Олигарх Ананьев спешно избавляется от российских активов

Бывший совладелец "Промсвязьбанка" (ПСБ) Дмитрий Ананьев ищет покупателей на свои активы в России, пишет в четверг газета "Ведомости". В число этих активов входят девелоперская группа ПСН, типография "Экстра-М" и агрохолдинг "Белая птица".

Ананьев, покинувший Россию в декабре 2017 года и обосновавшийся на Кипре, нанял специалистов, поставив им задачу либо продать оставшиеся у него в России активы, либо контролируемо их обанкротить.

Портфель группы ПСН составляет 3 млн квадратных метров. Среди ее ключевых проектов - жилые комплексы Sreda на Рязанском проспекте, "Полянка, 44" на Большой Полянке, квартал "Правда" на одноименной улице.

Подмосковная типография "Экстра-М" - одна из крупнейших газетных типографий в России. В ней печатаются "Российская газета", московская версия газеты Metro, "Культура", "Правда", "Гудок", "Ведомости" и другие. По данным издания, Ананьев несколько лет пытался продать типографию, а теперь хочет ликвидировать компанию по упрощенной процедуре.

Один из собеседников издания утверждает, что в 2017 году типография стала прибыльной и компания экономически далека от банкротства. Знакомый Ананьева, напротив, утверждает, что типография так и не стала рентабельной, а основная ее ценность - земля вдоль Новорижского шоссе, которая находится в долгосрочной аренде до 2048 года. 28 мая на сайте Единого реестра юридически значимых сведений о юридических лицах было опубликовано сообщение о предстоящем банкротстве АО "Полиграфический комбинат "Экстра-М".

Агрохолдинг "Белая птица" в начале 2018 года перестал обслуживать долги в банке, рассказал газете знакомый Ананьевых. Он утверждает, что по крайней мере до краха ПСБ агрохолдинг не просто кредитовался в этом банке, но и контролировался братьями.

Напомним, российский ЦБ объявил о санации "Промсвязьбанка", владельцами которого были братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, 15 декабря прошлого года. 29 марта банк сообщил, что владельцем более 99,9% акций банка стало АСВ. Братья Ананьевы разделили активы: у Алексея остался системный интегратор "Техносерв", у Дмитрия - банковский бизнес, девелоперская группа и типография. Алексей Ананьев привлек в партнеры ВТБ и продает ему 40% "Техносерва", а Дмитрий покинул страну.

Представитель Дмитрия Ананьева не ответил на вопросы о продаже или ликвидации его активов.

Отметим, что другим околопутинским олигархам приходится не только панически избавляться от активов, но и бежать от санкций за границу. Так сделал, судя по всему, один из основных "кошельков" скромного миллионера Путина, финансировавший не одну его избирательную кампанию. Уже при Путине, как известно, не спрашивая чьего-либо морального согласия, и имея "одобрямс" президента Абрамович в 2003 году купил английский футбольный клуб "Челси". С тех пор бизнесмен много времени проводит в Великобритании, приобрел там роскошный особняк, но не имеет вида на жительство в этой стране. По информации базы ADS-B Exchange, где собираются данные с транспондеров самолетов по всему миру, последний раз личный Boeing 767 бизнесмена был в Лондоне 1 апреля.

А вот теперь - израильтянин... Как Невзлин и много ещё кто из тех, кого Путин и Песков не любят называть олигархами, а зовут предпринимателями.

Абрамович неоднократно бывал в Израиле и инвестировал значительные средства в израильские стартапы. В 2015 могу местная пресса сообщала, что миллиардер купил в Тель-Авиве отель. А в начале марта этого года в СМИ появилась информация, что Абрамович пожертвовал 20 млн долларов на новый центр ядерной медицины в крупнейшей больнице Израиля - "Шиба Тель а-Шомер".

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