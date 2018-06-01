Друг Путина, экс-губернатор Абрамович передумал быть англичанином, лучше уж израильтянином

Олигарх Роман Абрамович, получивший израильское гражданство, отозвал заявление на продление инвестиционной визы Великобритании, сообщает британская газета The Sun со ссылкой на источники в окружении предпринимателя. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

По данным издания, Абрамович больше не нуждается в британской визе, так как гражданство Израиля дает ему право находиться на территории Соединенного Королевства до полугода. Правда, без визы бизнесмен не имеет права работать в Великобритании, где он владеет футбольным клубом "Челси". Впрочем, Абрамович "не занимает никакой официальной должности" в ФК, отмечает газета.

Ранее стало известно, что на фоне проблем с получением новой визы Абрамовичем был заморожен проект строительства нового стадиона "Челси". В руководстве клуба это объяснили "неблагоприятным инвестиционным климатом".

По данным британской прессы, для выдачи визы власти Британии потребовали у Абрамовича раскрыть происхождение его капитала. Отмечалось, что это связано с новым стандартом проверок, вступившем в силу в королевстве. Впрочем, в окружении бизнесмена эту информацию опровергли.

Тем не менее в Кремле действия британских властей назвали примером недружественного отношения к российскому бизнесу, писал "Коммерсант". "Наш бизнес сталкивается с различными проявлениями недобросовестного и недружественного отношения", - приводило издание слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он также назвал происходящее свидетельством "беспрецедентной русофобской мании в Великобритании", которая спровоцирована так называемым "делом Скрипалей".

Речь идет об инциденте в Солсбери, где, по данным британских властей, в начале марта был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил в произошедшем Москву, что спровоцировало ухудшение отношений двух стран.

Напомним, Абрамович неоднократно бывал в Израиле и инвестировал значительные средства в израильские стартапы. В 2015 могу местная пресса сообщала, что миллиардер купил в Тель-Авиве отель. А в начале марта этого года в СМИ появилась информация, что Абрамович пожертвовал 20 млн долларов на новый центр ядерной медицины в крупнейшей больнице Израиля - "Шиба Тель а-Шомер".

Ранее британские газеты написали, что власти Соединенного Королевства потребовали от Абрамовича объяснить источники происхождения его финансового благосостояния для выдачи ему новой визы в эту страну.

При этом журналисты подчеркивали, что подобная ситуация не подразумевает, что в отношении Абрамовича в Британии ведется расследование. Речь идет о новом стандарте проверок для получения визы. По данным СМИ, срок прежней визы инвестора у Абрамовича истек в начале апреля.

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