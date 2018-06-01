«Ваш рост разрушает нашу жизнь! Борьба, организация и контратака — наш выбор!» С этим лозунгом тысячи забастовщиков из десятков отраслей промышленности вышли на массовые демонстрации по всей Греции и таким образом отреагировали на «планы развития» правительства и бизнес-групп, а также выразили свое недоверие тем проправительственным силам в профсоюзном движении, которые хотят подчинить рабочих «национальным целям и интересам» монополий.

Массовый митинг бастующих трудящихся начался в 10.30 утра на площади в Омония в Афинах, где выступил вице-президент OBSA Йоргос Далиос, в то время как Янис Тассиулас, член Исполнительного секретариата ПАМЕ и президент Федерации греческих строителей, был основным докладчиком, а также возглавил демонстрацию, которая дошла до площади Синтагма к стенам греческого Парламента.

Среди масс трудящихся присутствовал и Генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас. Сама демонстрация и акция протеста завершилась на площади Синтагма, которая была буквально затоплена десятками тысяч рабочих, самозанятых, молодых людей, пенсионеров и женщин. Аналогичные массовые демонстрации и митинги состоялись во всех городах и населенных пунктах страны, а Греция буквально встала.

Борьба за коллективные соглашения и отмена законов против рабочих – были главными требованиями бастующих трудящихся 30 мая. Правительство правящей коалиции «СИРИЗА – АНЭЛ» в течение двух лет отказывается выдвигать на пленарном заседании парламента законопроект поправок, которые был поддержаны в 518 региональных профсоюзных центрах, федерациях и профсоюзах 17 октября 2016 года.

В этом законопроекте трудящиеся, их классовые профсоюзы требуют отменить антирабочее законодательство, восстановить практику подписания секторальных трудовых договоров, тарифных соглашений по заработной плате рабочих, повышения заработной платы, пенсий и гарантирования медицинского обеспечения.

Профсоюзы передали всем парламентским группам, за исключением фашистской партии «Золотая Заря» — законопроект, который все еще находится в Министерства труда и правительстве без рассмотрения. Единственной парламентской группой, которая ответила, была Коммунистическая партия Греции, которая 18 октября 2016 года представила предложение профсоюзов, попросив прийти на пленарное заседание министров правительства для обсуждения и голосования, чего они так никогда и не сделали.

В минувший четверг, 24 мая, парламентская группа Компартии Греции повторно представила министру труда, социального обеспечения и социальной солидарности проект Закона в форме Вопроса по текущим вопросам и попросила обсудить его в Парламенте. В тексте Вопроса отмечается, что «хотя почти два года после выдвижения профсоюзного законопроекта правительство произвольно отказывается его рассматривать и в нарушение правил не доводит его до прений среди депутатов. Этот отказ показывает его намерения продолжить свои нападения на трудовые права, дальнейшее усиление запрета на коллективные соглашения и поощрение гибких форм занятости, направленных на усиление эксплуатации рабочего класса и народных слоев для поддержки прибыльности капитала в соответствии с руководящими принципами ЕС».

Таким образом, борьба трудящихся и классовых профсоюзов, объединенных ПАМЕ и под руководством Компартии Греции, только усиливается, переходя на новую стадию противостояния с правительством и правящим классом.