Отсуженные в Голландии у Газпрома миллионы долларов поделят сотрудники Нафтогаза

Сегодня к вечеру 41 сотрудник «Нафтогаз Украины» получит первую часть премии, равняющуюся 20 миллионам долларов. Общая сумма премии, которая будет разделена на этих сотрудников, будет составлять 46,3 млн долларов. 28 февраля СМИ сообщили, что арбитраж Стокгольма частично удовлетворил требования «Нафтогаза» и тем самым обязал «Газпром» выплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку газа Украине по договору. До этого тот же суд обязал «Нафтогаза» выплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за уже осуществлённые поставки и проценты за рассрочку. В итоге «Газпром» остался должен украинской компании около 2,6 млрд долларов.

Комментировать здесь нечего.

Напомню лишь, что средняя месячная заработная плата в Украине равняется 8480 грн, то есть примерно 315 долл.

То есть, среднему работнику необходимо трудиться свыше 250 лет, чтобы получить сумму, равняющуюся такой «премии».

От редакции: Впрочем, одно сравнение тут уместно - сравнение с "пострадавшей" стороной, российской олигархией.

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова недавно возглавил рейтинг богатейших наследников России, составленный Forbes. Юсуфу Алекперову может достаться 17 миллиардов долларов.

На второе место журнал поместил детей крупнейшего акционера «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона — дочь Виктория и родившийся в 2015 году сын, чье имя неизвестно, могут унаследовать по 8,9 миллиарда долларов. Третью позицию заняли дети владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко Тара и Андриан, которые могут претендовать на 7,3 миллиарда долларов каждый.

В первую десятку богатейших наследников журнал также включил сына партнера Михаила Фридмана по «Альфа-Групп» и LetterOne Алексея Кузьмичева — Алексиса Кузьмичева. Он занимает четвертую позицию и может унаследовать 7,1 миллиарда долларов. На пятом месте сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова — Джахангир. Ему может достаться 6,9 миллиарда долларов.

Дети владельца ГК «Ренова» Виктора Вексельберга — Ирина и Александр — оказались на шестом месте и могут получить по 6,8 миллиарда. На седьмой позиции дети владельца НЛМК Владимира Лисина — Дмитрий, Юрий и Анастасия с наследством по 6,5 миллиарда долларов.

Восьмое место в рейтинге занимают наследники члена совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко — Наталье, Ксении и Ивану может достаться по 5,2 миллиарда долларов. На девятой позиции дети владельца «Магнитки» Виктора Рашникова Татьяна и Ольга. Каждая из них может получить по 4,7 миллиарда долларов. Замыкает десятку дочь генерального директора «Уральской горнометаллургической компании» Андрея Козицына Мария — размер ее потенциального наследства оценивается в 4,5 миллиарда долларов.

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