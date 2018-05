ФОРУМ.мск может прекратить свою работу по цензурным соображениям

Мы получили второй ультиматум от нашего германского провайдера Hetzner Online GmbH:"We will suspend the IP if this is not solved within the next 24 hours".

Требуют отцензурировать или убрать вообще статью.

Город-поселение забил до смерти героя города, Сергея Рожкова

Разумеется, мы не будем этого делать по сугубо принципиальным соображениям - покрывать убийц не намерены. Мы ж не свободные германцы.

Вообще складывается впечатление, что письмо из Hetzner писалось где-то в офисе "Еврохима", иначе откуда столь ясное понимание российской действительности и ссылки на сугубо российские законы? Например, на статью 40 Закона РФ о СМИ: "In Russian law, a journalist is required to verify all facts before publication and remove false information upon request (Media law, article 44, Civic Code, article 156)".

Но, видимо, учились плохо. Статья 40 Закона о СМИ называется "Отказ и отсрочка в предоставлении информации". При чем она здесь? И тем более статья ГК РФ номер 156, которая называется "Правовое регулирование односторонних сделок".

Видимо, решили, что мы не знаем законодательства собственной страны и не станем проверять?

К тому же ФОРУМ.мск не имеет российской регистрации и зарегистрирован совсем в другой стране, а сервера находятся, как легко догадаться. в Германии. Так что российская юрисдикция тут ни при чем вообще. Нас не интересуют решения российских судов, особенно если они нас не касаются.

Наши тексты германский провайдер нагло назвал "клеветой и ложью". И вот тут предоставил просто потрясающий перл: "No court decision is required since it is responsibility of the source to prove the validity of their claims." Оказывается, Hetzner никакого решения суда не требуется, поскольку это является обязанностью источника доказывать обоснованность своих претензий.

Вот же как интересно! Статья УК РФ 128.1 так и называется - "Клевета". То есть клевета является уголовным преступлением, а обвинение в клевете - обвинением в преступлении. И решения суда, оказывается, не требуется! Извините, господа, а у вас там в Германии точно не фашизм?

Хотя вообще-то принцип презумпции невиновности преполагает ровно обратное - пока судом не доказано, что это клевета, источник ничего доказывать не должен.

Жулики из "Еврохима" приложили к своей кляузе решение Арбитражного суда Москвы по какому-то неизветному нам ролику на YouTube, на основании которого теперь требуют, чтобы все, сказанное о "Еврохиме" проходило их цензуру.

Но арбитражные суды рассматривают дела хозяйствующих субъектов, и решений по гражданским и уголовным делам не выносят. Дела о клевете, чести и достоинстве не входят в круг арбитражного рассмотрения. Это не говоря о том, что российское право не является прецедентным, то есть похожее решение суда вообще никого ни к чему не обязывает при рассмотрении другого дела.

Почему в Германии затыкают рот ФОРУМу.мск и покрывают убийц?

В общем, Hetzner называет "Еврохим" "нашими клиентами", а ФОРУМ.мск, который в течение многих лет является клиентом Hetzner, почему-то таковым не считается. Видимо, у Hetzner и "Еврохима" есть какие-то особые отношения, которые заставляют простого провайдера заниматься цензурой текстов (представьте себе проводника в поезде, который бы требовал от вас согласовывать с ним, о чем вы станете говорить в купе) и давать юридические обоснования в стилистике Третьего рейха.

В общем, это капитализм, гду рука руку моет. На словах много обличений "путинских олигархов", а на деле германские компании готовы послушно плясать под дудку "своих клиентов". Даже если эти клиенты замешаны в очень неприглядных делах, не исключая и убийства.

Остается предупредить наших читателей, что возможно ФОРУМ.мск некоторое время будет недоступен, пока мы не переедем к другому провайдеру, в другую страну. Собственно, мы и из России уехали именно из-за такого случая, когда от нас в ультимативной форме "сильные мира сего" потребовали убрать материал. А мы не убрали.

Готовим акцию протеста возле посольства Германии - хватит глумиться над свободой слова. Нам своего Роскомнадзора за глаза, а тут частные германские компании цензурируют почище российских бюрократов.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск