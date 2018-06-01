Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Дерипаска хочет возместить свои потери за счёт ЖКУ сибиряков. А Собянин давно уже "возмещает"?

Опубликовано 01.06.2018 в разделе комментариев 3

москва дерипаска санкции сибирь собянин олигархи
Дерипаска хочет возместить свои потери за счёт ЖКУ сибиряков. А Собянин давно уже "возмещает"?

Энергетические компании Сибири и рядовые потребители могут пострадать, если правительство России предоставит льготы попавшим под санкции США структурам Олега Дерипаски. При этом выгода для его компаний — En+, «Русал» и «Евросибэнерго», — может составить десятки миллиардов рублей в год. «Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ хочет поднять тарифы сетей для населения», — пишет «Коммерсант».

В распоряжении издания оказался документ с перечислением мер поддержки, которые Дерипаска 15 мая направил курирующему промышленность и энергетику вице-премьеру Дмитрию Козаку. Сейчас в аппарате вице-премьера обсуждают этот вопрос. Помимо повышения тарифов компании предлагают поднять предельный уровень платежей за тепло и горячую воду на 1%.

Чиновники, однако, воспринимают инициативу с осторожностью, отмечая, что после введения этих льгот ключевая проблема «Русала» с экспортом алюминия не решится.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что Олег Дерипаска покинул совет директоров «Русала». Он сделал это, чтобы вывести компанию из-под введенных 6 апреля санкций США, пишет «Национальная служба новостей».

В тот же день глава Международного валютного фонда Кристин Лагард на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что пришло время пересмотреть агрессивную политику в отношении Москвы.

По ее мнению, ограничительные меры против российских физических лиц говорят только о «реальной проблеме доверия, которого не существует, и это необходимо решать», передает «Федеральное агентство новостей».

От редакции: А наше-то доверие правящему классу - уже как бы и не учитывается на форуме "питерских"? Нам вот крайне интересно, за чьи олигаршьи потери нам так задрали квартплату за последний год - но не в Сибири, а в Москве? Смотрю на прошлогоднюю квитанцию - квартплата 4 тысячи. На нынешнюю смотрю - 8! Разница - ровно год. Что так подорожало за год-то? Вода? Тот же счётчик, тот же раход. Газ, может, подорожал - хотя он в РФ и так дороже, чем в Украине и в ЕС?.. Как был пять рублей за кубометр, так и остался. Свет подорожал? Та же полторашка примерно. Телефон? Нет, те же триста... Нет, в отдельности вроде всё не подорожало, а вместе - кошмар. На капремонт сбор - это вот вопрос очень важный. За то время, что сбор проводится много раз и многим москвичам было доказано, что он - фикция. Часть домов попала под реновацию - и им только на пару месяцев убрали эту выплату.

Но в программе реновации ничего не сказано об использовании соборов за капремонт! Конкретно в моём доме, например, всё что было с тех пор сделано (как раз минувшим летом) - то это точно не капремонт. Это покраска фасада (осуществлявшаяся не на собранное с жильцов, а по общегородской программе "Моя улица"), это вот дорогие собянинцы и на балкон мне плитку положили - о чём мы не просили, но ладно уж. Плитка тоненькая, серенькая, ну да лучше чем цемент - жаловаться не будем. Но и благодарить особенно не за что - ощущение что мы переплачиваем за обычные, и то нерегулярные (отключения-то летние остались!) услуги - никуда не уходит, а наоборот нарастает. Может, "дерипаскина инициатива" - лишь копия собянинского ноу-хау? И давно уже мы платим через правительство медведева олигархату за его патриотические усилия на внешнем рынке ("Турецкий поток" - вот пришлось же Гзапрому часть трубопровода разбирать?) и за патриотические потери, соответственно?

Дмитрий Чёрный, москвич в 8-м поколении



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Камунисты низшего градуса - шариковы всегда управлялись камунистами высшего градуса - жидами!
14/88 Вандал 14/88 написал 01.06.2018 06:58
Каждый христианин - латентный марксист, каждый марксист - латентный христианин
У идей Иисуса Христа и идей Маркса, Ленина и Сталина много общего - начиная с еврейского происхождения обоих антибелых течений и заканчивая рабской моралью. Совместимость и взаимодополняемость христианства с большевизмом хорошо видно сейчас в России, где эти идеологии переплелись в единое целое. Типичный православный - это почти всегда человек пожилой и ностальгирующий о СССР. Типичный красный же - почти всегда с крестиком на груди. Национал-социалистическая идеология настолько же далека от христианства, насколько она далека от марксизма. Выделим конкретные пункты, по котором видны сильнейшие противоречия между НС и христиано-большевиками.
1. Национал-социализм привязан к Природному Порядку, он - часть природы, вписывается в нее. Христианство с марксизмом же сильно оторваны от реальности, антропоцентричны, у одних - культ вокруг еврейского пророка с чрезмерной долей мистицизма, у дргих - культ вокруг еврейских философов с чрезмерной долей утопичности идей.
2. Адольф Гитлер - белый человек, Иисус Христос и Карл Маркс - евреи, то есть биологические враги белых в силу самого своего происхождения. Христианство и марксизм "опускают" арийское самосознание и тем, что провозглашают евреев богоизбранным народом.
3. Мораль национал-социалиста - это мораль воина, сильного человека, мораль христианина и большевика же - рабская, смиренная. Типичный красный - это трепещущий перед ликом своего вождя, заискивающий перед системой лизоблюд и "шестерка" более сильного в красной системе по праву рождения. Типичный христианин - раб божий, в той же мере боящийся отступиться от канонов, дабы не навлечь на себя гнев.
4. Доблестные рыцари-крестоносцы и коммунисты-герои - это исключение из правил, скорее следствие зова крови белого человека, самоотверженного по своей натуре и способного на героизм во имя своих идеалов, чем проявление духа христианства или большевизма, тогда как национал-социализм предполагает героизм духа как повседневную норму.
5. Национал-социализм опирается на нашу расу, на наш биологический подвид, тогда как христиано-большевик будет считать своим хоть негра, но приверженца своей идеологии. Родство биологическое подменяется родством духовным. Все равно что мать отказывается от своего родного ребенка в силу каких-то бытовых разногласий и усыновляет чужого, но близкого ей по духу.
6. У христианства и марксизма много грехов перед белой расой. Первое породило инквизицию, уничтожавшую лучший белый генофонд в средневековье, второе - голодоморы, войны против своего и чужого белого генофонда.
Смерть масонам! Смерть камунистам! Смерть жидам! Смерть лнвитам! Смерть 22 иерофантам! Смерть закрысовщине! Смерть рф! Смерть Шаломову Гельминту Гельминтовичу! Смерть Берл Лазару! Смерть Дерипаске!
Ответить
Зачем врать-то
Потомок рюриковичей в 100 поколении написал 01.06.2018 06:53
Согласен с предыдущим комментатором. Интересно где живет &#171;москвич в 8-м поколении&#187;, что ему квартплату за год в 2 раза увеличили? Не нужно увлекаться враньем, а то скоро сам как Собянин станешь
Ответить
Москвич в 15 поколении
Крон Принц Пафнутий Анисимович написал 01.06.2018 06:46
У меня не увеличилась плата за квартиру. Может рублей на сто.
Зачем врете Дима?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Бабченко Воскресе!
Бабченко Воскресе!
01.06.2018
Анатолий Баранов: украинцы живут в состоянии шоковой терапии
Анатолий Баранов: украинцы живут в состоянии шоков...
01.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дерипаска хочет возместить свои потери за счёт ЖКУ сибиряков. А Собянин давно уже "возмещает"? (3)
ФОРУМ.мск может прекратить свою работу по цензурным соображениям (6)
Почему из России бегут? Казус Бабченко (12)
Ваш рост разрушает нашу жизнь! (2)
Бабченко Воскресе! (1)
У безропотного раба не должно быть хорошей жены и матери! (19)
Анатолий Баранов: украинцы живут в состоянии шоковой терапии (1)
Олигарх Ананьев спешно избавляется от российских активов (3)
Отсуженные в Голландии у Газпрома миллионы долларов поделят сотрудники Нафтогаза (3)
Издевательское предложение свидания бомжу в Луизиане стоило работнице кафе работы (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Германским фашистам и российским убийцам не заткнуть ФОРУМ.мск
Максим Калашников Максим Калашников: М.Калашников: спецоперация СБУ Бабченко воскресе!
Максим Калашников Максим Калашников: Гениальные стратегические прозрения Кремля. И от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Как украсть 22 бурoвые вышки
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss