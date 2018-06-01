Иду ли до остановки, еду ли в маршрутке, стою ли в очереди до кассы - всегда наблюдаю а нашими женщинами, особенно за молодыми. И оцениваю не их формы или лица, а их поведение.

Да! Выводы ужасающие!

Геноцид населения России шагает по нашей земле семимильными шагами. Главный удар наносится по семье, где первичной целью является женщина! Женщина - это жизнь, это мать, это жена, это самое ценное у народа! Сколько произведений искусства посвящено ей! Романы, стихи, картины, фильмы, скульптуры!

А теперь посмотрите на современных женщин росиянии! И главное присмотритесь к молодым! Все меньше достойных, с кем хочется создать семью, родить и воспитывать детей! Зато растёт с геометрической прогрессией число блядей! Другого слова не нахожу, да и не зачем !

После контрреволюционного 91-го прохудевшую советскую плотину, сдерживающую гнилой напор Запада, разрушили окончательно и все нечистоты хлынули на нашу Родину! В этих нечистотах оказались и наши женщины!

Наркота всех видов, порнография, развращающие ночные клубы, сексшопы, наколотые в татусалонах члены на ягодицах, пивнушки в каждом доме, проституция на все вкусы, сигарета во рту каждой третьей, собачки вместо малышей, мат из поганых ртов!

И Гитлера с Гиммлер не надо!

Все верно! У безропотного раба не должно быть хорошей жены и матери! Только у сильного, свободного, достойного может быть настоящая женщина-мать, а не сосущая пивную бутылку или окурок, обколотая блядскими наколками чучундра!

Откуда здоровые, умные и красивые карапузы!? Откуда демографический рост!? Откуда многодетные крепкие семьи!?

И так будет продолжаться дальше, пока сильные трудовые плечи не расправятся, уперевшись в плечи товарища!

А настоящим мужчинам хочется сказать, чтобы несмотря на всю гниль вокруг нас, воспитывали в своих матерях, женах, дочерях и сёстрах настоящих женщин-матерей!