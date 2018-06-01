Дерипаска хочет возместить свои потери за счёт ЖКУ сибиряков. А Собянин давно уже "возмещает"?

Энергетические компании Сибири и рядовые потребители могут пострадать, если правительство России предоставит льготы попавшим под санкции США структурам Олега Дерипаски. При этом выгода для его компаний — En+, «Русал» и «Евросибэнерго», — может составить десятки миллиардов рублей в год. «Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ хочет поднять тарифы сетей для населения», — пишет «Коммерсант».
В распоряжении издания оказался документ с перечислением мер поддержки, которые Дерипаска 15 мая направил курирующему промышленность и энергетику вице-премьеру Дмитрию Козаку. Сейчас в аппарате вице-премьера обсуждают этот вопрос. Помимо повышения тарифов компании предлагают поднять предельный уровень платежей за тепло и горячую воду на 1%.
Чиновники, однако, воспринимают инициативу с осторожностью, отмечая, что после введения этих льгот ключевая проблема «Русала» с экспортом алюминия не решится.
Ранее, 25 мая, сообщалось, что Олег Дерипаска покинул совет директоров «Русала». Он сделал это, чтобы вывести компанию из-под введенных 6 апреля санкций США, пишет «Национальная служба новостей».
В тот же день глава Международного валютного фонда Кристин Лагард на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что пришло время пересмотреть агрессивную политику в отношении Москвы.
По ее мнению, ограничительные меры против российских физических лиц говорят только о «реальной проблеме доверия, которого не существует, и это необходимо решать», передает «Федеральное агентство новостей».
От редакции: А наше-то доверие правящему классу - уже как бы и не учитывается на форуме "питерских"? Нам вот крайне интересно, за чьи олигаршьи потери нам так задрали квартплату за последний год - но не в Сибири, а в Москве? Смотрю на прошлогоднюю квитанцию - квартплата 4 тысячи. На нынешнюю смотрю - 8! Разница - ровно год. Что так подорожало за год-то? Вода? Тот же счётчик, тот же раход. Газ, может, подорожал - хотя он в РФ и так дороже, чем в Украине и в ЕС?.. Как был пять рублей за кубометр, так и остался. Свет подорожал? Та же полторашка примерно. Телефон? Нет, те же триста... Нет, в отдельности вроде всё не подорожало, а вместе - кошмар. На капремонт сбор - это вот вопрос очень важный. За то время, что сбор проводится много раз и многим москвичам было доказано, что он - фикция. Часть домов попала под реновацию - и им только на пару месяцев убрали эту выплату.
Но в программе реновации ничего не сказано об использовании соборов за капремонт! Конкретно в моём доме, например, всё что было с тех пор сделано (как раз минувшим летом) - то это точно не капремонт. Это покраска фасада (осуществлявшаяся не на собранное с жильцов, а по общегородской программе "Моя улица"), это вот дорогие собянинцы и на балкон мне плитку положили - о чём мы не просили, но ладно уж. Плитка тоненькая, серенькая, ну да лучше чем цемент - жаловаться не будем. Но и благодарить особенно не за что - ощущение что мы переплачиваем за обычные, и то нерегулярные (отключения-то летние остались!) услуги - никуда не уходит, а наоборот нарастает. Может, "дерипаскина инициатива" - лишь копия собянинского ноу-хау? И давно уже мы платим через правительство медведева олигархату за его патриотические усилия на внешнем рынке ("Турецкий поток" - вот пришлось же Гзапрому часть трубопровода разбирать?) и за патриотические потери, соответственно?
Дмитрий Чёрный, москвич в 8-м поколении
14/88 Вандал 14/88 написал 01.06.2018 06:58
У идей Иисуса Христа и идей Маркса, Ленина и Сталина много общего - начиная с еврейского происхождения обоих антибелых течений и заканчивая рабской моралью. Совместимость и взаимодополняемость христианства с большевизмом хорошо видно сейчас в России, где эти идеологии переплелись в единое целое. Типичный православный - это почти всегда человек пожилой и ностальгирующий о СССР. Типичный красный же - почти всегда с крестиком на груди. Национал-социалистическая идеология настолько же далека от христианства, насколько она далека от марксизма. Выделим конкретные пункты, по котором видны сильнейшие противоречия между НС и христиано-большевиками.
1. Национал-социализм привязан к Природному Порядку, он - часть природы, вписывается в нее. Христианство с марксизмом же сильно оторваны от реальности, антропоцентричны, у одних - культ вокруг еврейского пророка с чрезмерной долей мистицизма, у дргих - культ вокруг еврейских философов с чрезмерной долей утопичности идей.
2. Адольф Гитлер - белый человек, Иисус Христос и Карл Маркс - евреи, то есть биологические враги белых в силу самого своего происхождения. Христианство и марксизм "опускают" арийское самосознание и тем, что провозглашают евреев богоизбранным народом.
3. Мораль национал-социалиста - это мораль воина, сильного человека, мораль христианина и большевика же - рабская, смиренная. Типичный красный - это трепещущий перед ликом своего вождя, заискивающий перед системой лизоблюд и "шестерка" более сильного в красной системе по праву рождения. Типичный христианин - раб божий, в той же мере боящийся отступиться от канонов, дабы не навлечь на себя гнев.
4. Доблестные рыцари-крестоносцы и коммунисты-герои - это исключение из правил, скорее следствие зова крови белого человека, самоотверженного по своей натуре и способного на героизм во имя своих идеалов, чем проявление духа христианства или большевизма, тогда как национал-социализм предполагает героизм духа как повседневную норму.
5. Национал-социализм опирается на нашу расу, на наш биологический подвид, тогда как христиано-большевик будет считать своим хоть негра, но приверженца своей идеологии. Родство биологическое подменяется родством духовным. Все равно что мать отказывается от своего родного ребенка в силу каких-то бытовых разногласий и усыновляет чужого, но близкого ей по духу.
6. У христианства и марксизма много грехов перед белой расой. Первое породило инквизицию, уничтожавшую лучший белый генофонд в средневековье, второе - голодоморы, войны против своего и чужого белого генофонда.
Смерть масонам! Смерть камунистам! Смерть жидам! Смерть лнвитам! Смерть 22 иерофантам! Смерть закрысовщине! Смерть рф! Смерть Шаломову Гельминту Гельминтовичу! Смерть Берл Лазару! Смерть Дерипаске!
Потомок рюриковичей в 100 поколении написал 01.06.2018 06:53
Крон Принц Пафнутий Анисимович написал 01.06.2018 06:46
Зачем врете Дима?