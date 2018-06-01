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Московский листок

Серебренникова, взявшего кремлёвские сереберники, "пасли" несколько лет до ареста

Опубликовано 01.06.2018 в разделе комментариев 0

криминал фэсбы либералы
Серебренникова, взявшего кремлёвские сереберники, "пасли" несколько лет до ареста

Российские спецслужбы вели прослушку телефонных разговоров руководства "Седьмой студии" и режиссера Кирилла Серебренникова до возбуждения уголовного дела о хищении бюджетных средств. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

"Прослушка телефонных переговоров Серебренникова, а также других лиц, имеющих отношение к руководству "Седьмой студии", была санкционирована задолго до возбуждения уголовного дела и велась в течение нескольких лет", - рассказал собеседник агентства.

По данным источника, оперативные мероприятия проводились на основании полученных правоохранительными органами материалов, которые свидетельствовали о нарушениях в финансовой деятельности "Седьмой студии".

В то же время собеседник агентства не назвал точных сроков проведения прослушки и не уточнил, какие материалы следственных действий были упомянуты в деле.

Расследование дела продолжается. Оперативное сопровождение дела "Седьмой студии" ведет управление по защите конституционного строя 2-й службы ФСБ.

Адвокаты фигурантов дела "Седьмой студии" не комментируют ход следствия из-за подписки о неразглашении данных предварительного расследования. Однако о наличии в материалах дела данных прослушек переговоров упоминал адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов в суде 30 мая, когда рассматривалось ходатайство следствия об ограничении сроков ознакомления с уголовным делом режиссеру и его защите.

Фигурантов дела "Седьмой студии" обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета организации в 2011 - 2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Дело было возбуждено в мае 2017 года, однако сообщалось, что ФСБ РФ проводила проверку использования бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии" по меньшей мере с марта 2016 года.

По делу "Седьмой студии" проходят худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. В отдельное производство выделено дело экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой, так как она признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием.

ФСБ РФ проводила проверку использования бюджетных средств, выделенных АНО "Седьмая студия" режиссера Кирилла Серебренникова, по меньшей мере с марта 2016 года, выяснил РБК. Спустя несколько месяцев в организацию пришла налоговая проверка, а через год начались аресты по делу о хищении средств. 

Министерство культуры РФ по требованию спецслужбы передало всю отчетность организации, следует из письма ведомства в ФСБ, копию которого изучил РБК. Подлинность документов подтвердили источник, знакомый с ходом расследования, и пресс-служба Минкульта. 

Фигурантов дела "Седьмой студии", включая находящегося под домашним арестом Серебренникова, обвиняют в мошенничестве с госсубсидиями на 133 млн рублей, полученными на проект "Платформа". Официально дело было возбуждено 19 мая 2017 года. Оперативным сопровождением расследования занимается Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ.

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