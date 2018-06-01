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Московский листок

Почему из России бегут? Казус Бабченко

Опубликовано 01.06.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

украина бабченко
Почему из России бегут? Казус Бабченко

Много лет работал в ежедневных газетах, где заметки на злобу дня пишутся, что называется, в номер.

И, казалось, кому, как не мне, моментально разразиться «гневом и возмущением» после появления сенсационной информации об убийстве в Киеве российского журналиста Арк.Бабченко?

В самом деле, как не выстроить цепочку: Бузина - Шеремет -Вороненков… И не подпеть хору о том, что «киевские власти не в состоянии обеспечить безопасность…». Ну, и так далее.

Но… со студенческой скамьи нас учили тщательно проверять и перепроверять полученную информацию, какой бы привлекательной и выигрышной она ни выглядела. Фактом она становилась тогда, когда ты установил ее достоверность. Зачем что-то выдумывать?

Хоть я и работал в главной газете Союза, но это только добавляло ответственности и претензий. «Засудить «Правду» - особенно в годы горбачевской катастройки старались многие.

И мне однажды вчинили иск «о защите чести и достоинства и деловой репутации». И мне пришлось отбиваться в суде от героя фельетона «Коммерсант разбушевался» с фактами в руках. Отбился.

Отбился в свое время и от губернатора Брянской области Денина, который через карманный районный суд пытался содрать с меня 50 тыс.руб. за фельетон «Автограф на поллитре».

Не вышло. Денина потом посадили, но это уже практически без моего участия. Слишком возомнил о себе как «главный единоросс» Брянщины.

Совершенно не знал журналиста Павла Шеремета, перебравшегося на жительство из России на Украину. Только слышал о нем. Но после его убийства главред ФОРУМа.мск Ан.Баранов сразу написал, что его убийство не будет раскрыто.

Слишком непрофессиональным выглядело тогда руководство украинских спецслужб. И слишком профессиональным было исполнение - взрыв в машине. Никаких следов, версий, улик.

Я развил тему. Странным показалось, что «пан Потрошенко» (слова народные) попросил помощи в расследовании, скажем, не у ФСБ, а у ФБР. А что его пинкертоны могли знать о политических и коммерческих завязках Павла на Украине и в России? Да ничего.

И что в итоге? Убийство до сих пор не раскрыто, хотя прошло почти два года. Нет ни версий, ни задержанных, ни подозреваемых.

Написал, что очень сложно будет раскрыть и убийство в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, с которым в свое время всего раз разговаривал по телефону. Хотя бы потому, что его легкораненый телохранитель прикончил из пистолета киллера. И кого тогда и где искать?

А тут все ждал, когда в Сети появятся фотографии застреленного Бабченко. Сразу же появлялись в Сети снимки убитых Листьева, Юшенкова, Буданова, Немцова, Вороненкова...

Гадал: здесь-то почему такая непонятная скрытность? Если киллер стрелял ему в спину у дверей квартиры, то на ушах должен стоять весь подъезд.

Показали бы вдову в слезах, место покушения… А тут полный мрак. Несколько полицейских у дверей и все. Не сомнительно разве?

Спорил в Твиттере: пока не увидим фотографии застреленного Бабченко и не убедимся, что это именно он, никаких выводов делать нельзя. Нельзя и все!

Ближе к ночи - «жареная» информация: Следком г-на Бастрыкина по факту убийства российского гражданина Бабченко возбудил уголовное дело. Вообще фарс. Это ночью-то? Когда все кабинеты опечатаны и сданы под охрану, а следователи спят в объятьях жен или секретарш. Что за спешка? Какие у Следкома были факты? Никаких! Одна непроверенная инфа из Интернета.

Наш МИД тоже поспешил на ночь глядя излить желчь. Что имел в основе? «По поступающим сведениям…». То есть опять же руководствовался интернет-вбросом. Официальных заявлений на уровне администрации президента Украины не было. И фотографий убиенного тоже.

И вот оказалось, что все это «спецоперация СБУ», герой дня жив-живехонек и раздает интервью. Начинается новая игра нервов против России с «предотвращенным заказным убийством».

Значит ли, что я как-то одобряю или осуждают этот трюк? Не значит. Такими вещами вообще-то не шутят. Но и понимаю: мы живем в условиях информационной войны, где каждая сторона стремится ужалить противника побольнее. А Россия для Украины - агрессор.

Однако для профессионального журналиста было и остается непреложным правило: не верить никаким информационным «конфеткам». Даже самым «соблазнительным». Проверять и перепроверять. «Подвергать все сомнению», как учил классик.

Писать только о том, что видел и «пощупал» сам. А клюнешь на чужую удочку - не заметишь, как станешь жертвой манипуляции.

Тут другой поворот напрашивается. Как российский контрактник Аркадий Бабченко, храбро проявивший себя во вторую русско-чеченскую войну, в итоге оказался в Киеве и занял резко антироссийские позиции?

Почему вообще из России бегут? Почему 30-летний создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров оказался в Штатах, а российская власть объявила ему войну?

Вот уже полтора месяца Роскомнадзор врача-анестезиолога Жарова пытается заблокировать его новое «чудо света» - мессенджер «Телеграм» и не может. Парень, по сути, один стоит против целой ядерной державы с новым министерством цифровой экономики.

Почему наша система так заточена на поиск и подавление ярких, талантливых, неординарных личностей?

Почему в 21-м веке Интернет вдруг у нас стал «врагом народа»?

Но это уже другая тема…



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