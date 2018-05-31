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Московский листок

Издевательское предложение свидания бомжу в Луизиане стоило работнице кафе работы

Опубликовано 31.05.2018 в разделе комментариев 2

сша бездомные мораль компенсации
Издевательское предложение свидания бомжу в Луизиане стоило работнице кафе работы

В США руководство сетевого ресторана быстрого питания Buffalo Wild Wings уволило сотрудников в филиале в штате Луизиане из-за того, что они написали уничижительные фразы в адрес бездомного человека, заказавшего еду.

В качестве компенсации обиженному клиенту предложили бесплатно питаться в заведении в течение года, сообщает телеканал KPLC.

28 мая мужчина, имя которого не называется, сделал заказ в ресторане и очень обиделся, обнаружив на чеке оскорбительную запись, которая в сопровождении нецензурного слова указывала, для кого предназначена еда.

"Эй, бомж, давай посидим, перепихнемся", - написал кто-то из сотрудников заведения. Была на чеке и еще одна издевательская в этом контексте фраза, сделанная другой рукой: "Я люблю тебя".

Бездомный, увидев надписи на чеке, расстроился до слез и поделился обидой с другими посетителями, а те пожаловались на возмутительное поведение сотрудников руководству ресторана. Менеджер регионального отделения Рэй Роудс признал, что таким образом обращаться с клиентами недопустимо. Он сообщил, что сотрудники, замешанные в позорном инциденте, уволены.

Клиенту же была предоставлена возможность бесплатно питаться в ресторане в течение года. Кроме того, мужчине подарили подарочную карту сети Walmart на приобретение одежды, предоставили и номер в гостинице для проживания. Ресторан также безвозмездно передал "пару сотен" жареных куриных крылышек местному приюту для бездомных. Из фотографий в соцсетях следует, что клиенты приюта были весьма довольны таким необычным пожертвованием.

Buffalo Wild Wings - сеть американских семейных ресторанов и спорт-баров. Заведения сети работают в США, Канаде, Мексике и на Филиппинах. В их традиционное меню входят куриные крылышки и различные соусы.

От редакции: Хорошего в записке, конечно, мало, но оцените уровень морального сплочения нации! Само наличие бездомных тут никоим образом не беспокоит никого, и никакой системной, то есть государственной стратегии решения этого вопроса у капиталистов нет в США, и быть не может... Зато как они разделяют "права человека" на уровне эмоций - ах, ему, малопривлекательному, наверное, неприятно пахнущему, предложили секс в издевательской форме!.. Они оскорбили внутри бомжа американскую мечту - о возможности подняться со дна, и снова быть достойным взаимности!

Вот эту трагедию они очень понимают. Интересно, а бесплатное питание для всех бомжей Луизианы такие ресторации смогли бы устроить? А жильё, может, проще им дать? Масса вопросов вырастает из созерцания такой вот "предоставленной справедливости"...

Кстати, моральные страдания граждан США всё дороже стоят ответчикам, где бы они ни находились. Тут вот до того дофилософствовались охранители мировой нравственности, что пилот, бомбивший Белград в 1999-м - отсудил компенсацию двухмиллиардную в долларах у Сербии. И ведь США заставят теперь заплатить!..

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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уничижительные фразы в адрес бездомного человека, заказавшего еду.
Мытарь написал 31.05.2018 15:00
Наши бомжи еду не заказывают и по ресторанам не шастают.
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в луизиане даже бомж обладает правами человека
мыих нре догоним уже написал 31.05.2018 14:19
уволило сотрудников в филиале в штате Луизиане из-за того, что они написали уничижительные фразы в адрес бездомного человека, заказавшего еду.
В качестве компенсации обиженному клиенту предложили бесплатно питаться в заведении в течение года, сообщает телеканал KPLC.
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