Низкий уровнь жизни семей с детьми - приговор Путинской России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что россияне считают главными проблемами детства и детей накануне 1 июня - Международного дня защиты детей.

Возглавляют рейтинг проблем детства детский и подростковый алкоголизм, наркомания (37%) и низкий уровень жизни семей с детьми (34%). Причем если по первому направлению в последнее десятилетие отмечается снижение уровня обеспокоенности (с 45-47% в 2009 - 2011 годах), то по второму, напротив, фиксируется рост тревожности (с 20% в 2009 году).

Третью строчку проблем заняла тема воспитания в дошкольных и школьных учреждениях: ее отмечают 22% опрошенных - эта доля выросла в сравнении с 2016 годом (13%).

По вопросам детской и подростковой преступности, беспризорности, напротив, фиксируются положительные изменения: доли респондентов, называющих данные проблемы в числе основных, соответственно снизились с 38% до 8% и с 21% до 6% с 2009-го по 2018 год.

Главными защитниками детей опрошенные чаще всего называют родителей и ближайших родственников (44%). 32% респондентов считают, чтозащитой детей должны заниматься органы государственной власти.

Опрос в формате телефонного интервью проводился 28-29 мая среди россиян в возрасте от 18 лет, в нем участвовали две тысячи человек. Погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Между тем, и инфраструктурных причин считать детство в Путинской России обеспеченным и защищённым - нет почти никаких, советское наследство медленно приватизируется и утилизируется. Почти в 40 регионах России не хватает больниц или их корпусов, на что потребуется не менее 80 миллиардов рублей, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко анонсировала отдаленный горизонт решения проблем с детскими стационарами.

"Только в строительстве республиканских краевых и областных детских больниц и отдельных их корпусов нуждается 37 субъектов Российской Федерации", - цитирует "Интерфакс" слова Вероники Скворцовой, произнесенные на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации 7 февраля.

"По данным регионов, региональные бюджеты не позволяют сегодня решить эту проблему самостоятельно, что, безусловно, обосновывает необходимость федерального участия", - добавила министр.

По ее словам, даже в таких крупных регионах, как Санкт-Петербург, Мурманская область, Тюменская и Самарская области, Хакасия, Красноярский край, Новосибирская область, Республика Саха (Якутия), отсутствуют детские многопрофильные больницы регионального уровня. Их нет и в меньших по размерам регионах - Севастополе, Чукотке, Ненецком автономном округе. "Всего детские региональные больницы отсутствуют в 17 регионах", - посетовала министр.

Вместе с тем, по данным Минздрава, из 2246 зданий, принадлежащих 241 детской больнице, 17 находятся в аварийном состоянии и требуют сноса, 31 здание требует реконструкции, 425 - капитального ремонта, 602 находятся в приспособленных помещениях. "Таким образом, более тысячи зданий - это практически 48% от общего количества - не отвечают современным требованиям", - подытожила Скворцова.

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