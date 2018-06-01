Чубайс очень ждёт средств пенсионеров в качестве вложений в нано-профанацию

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс рассчитывает продолжить обсуждение вопроса об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию с обновленным правительством РФ и Центробанком. Соответствующие предложения "Роснано" уже направило властям и теперь ожидает "второго этапа" дискуссии по этому вопросу, рассказал он журналистам в кулуарах форума Startup Village в четверг.

По словам Чубайса, "Роснано" по-прежнему считает, что средства пенсионной системы "должны быть, в том числе, инвестиционным потенциалом для развития страны".

"Сейчас, когда Антон Силуанов говорит о новом подходе к индивидуальным накопительным счетам, мне кажется, время снова поставить этот вопрос и снова всерьез его обсудить. Мы подготовили такие предложения и рассчитываем провести второй этап этой дискуссии и с обновленным правительством, и с Центральным Банком", - сказал он.

Глава "Роснано" не раз говорил о необходимости задействовать пенсионные средства для инвестиций в наноотрасль через венчурные фонды. В частности, он предлагал разрешить НПФ вкладывать небольшую фиксированную долю средств в private equity венчурной индустрии для инвестиций в проекты наноиндустрии.

Последний раз Чубайс поднимал этот вопрос в начале апреля в ходе "круглого стола" "Состояние и перспективы развития наноиндустрии в Российской Федерации" в Госдуме.

Ранее первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство РФ не планирует возвращаться к обязательной накопительной пенсионной системе, и отметил необходимость развивать систему добровольных индивидуальных накоплений.

Теперь становится яснее, о каких расходах фондов ПФР говорил Медведев 26 мая...

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в бюджете Пенсионного фонда на 2018 год, сообщает 26 мая сайт правительства РФ.

"Законопроектом предусматривается корректировка основных параметров бюджета Фонда на 2018 год с учетом итогов социально-экономического развития в 2017 году, результатов исполнения бюджета Фонда за 2017 год и ожидаемого исполнения бюджета Фонда в 2018 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общий объем расходов фонда увеличивается на 92,2 млрд рублей - до 8 трлн 532 млрд рублей.

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