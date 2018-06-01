Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Чубайс очень ждёт средств пенсионеров в качестве вложений в нано-профанацию

Опубликовано 01.06.2018 в разделе комментариев 0

роснано кризис либералы пенсионеры пфр
Чубайс очень ждёт средств пенсионеров в качестве вложений в нано-профанацию

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс рассчитывает продолжить обсуждение вопроса об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию с обновленным правительством РФ и Центробанком. Соответствующие предложения "Роснано" уже направило властям и теперь ожидает "второго этапа" дискуссии по этому вопросу, рассказал он журналистам в кулуарах форума Startup Village в четверг.

По словам Чубайса, "Роснано" по-прежнему считает, что средства пенсионной системы "должны быть, в том числе, инвестиционным потенциалом для развития страны".

"Сейчас, когда Антон Силуанов говорит о новом подходе к индивидуальным накопительным счетам, мне кажется, время снова поставить этот вопрос и снова всерьез его обсудить. Мы подготовили такие предложения и рассчитываем провести второй этап этой дискуссии и с обновленным правительством, и с Центральным Банком", - сказал он.

Глава "Роснано" не раз говорил о необходимости задействовать пенсионные средства для инвестиций в наноотрасль через венчурные фонды. В частности, он предлагал разрешить НПФ вкладывать небольшую фиксированную долю средств в private equity венчурной индустрии для инвестиций в проекты наноиндустрии.

Последний раз Чубайс поднимал этот вопрос в начале апреля в ходе "круглого стола" "Состояние и перспективы развития наноиндустрии в Российской Федерации" в Госдуме.

Ранее первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство РФ не планирует возвращаться к обязательной накопительной пенсионной системе, и отметил необходимость развивать систему добровольных индивидуальных накоплений.

Теперь становится яснее, о каких расходах фондов ПФР говорил Медведев 26 мая...

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в бюджете Пенсионного фонда на 2018 год, сообщает 26 мая сайт правительства РФ. 

"Законопроектом предусматривается корректировка основных параметров бюджета Фонда на 2018 год с учетом итогов социально-экономического развития в 2017 году, результатов исполнения бюджета Фонда за 2017 год и ожидаемого исполнения бюджета Фонда в 2018 году", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что общий объем расходов фонда увеличивается на 92,2 млрд рублей - до 8 трлн 532 млрд рублей.

Материалы по теме:

Сколько нам еще терпеть, пока денег на нас нет?

Козак поручил проработать меры по поддержке Дерипаски

"Анатомия мамонта": якутские собиратели бивней готовы дать бой олигархам

Димон Тосканский хочет изменить не только пенсионный возраст, но и бюджет ПФР

Госдума потратит 6,5 миллионов рублей на аналитическое исследование казачества

Нефтяной олигархат поклялся беречь бензин Козаку, как когда-то Ельцин - цены народу...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Бабченко Воскресе!
Бабченко Воскресе!
01.06.2018
Анатолий Баранов: украинцы живут в состоянии шоковой терапии
Анатолий Баранов: украинцы живут в состоянии шоков...
01.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Часть конфискованных у Хорошавина миллионов "пропала" в лапах правоохранителей, прямо как у Захарченко... (1)
Чубайс очень ждёт средств пенсионеров в качестве вложений в нано-профанацию (0)
Дерипаска хочет возместить свои потери за счёт ЖКУ сибиряков. А Собянин давно уже "возмещает"? (5)
ФОРУМ.мск может прекратить свою работу по цензурным соображениям (9)
Почему из России бегут? Казус Бабченко (21)
Ваш рост разрушает нашу жизнь! (4)
Бабченко Воскресе! (2)
У безропотного раба не должно быть хорошей жены и матери! (21)
Анатолий Баранов: украинцы живут в состоянии шоковой терапии (4)
Олигарх Ананьев спешно избавляется от российских активов (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Трагическая ситуация
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Я говорил 44 минуты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Даешь советский Интернет!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Германским фашистам и российским убийцам не заткнуть ФОРУМ.мск
Максим Калашников Максим Калашников: М.Калашников: спецоперация СБУ Бабченко воскресе!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss