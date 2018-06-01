Дерипаска хочет возместить свои потери за счёт ЖКУ сибиряков. А Собянин давно уже "возмещает"?

Энергетические компании Сибири и рядовые потребители могут пострадать, если правительство России предоставит льготы попавшим под санкции США структурам Олега Дерипаски. При этом выгода для его компаний — En+, «Русал» и «Евросибэнерго», — может составить десятки миллиардов рублей в год. «Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ хочет поднять тарифы сетей для населения», — пишет «Коммерсант».

В распоряжении издания оказался документ с перечислением мер поддержки, которые Дерипаска 15 мая направил курирующему промышленность и энергетику вице-премьеру Дмитрию Козаку. Сейчас в аппарате вице-премьера обсуждают этот вопрос. Помимо повышения тарифов компании предлагают поднять предельный уровень платежей за тепло и горячую воду на 1%.

Чиновники, однако, воспринимают инициативу с осторожностью, отмечая, что после введения этих льгот ключевая проблема «Русала» с экспортом алюминия не решится.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что Олег Дерипаска покинул совет директоров «Русала». Он сделал это, чтобы вывести компанию из-под введенных 6 апреля санкций США, пишет «Национальная служба новостей».

В тот же день глава Международного валютного фонда Кристин Лагард на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что пришло время пересмотреть агрессивную политику в отношении Москвы.

По ее мнению, ограничительные меры против российских физических лиц говорят только о «реальной проблеме доверия, которого не существует, и это необходимо решать», передает «Федеральное агентство новостей».

От редакции: А наше-то доверие правящему классу - уже как бы и не учитывается на форуме "питерских"? Нам вот крайне интересно, за чьи олигаршьи потери нам так задрали квартплату за последний год - но не в Сибири, а в Москве? Смотрю на прошлогоднюю квитанцию - квартплата 4 тысячи. На нынешнюю смотрю - 8! Разница - ровно год. Что так подорожало за год-то? Вода? Тот же счётчик, тот же раход. Газ, может, подорожал - хотя он в РФ и так дороже, чем в Украине и в ЕС?.. Как был пять рублей за кубометр, так и остался. Свет подорожал? Та же полторашка примерно. Телефон? Нет, те же триста... Нет, в отдельности вроде всё не подорожало, а вместе - кошмар. На капремонт сбор - это вот вопрос очень важный. За то время, что сбор проводится много раз и многим москвичам было доказано, что он - фикция. Часть домов попала под реновацию - и им только на пару месяцев убрали эту выплату.

Но в программе реновации ничего не сказано об использовании соборов за капремонт! Конкретно в моём доме, например, всё что было с тех пор сделано (как раз минувшим летом) - то это точно не капремонт. Это покраска фасада (осуществлявшаяся не на собранное с жильцов, а по общегородской программе "Моя улица"), это вот дорогие собянинцы и на балкон мне плитку положили - о чём мы не просили, но ладно уж. Плитка тоненькая, серенькая, ну да лучше чем цемент - жаловаться не будем. Но и благодарить особенно не за что - ощущение что мы переплачиваем за обычные, и то нерегулярные (отключения-то летние остались!) услуги - никуда не уходит, а наоборот нарастает. Может, "дерипаскина инициатива" - лишь копия собянинского ноу-хау? И давно уже мы платим через правительство медведева олигархату за его патриотические усилия на внешнем рынке ("Турецкий поток" - вот пришлось же Гзапрому часть трубопровода разбирать?) и за патриотические потери, соответственно?

Дмитрий Чёрный, москвич в 8-м поколении