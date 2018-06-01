Иду ли до остановки, еду ли в маршрутке, стою ли в очереди до кассы - всегда наблюдаю а нашими женщинами, особенно за молодыми. И оцениваю не их формы или лица, а их поведение.
Да! Выводы ужасающие!
Геноцид населения России шагает по нашей земле семимильными шагами. Главный удар наносится по семье, где первичной целью является женщина! Женщина - это жизнь, это мать, это жена, это самое ценное у народа! Сколько произведений искусства посвящено ей! Романы, стихи, картины, фильмы, скульптуры!
А теперь посмотрите на современных женщин росиянии! И главное присмотритесь к молодым! Все меньше достойных, с кем хочется создать семью, родить и воспитывать детей! Зато растёт с геометрической прогрессией число блядей! Другого слова не нахожу, да и не зачем !
После контрреволюционного 91-го прохудевшую советскую плотину, сдерживающую гнилой напор Запада, разрушили окончательно и все нечистоты хлынули на нашу Родину! В этих нечистотах оказались и наши женщины!
Наркота всех видов, порнография, развращающие ночные клубы, сексшопы, наколотые в татусалонах члены на ягодицах, пивнушки в каждом доме, проституция на все вкусы, сигарета во рту каждой третьей, собачки вместо малышей, мат из поганых ртов!
И Гитлера с Гиммлер не надо!
Все верно! У безропотного раба не должно быть хорошей жены и матери! Только у сильного, свободного, достойного может быть настоящая женщина-мать, а не сосущая пивную бутылку или окурок, обколотая блядскими наколками чучундра!
Откуда здоровые, умные и красивые карапузы!? Откуда демографический рост!? Откуда многодетные крепкие семьи!?
И так будет продолжаться дальше, пока сильные трудовые плечи не расправятся, уперевшись в плечи товарища!
А настоящим мужчинам хочется сказать, чтобы несмотря на всю гниль вокруг нас, воспитывали в своих матерях, женах, дочерях и сёстрах настоящих женщин-матерей!
!QQ!!!TOTVASQQ!!!& написал 01.06.2018 00:53
- Тупое бабье с радостью приветствовало долбостройку - занялОсь прас-титуцией и вывозом из страны всего, что ан тачке могло увести - то таки да...
Victor написал 01.06.2018 00:49
Должны но не входят.
Это: экономика самоуничтожения. Оптимальная именно для быстрой самоликвидации общества.
Даже: и не необходимо устраивать вообще антирыночные меры. Хватило бы и просто теоретически стандартных реальных антидемпинговых штрафов. Важнейший из которых: реквизиция доходов у бездетных парней.
Это все: было известно еще до капитализма. Например: при заселении европейцами Канады, если парень к 26 годам не заводил семью: полная конфискация имущества. Колонисты были нужны командирам.
Что можно выучить индуса английскому прямо в Индии, и привезти готового, на место откинувшихся пидоров: изобрели намного позже.
Хотя: массовый завоз рабов тоже мегадревнее изобретение.
Victor написал 01.06.2018 00:37
Уверяю Вас. Достаточно (и как говорят математики и необходимо) ввести разумный налог на отставание военноообязанного (и тем более не военнообязанного: этим двойная доза) от оптимального графика производства следующих солдат (разумность коего доходит до 99% дохода) и бляди чудесным образом превратятся в матерей, с коими очень хочется заделать детей. Они будут вростребованы, чисто поэтически выражаясь, как пища. Не нашел за пару недель достойную будущую мать: и околел. С горя. С чисто психогенными псевдосимптомами голодной смерти. Нашел: и через каких-то 9 месяцев: они богаты. Относительно. И никаких таких блядей. Ни одной. Впечатление такое, что деньги на блядей как будто внезапно исчезли. Под давлением волшебно возрожденной нравственности.
....... . . . написал 01.06.2018 00:31
**** написал 01.06.2018 00:22