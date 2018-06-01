Часть конфискованных у Хорошавина миллионов "пропала" в лапах правоохранителей, прямо как у Захарченко...

На фоне появления информации о пропаже нескольких миллионов евро во время проведения следствия по делу полковника Захарченко стало известно об аналогичном загадочном случае исчезновения из "следственных закромов" конфискованной наличности. Недостачу обнаружили после пересчета денежных средств, изъятых у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Проводилось ли в связи с этим расследование, источники не уточняют.

Ранее сообщалось, что у чиновника было обнаружено 280 миллионов рублей, 6 миллионов долларов, 727 тысяч евро, 388 тысяч швейцарских франков и 217 тысяч фунтов стерлингов. Какая доля этих богатств бесследно исчезла - остается только догадываться.

Напомним, 9 февраля 2018 года Александр Хорошавин был приговорен судом Южно-Сахалинска к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей по обвинению в получении взяток и легализации доходов в составе преступной группы, полученных преступным путем. Также экс-губернатор был лишен госнаград.

Сам Хорошавин не признал себя виновным. Одновременно были осуждены несколько чиновников из команды экс-главы Сахалинской области.

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года прямо на рабочем месте. В отношении него возбудили уголовное дело в связи с получением взятки в размере более 5,6 млн долларов. В том же месяце президент Владимир Путин уволил Хорошавина с поста губернатора в связи с утратой доверия.

27 апреля 2015 года в отношении Хорошавина возбудили второе дело - о взятке в размере более 15 млн рублей. В марте того же года в Следственном комитете РФ сообщили, что при обыске у Хорошавина изъяли эквивалент 1 млрд рублей в разных валютах, а также 800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий, одним из которых была ручка стоимостью 36 млн рублей.

В мае 2016 года суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации и обращении в доход государства имущества семьи Хорошавиных на 1,1 млрд рублей - в такую сумму оценили изъятые квартиры и земельные участки в элитных районах Москвы, дом на Рублевском шоссе, роскошные автомобили, ювелирные изделия и денежные средства.

При расследовании преступлений крупных чиновников-коррупционеров объем конфискованных ценностей столь значителен, что сыщикам, вероятно, трудно удержаться от желания "отложить немного себе". 30 мая выяснилось, что в Москве при загадочных обстоятельствах исчезли 3 миллиона евро (более 200 млн рублей), конфискованные у уже бывшего заместителя начальника Управления "Т" ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко (всего у него нашли при обыске 9 миллиардов рублей). В хищениях подозревают полицейских и следователей, а также банкиров, поскольку в итоге деньги были переданы на хранение в кассово-инкассаторский центр "Волгоградский" Сбербанка.

Один из участников разбирательства на просьбу сообщить, куда могли деться изъятые средства, ответил так: "Наверное, крысы съели".

От редакции: Учитывая частоту и объёмы таких пропаж, хочется задать давно напрашивавшийся вопрос: у них, у борцов с коррупцией и преступностью, там что - везде так, вор на воре и вором погоняет? Может, "крысы должны уйти"? - вспомним один из "болотных" лозунгов... И как можно расследовать подобные преступления, которые совершены внутри "нерасследуемых" помещений? Вроде как имелись целые подразделения по борьбе и противодействию коррупции внутри МВД, СК и всех прочих этих кисельных заведений? Так вот, как это ни странно, именно оттуда, из этих структур родом и полковник Захарченко, чьи "вещдоки" пропали недавно, и ещё ряд персон, уже скандально известных. Когда такая обстановка в правоохранительных органах - сразу вспоминается программный пункт ленинской работы "Государство и революция" - ПОЛНОЕ уничтожение государственной машины, рубить этот Гордиев узел одним ударом, иначе подобная "борьба" с коррупцией станет её приумножением.

И "оборотни в погонах" вам покажутся детскими аниматорами на фоне масштабов разросшейся при Путине преступности ВНУТРИ самих органов пресловутых силовиков. То есть с каждым днём мы всё твёрже уверяемся в том, что в органах работают не только убийцы (как в Туапсе, судя по апрельским новостям - где не могут и не пытаются расследовать таинственную гибель коммуниста Сергея Рожкова в ОВД), но и откровенные воры - карать которых даже не пытаются, ибо это будет ударом по авторитету государственной власти, а это самое страшное. Лучше уж пусть воруют, а вот если начнут думать, что несправедливое государство отстаивает в первую очередь классовые интересы тех, кто ворует у трудящихся тут не денежки, а нефть и газ немыслимыми объёмами - это будет похуже воровства вещдоков в органах... Так они в Кремле и думают, не сомневайтесь. Иногда проговариваются даже - в 2012-м мы это слышали и от Медведева и от Путина, что критика власти есть удар по самому святому, по "государственности".

Д.Ч.

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