлера. Теперь это де-факто официальная идеология Российской Федерации.

Это подтверждается недавней инициативой "слуг народа" - законодателей всея сырьевая империя.

Первый зампред думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев подготовил запрос в столичную мэрию с просьбой установить памятник императору Николаю II в Москве. По словам политика, в столице нет даже мемориальной плиты, установленной в честь российского правителя. Об этом сообщил RT.

«Сегодня исполняется ровно 150 лет со дня рождения Николая II, который до самой своей гибели в ипатьевском подвале служил верой и правдой России. В Сербии, в центре Белграда, уже много лет стоит памятник последнему русскому императору, а в Москве до сих пор нет даже мемориальной плиты», — отметил Сухарев.

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