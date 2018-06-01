Опасаясь разбирательств по миллионным хищениям вещдоков глава московской "охранки" Дрыманов подал в отставку?

Начальник Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов подал рапорт об уходе со своего поста. Об этом сообщили РБК четыре источника, близких к руководству СК, и подтвердили три собеседника в ведомстве. Об отставке Дрыманова заявил ТАСС и источник, знакомый с ситуацией. "Накануне он написал рапорт о выходе на пенсию в связи с достижением им предельного возраста. Данный рапорт был завизирован", - сказал собеседник агентства. Официального подтверждения этой информации нет.

"Заявление об отставке было принято позавчера после беседы Дрыманова с руководством СКР", - сообщил РБК источник в СК. Исполняющим обязанности главы ГСУ в случае его отставки станет нынешний и. о. первого замначальника главка Андрей Стрижов, уточнил источник. До глав окружных управлений СКР довели, что с понедельника Стрижов станет и. о., сообщили в ведомстве.

Генерал-майор юстиции Александр Дрыманов занял пост руководителя ГСУ по Москве в декабре 2015 года. Ранее он возглавлял в СК управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Дрыманов, в частности, курировал расследование дела о геноциде граждан Южной Осетии во время войны 2008 года, а также второе дело ЮКОСа в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

В начале года в Генпрокуратуре заявили, что Дрыманов был в числе офицеров, причастных к получению взяток от представителей криминального мира. На суде по делу полковника СК Михаила Максименко гособвинитель Борис Локтионов заявил, что несколько высокопоставленных сотрудников комитета, в том числе Дрыманов, получили взятку за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - подручного криминального авторитета Захария Калашова, известного под кличкой Шакро Молодой. По версии следствия, взятку сотрудникам СК передал предприниматель Дмитрий Смычковский. Максименко в апреле получил 13 лет колонии за взятки.

Как утверждает следствие, кроме того, арестованный экс-заместитель Дрыманова Денис Никандров заявлял следователю, что заплатил начальнику взятку в размере 9850 евро за покровительство и назначение на должность. Деньги были зачислены на счет в латвийском банке, и Дрыманов получил от Никандрова карточку и iPhone с приложением для управления средствами. Сам Дрыманов опровергал эти показания.

Следственное управление ФСБ добивалось возбуждения уголовного дела в отношении Дрыманова. Материалы на него направлялись главе СК Александру Бастрыкину. Однако тот не поддержал ходатайство, и Дрыманов остался в деле в статусе свидетеля. Он по своей инициативе дал суду показания по делу Максименко. Преследование офицеров СКР он назвал незаконным, а показания своего экс-заместителя следствием давления.

Напомним, рапорт ключевого игрока в СК прозвучал на фоне новостей о масштабных хищениях вещдоков в резонансных делах - причём хищения происходили уже в Москве.

На фоне появления информации о пропаже нескольких миллионов евро во время проведения следствия по делу полковника Захарченко стало известно об аналогичном загадочном случае исчезновения из "следственных закромов" конфискованной наличности. Недостачу обнаружили после пересчета денежных средств, изъятых у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Проводилось ли в связи с этим расследование, источники не уточняют.

Ранее сообщалось, что у чиновника было обнаружено 280 миллионов рублей, 6 миллионов долларов, 727 тысяч евро, 388 тысяч швейцарских франков и 217 тысяч фунтов стерлингов. Какая доля этих богатств бесследно исчезла - остается только догадываться.

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