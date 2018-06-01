Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анатолий Баранов: украинцы живут в состоянии шоковой терапии

Опубликовано 01.06.2018 в разделе комментариев 0

Российский журналист Анатолий Баранов, главный редактор открытой международной газеты ФОРУМ.мск в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы - Сергей Веселовский.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Бабченко Воскресе!
Бабченко Воскресе!
01.06.2018
Анатолий Баранов: украинцы живут в состоянии шоковой терапии
Анатолий Баранов: украинцы живут в состоянии шоков...
01.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ФОРУМ.мск может прекратить свою работу по цензурным соображениям (1)
Почему из России бегут? Казус Бабченко (0)
Ваш рост разрушает нашу жизнь! (1)
Бабченко Воскресе! (0)
У безропотного раба не должно быть хорошей жены и матери! (5)
Анатолий Баранов: украинцы живут в состоянии шоковой терапии (0)
Олигарх Ананьев спешно избавляется от российских активов (2)
Отсуженные в Голландии у Газпрома миллионы долларов поделят сотрудники Нафтогаза (3)
Издевательское предложение свидания бомжу в Луизиане стоило работнице кафе работы (6)
Низкий уровнь жизни семей с детьми - приговор Путинской России (18)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: М.Калашников: спецоперация СБУ Бабченко воскресе!
Максим Калашников Максим Калашников: Гениальные стратегические прозрения Кремля. И от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Как украсть 22 бурoвые вышки
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: К случаю с Бабченко. Не нужно поддаваться коллективным психозам
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss